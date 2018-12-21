Фанат «Спартака»: «Выбежал к Глушакову, потому что не было сил терпеть ужасную игру»

Болельщик «Спартака» Мирослав Голунов рассказал, что заставило его выбежать на поле во время матча команды в Лиге Европы против «Рапида» (1:2). Фанат подошел к полузащитнику спартаковцев Денису Глушакову.

«Отрицаю, что это была спланированная акция. Это полная дичь. Мы пришли смотреть футбол и поддерживать «Спартак».

Но то, что стало происходить на поле во втором тайме... Не было сил терпеть эту ужасную игру, и мы решили подойти к Денису», – сказал Голунов агентству «Р-Спорт».