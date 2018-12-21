Член исполкома РФС Лебедев: «Кому нужно маринование Кокорина и Мамаева в камерах?»

Член исполкома РФС, депутат Государственной думы РФ, сын лидера ЛДПР Владимира Жириновского Игорь Лебедев опубликовал текст об аресте футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева. Функционер считает, что игроков нужно выпустить из СИЗО.

«На примере Кокорина и Мамаева мы видим какую-то запредельную архаичность нашей системы уголовного обвинения и наказания. Напомню, что избили людей они 8 октября. Оба инцидента записаны на видео. Никто ничего не отрицает — да и сложно отрицать при таком количестве свидетельств. Что там расследовать несколько месяцев?

Арест Кокорину и Мамаеву продлен до 8 февраля — то есть, суд состоится явно не раньше этой даты, а, возможно, и позже. Я могу понять, когда долго расследуют экономические преступления — схемы бывают крайне запутанными. Убийство или другое особо тяжкое дело тоже может потребовать длительных серьезных экспертиз. Но тут-то все ясно. Похулиганили под камерами — пусть ответят. Кому нужно это маринование людей в камерах?» – написал Лебедев.