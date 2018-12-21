ОНК: «Упаднических настроений у Кокорина и Мамаева в СИЗО нет»

Про сокамерников чего то молчат, как они себя чувствуют, чего хотят ! )))
Ответственный секретарь Общественной наблюдательной комиссии Москвы Иван Мельников рассказал о настроениях футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева. Игрок отбывают арест в СИЗО.
«Упаднических настроений у них нет, хотя ребята не согласны с решением суда оставить их под стражей до февраля. Они по-прежнему содержатся в тех же камерах, с теми же сокамерниками. Все относительно нормально.
На условия содержания жалоб нет. Единственное, футболисты просят чаще выводить их из камер. В спортзал ходят, как и ходили. С этим также нет проблем», – заверил Мельников.
- В октябре братья Кокорины, Мамаев и Александр Протасовицкий были арестованы на два месяца за драку с чиновниками Денисом Паком и Сергеем Гайсиным и избиение водителя ведущей «Первого канала» Ольги Ушаковой Виталия Соловчука.
- 5 декабря суд удовлетворил ходатайство следствия о продлении их содержания под стражей до 8 февраля.
- Адвокаты обвиняемых подали жалобу на продление ареста, которая была отклонена 18 декабря.