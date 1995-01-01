Модрич: «Во мне с детства все сомневались»

Полузащитник «Реала» Лука Модрич дал интервью GQ, в котором, в частности, рассказал о своей философии. По словам хорвата, в детстве не все верили в его футбольные способности.

«Вокруг с самого детства были люди, которые сомневались во мне. Физические данные, вес были ниже нормы, но я никогда не сомневался в себе. Верил и оказался в лучшем клубе мира», – сказал Модрич.