ОНК: «Упаднических настроений у Кокорина и Мамаева в СИЗО нет»

Ответственный секретарь Общественной наблюдательной комиссии Москвы Иван Мельников рассказал о настроениях футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева. Игрок отбывают арест в СИЗО.

«Упаднических настроений у них нет, хотя ребята не согласны с решением суда оставить их под стражей до февраля. Они по-прежнему содержатся в тех же камерах, с теми же сокамерниками. Все относительно нормально.

На условия содержания жалоб нет. Единственное, футболисты просят чаще выводить их из камер. В спортзал ходят, как и ходили. С этим также нет проблем», – заверил Мельников.