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    ОНК: «Упаднических настроений у Кокорина и Мамаева в СИЗО нет»

    Ответственный секретарь Общественной наблюдательной комиссии Москвы Иван Мельников рассказал о настроениях футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева. Игрок отбывают арест в СИЗО.

    «Упаднических настроений у них нет, хотя ребята не согласны с решением суда оставить их под стражей до февраля. Они по-прежнему содержатся в тех же камерах, с теми же сокамерниками. Все относительно нормально.

    На условия содержания жалоб нет. Единственное, футболисты просят чаще выводить их из камер. В спортзал ходят, как и ходили. С этим также нет проблем», – заверил Мельников.

    • В октябре братья Кокорины, Мамаев и Александр Протасовицкий были арестованы на два месяца за драку с чиновниками Денисом Паком и Сергеем Гайсиным и избиение водителя ведущей «Первого канала» Ольги Ушаковой Виталия Соловчука.
    • 5 декабря суд удовлетворил ходатайство следствия о продлении их содержания под стражей до 8 февраля.
    • Адвокаты обвиняемых подали жалобу на продление ареста, которая была отклонена 18 декабря.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    21.12.2018 21:56
    Комментарии20
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      Рейтинг: +316

      3емлянин 12 минут назад

      Про сокамерников чего то молчат, как они себя чувствуют, чего хотят ! )))

      0
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    • ...
      Рейтинг: +40318

      Рубик Докоян 4 часа назад

      ОНК надо закрыть с ними, а потом пусть отчёт пишут. Кто бы знал о них существовании, а теперь каждый день на разных сайтах звучат их имена.

      3
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      Рейтинг: +3119

      vladik12 > Рубик Докоян 3 часа назад

      Видимо, Вы не интересуетесь правозащитным движением в России, раз не знали об ОНК раньше. Спортивная эрудиция сильно ограничивает Ваше сознание.

      0
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      Рейтинг: +40318

      Рубик Докоян > vladik12 2 часа назад

      Владик, уровень мой эрудиции не ограничивается только спортом. И правозащитников я знаю ещё со своего детства, тогда их называли больше диссидентами. А нынешние мельниковы это попса, а не правозащитники.

      2
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      Рейтинг: +3119

      vladik12 > Рубик Докоян 2 часа назад

      А что они должны делать, чтобы не быть попсой? Подорвать Бутырку и выпустить всех?

      0
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      ...
      Рейтинг: +40318

      Рубик Докоян > vladik12 2 часа назад

      Они должны работать по системе ФСИН и содержанию там лиц отбывающих наказание, а не пиариться ежедневно на публичных и известных персонажах. Осталось сообщать сколько раз они в туалет сходили и т.д.

      2
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      Рейтинг: +3119

      vladik12 > Рубик Докоян 2 часа назад

      Они просто сообщают информацию, а не пиарятся. Срубить на этом денег они не могут, поскольку общественная организация..
      С таким же успехом они могут сообщать об условиях содержания и других, непубличных лиц. Так что не надо драматизировать ситуацию.

      0
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      Рейтинг: +40318

      Рубик Докоян > vladik12 1 час назад

      "С таким же успехом могут сообщать об условиях содержания других непубличных лиц", однако этого не делают и про них шоу не будет у Малахова т.д. Ты знаешь кто такой депутат Андрей Макаров ?

      1
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      Рейтинг: +3119

      vladik12 > Рубик Докоян 1 час назад

      Да. Знаю еще, что он в каком-то качестве проходил по делу об убийстве Влада Листьева. То ли адвокат кого-то, то ли следак.

      0
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      Рейтинг: +40318

      Рубик Докоян > vladik12 1 час назад

      Он адвокат и стал известен в 33г. только потому, что защищал Чурбанова зам. министра МВД Щёлокова и бывшего зятя Брежнева. Так многие делают и сейчас.

      2
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      Рейтинг: +3119

      vladik12 > Рубик Докоян 1 час назад

      Вы пытаетесь сделать из ОНК каких-то гонцов за славой. На самом деле, это обычная общественная организация, где сидят люди с обостренным чувством справедливости, не более. Не делайте из мухи слона).

      0
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      Рейтинг: +40318

      Рубик Докоян > vladik12 1 час назад

      Ты общаешься с человеком у которого обострённое чувство справедливости на деле и по жизни с юности, а не по должности как у пиарщиков нынешних. ))) В СССР не было ОНК и им подобных организаций и люди за свою правоту и убеждения срок мотали и не малый, а освободившись на работу не могли устроиться по специальности. Иным везло и они только партбилета лишались. Мне не надо рассказывать кто есть кто в кругу правозащитников. Вот недавно ушла Людмила Алексеева, вот это уважаемая и авторитетная была правозащитница. Лев Пономарёв сейчас отбывает административный арест.

      2
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      ...
      Рейтинг: +3119

      vladik12 > Рубик Докоян 1 час назад

      Знаю об Алексеевой, но с ее практической деятельностью не знаком. Есть ответ, что она сделала действительно эффективного, пошедшего на пользу большому кол-ву людей?

      0
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      ...
      Рейтинг: +40318

      Рубик Докоян > vladik12 1 час назад

      За всю её жизнь и деятельность можно книгу писать. Её уважала власть и прислушивалась к ней, в отличие от других кто тут изображал правозащитников за гранты забугорные. Посмотри её биографию, у меня уже глаза болят, я за ноутом уже 10ч. без перерыва валяюсь. Пора и на боковую отдохнуть. До встречи.

      2
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      Рейтинг: +3119

      vladik12 > Рубик Докоян 1 час назад

      До встречи! Ваши ретроспективы мне кажутся интересными).

      0
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    • ...
      Рейтинг: +42585

      zigbert 4 часа назад

      Тренироваться надо ,особенно руки а то и стул будет трудно поднять.

      4
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    • ...
      Рейтинг: +5848

      Catastrofa 4 часа назад

      Пусть бодрятся и дальше

      4
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    • ...
      Рейтинг: +27661

      Полная Канистра 4 часа назад

      а там кажись библиотека игровые автоматы шахматный зал или зимний сад есть ещё чтобы их выводили почаще из камер

      3
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    • ...
      Рейтинг: +820

      Харченко 4 часа назад

      Такое впечатление, что у ОНК больше нет работы, кроме как отслеживать условия содержания Кокорина и Мамаева.

      2
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      Рейтинг: +3119

      vladik12 > Харченко 3 часа назад

      Не стоит иронизировать. Одна из основных задач ОНК - следить за содержанием узников.

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