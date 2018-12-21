Адвокат Глушаковой: «Денис – прямо жертва межконтинентального заговора: жену одурманили, фанатов подкупили, проститутку подбросили»

Адвокат Сергей Жорин, представляющий интересы жены капитана «Спартака» Дениса Глушакова Дарьи Глушаковой в бракоразводном процессе, высказал мнение о выступлении полузащитника в программе «Андрей Малахов. Прямой эфир» на телеканале «Россия».

Футболист отметил, что аудиозаписи с его угрозами в адрес жены могли нарезать и слепить. Также он заявил, что в его конфликте с болельщиками «Спартака» и скандале при разводе замешаны люди, желающие ему отомстить.

«Смотрю эфир с Глушаковым у Андрея Махалова и сам слезу пускаю. Как я понял, итог следующий: Глушаков – жертва межконтинентального заговора злодеев, жену одурманили, болельщиков подкупили, а проститутку в баню подбросили.

С точки зрения драматургии Денис поступает правильно – ему надо себя обелять. Он пытается сказать, что есть злодеи, которые хотят завладеть его имуществом. То есть заявление, по которому жена хочет половина нажитого совместно имущества, и чтобы дети остались с ней. Все. Больше от Глушакова ничего не нужно.

Андрей Малахов молодец, получилось трогательно. Наверное, кто-то впечатлится и Денису поверят. Может ли это повлиять на суд? С точки зрения закона – нет. Но думаю, все как раз для этого и делается. К счастью, судьи не такие глупые, чтобы всему верить. Они много небылиц слышат и оправданий. Надеюсь, на суд это впечатления не произведет», – сказал Жорин.