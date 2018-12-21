Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Сброс
Введите ваш ник на сайте
Моя команда
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: знаете ли вы игроков «Атлетико»?
    Тест: знаете ли вы игроков «Атлетико»?
    2 Тест на внимательность: помните ли вы спонсоров на майках
    Тест на внимательность: помните ли вы спонсоров на майках
    3 Тест: кто сыграет на Кубке конфедераций?
    Тест: кто сыграет на Кубке конфедераций?

    Фанат «Спартака»: «Выбежал к Глушакову, потому что не было сил терпеть ужасную игру»

    Болельщик «Спартака» Мирослав Голунов рассказал, что заставило его выбежать на поле во время матча команды в Лиге Европы против «Рапида» (1:2). Фанат подошел к полузащитнику спартаковцев Денису Глушакову.

    «Отрицаю, что это была спланированная акция. Это полная дичь. Мы пришли смотреть футбол и поддерживать «Спартак».

    Но то, что стало происходить на поле во втором тайме... Не было сил терпеть эту ужасную игру, и мы решили подойти к Денису», – сказал Голунов агентству «Р-Спорт».

    • Болельщик отбыл за правонарушение десять суток ареста.
    • «Спартак» из-за выхода фаната на поле получил штраф от УЕФА.
    • Красно-белые подали на Голунова в суд с намерением взыскать с болельщика потраченные на штраф средства.

    Источник: «Р-Спорт»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    21.12.2018 20:57
    Комментарии10
    ...
    • ...
      Рейтинг: +2568

      Владислав Vlad 2 часа назад

      С Мирославом всё понятно.
      Меня больше интересует судьба второго "выбегающего". Того, который подбежал к Денису Г. руку пожать. К нему от Спартака какие были приняты меры???

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +92

      Parker 3 часа назад

      Во-первых почему ты- "болельщик" раньше никогда на поле не выбигал? Раньше всегда игра устраивала?
      Во-вторых кто "мы решили"?

      Полностью согласен с мнение #8 по поводу этого персонажа

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +3768

      filosof sparty > Parker 1 час назад

      На х ер иди отсюда. Как же Вы достали, бот галимые. Что то вас раньше здесь видно не было. И, кстати, он и раньше выбегал

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +299

      JTherry 4 часа назад

      попиарился... деньги приготовил на штраф?

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +513

      general.lizyukov 4 часа назад

      Не было сил терпеть, поэтому ты решился на этот забег? Себе-то не ври, клоун, тупо решил попиариться за чужой счёт.

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +27661

      Полная Канистра 5 часов назад

      этот месси в компании Кутузова наполеона Сусанина с клиники сбежал прямо на поле так как смотрел там матч по телеку и не было уже терпения

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +669

      Театрал 5 часов назад

      Вообще-то до твоего забега, чудила долбанная, команда выигрывала, хоть и играла неважно

      7
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +17110

      gol_kak_sokol 5 часов назад

      Хорошо бы в СИЗО сил набираться и не смотреть на ужасную игру.

      5
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +124

      za logiku 5 часов назад

      Пздит чувак, жареным запахло - вот в отрицалово и пошёл...

      6
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +820

      Харченко 5 часов назад

      Теперь долго не будешь ходить на стадион, дурень.

      8
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    104986
    #2
    Zenit-84
    76229
    #3
    Андрей Ермошин
    67369
    #4
    Chernyi Lis
    66599
    #5
    DeMoN-FCMU
    62936
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru