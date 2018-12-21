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    Член исполкома РФС Лебедев: «Кому нужно маринование Кокорина и Мамаева в камерах?»

    Член исполкома РФС, депутат Государственной думы РФ, сын лидера ЛДПР Владимира Жириновского Игорь Лебедев опубликовал текст об аресте футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева. Функционер считает, что игроков нужно выпустить из СИЗО.

    «На примере Кокорина и Мамаева мы видим какую-то запредельную архаичность нашей системы уголовного обвинения и наказания. Напомню, что избили людей они 8 октября. Оба инцидента записаны на видео. Никто ничего не отрицает — да и сложно отрицать при таком количестве свидетельств. Что там расследовать несколько месяцев?

    Арест Кокорину и Мамаеву продлен до 8 февраля — то есть, суд состоится явно не раньше этой даты, а, возможно, и позже. Я могу понять, когда долго расследуют экономические преступления — схемы бывают крайне запутанными. Убийство или другое особо тяжкое дело тоже может потребовать длительных серьезных экспертиз. Но тут-то все ясно. Похулиганили под камерами — пусть ответят. Кому нужно это маринование людей в камерах?» – написал Лебедев.

    • В октябре братья Кокорины, Мамаев и Александр Протасовицкий были арестованы на два месяца за драку с чиновниками Денисом Паком и Сергеем Гайсиным и избиение водителя ведущей «Первого канала» Ольги Ушаковой Виталия Соловчука.
    • 5 декабря суд удовлетворил ходатайство следствия о продлении их содержания под стражей до 8 февраля.
    • Адвокаты обвиняемых подали жалобу на продление ареста, которая была отклонена 18 декабря.

    Источник: «Живой журнал» Игоря Лебедева

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    21.12.2018 23:28
    Комментарии9
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      Рейтинг: +3221

      prezent2017 1 час назад

      Гиннеру, кому же еще?

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      Рейтинг: +649

      22 raza chemp 1 час назад

      Совершенно согласен, все ясно док есть, у меня у знакомого при меньшем колво док было быстрей, это очередная показуха от правительства рф, лучше бы ********* так турзучили, а тут, ну ******** стулом ну побились 2 в 1но. Я недавно 3 в 1 подрался меня естественно отмудохали им ни Чё приехали ппс и даже не забрали на сутки моих обидчиков. Зато потом я админа в кинотеатре послал несколько раз и меня на сутки приняли со штрафом в 1000р вот тебе и правосудие

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      Рейтинг: +2463

      ivany4 1 час назад

      Может и правильно говорит.
      Но только не понятно возмущение г-на Лебедева, заседающего в думе, придумывающей и утверждающей законы. Исправьте закон.
      Может через такие процессы, и для простых людей законы будут сбалансированными.

      0
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      Рейтинг: +4150

      KLIM777 1 час назад

      Кому нужен Лебедев? Кому нужно его мнение?

      1
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      Рейтинг: +2568

      Владислав Vlad 2 часа назад

      У меня следствие шло 9 месяцев. Хотя там всё было понятно. Но!!!! Т.к. меня не хотели сажать - всё время следствия я провёл на свободе.
      Видимо многие не понимают, что здесь даже не условка (иначе бы отпустили сразу), здесь реальный срок светит. И пока они сидят в СИЗО - их срок уменьшается пропорционально.

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      Рейтинг: +1434

      baden69 > Владислав Vlad 2 часа назад

      Никакого реального срока им не будет, там не за что реальный срок лепить, тем более, что уже и денег на компенсацию ущерба отвалено каждому. Здесь просто показуха и прилюдное линчевание будет длиться пока не поступит сверху команды, "хватит, можно дать условно", т.к. как то нужно оправдать столь длительное следствие и "отдых в камерах СИЗО".

      0
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      Рейтинг: +2088

      Спартач80 2 часа назад

      Не зли народ,тварь пышнорылая,ты явно им только во зло делаешь...

      -1
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      Рейтинг: +2012

      Путник 13 2 часа назад

      Всё правильно говорит..

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      Рейтинг: +3119

      vladik12 3 часа назад

      Из этой новости стало понятно, что господин Лебедев - некрофил.

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