Фанат «Спартака»: «Выбежал к Глушакову, потому что не было сил терпеть ужасную игру»

С Мирославом всё понятно.
Меня больше интересует судьба второго "выбегающего". Того, который подбежал к Денису Г. руку пожать. К нему от Спартака какие были приняты меры???
Болельщик «Спартака» Мирослав Голунов рассказал, что заставило его выбежать на поле во время матча команды в Лиге Европы против «Рапида» (1:2). Фанат подошел к полузащитнику спартаковцев Денису Глушакову.
«Отрицаю, что это была спланированная акция. Это полная дичь. Мы пришли смотреть футбол и поддерживать «Спартак».
Но то, что стало происходить на поле во втором тайме... Не было сил терпеть эту ужасную игру, и мы решили подойти к Денису», – сказал Голунов агентству «Р-Спорт».
- Болельщик отбыл за правонарушение десять суток ареста.
- «Спартак» из-за выхода фаната на поле получил штраф от УЕФА.
- Красно-белые подали на Голунова в суд с намерением взыскать с болельщика потраченные на штраф средства.