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    Адвокат Глушаковой: «Денис – прямо жертва межконтинентального заговора: жену одурманили, фанатов подкупили, проститутку подбросили»

    Адвокат Сергей Жорин, представляющий интересы жены капитана «Спартака» Дениса Глушакова Дарьи Глушаковой в бракоразводном процессе, высказал мнение о выступлении полузащитника в программе «Андрей Малахов. Прямой эфир» на телеканале «Россия».

    Футболист отметил, что аудиозаписи с его угрозами в адрес жены могли нарезать и слепить. Также он заявил, что в его конфликте с болельщиками «Спартака» и скандале при разводе замешаны люди, желающие ему отомстить.

    «Смотрю эфир с Глушаковым у Андрея Махалова и сам слезу пускаю. Как я понял, итог следующий: Глушаков – жертва межконтинентального заговора злодеев, жену одурманили, болельщиков подкупили, а проститутку в баню подбросили.

    С точки зрения драматургии Денис поступает правильно – ему надо себя обелять. Он пытается сказать, что есть злодеи, которые хотят завладеть его имуществом. То есть заявление, по которому жена хочет половина нажитого совместно имущества, и чтобы дети остались с ней. Все. Больше от Глушакова ничего не нужно.

    Андрей Малахов молодец, получилось трогательно. Наверное, кто-то впечатлится и Денису поверят. Может ли это повлиять на суд? С точки зрения закона – нет. Но думаю, все как раз для этого и делается. К счастью, судьи не такие глупые, чтобы всему верить. Они много небылиц слышат и оправданий. Надеюсь, на суд это впечатления не произведет», – сказал Жорин.

    • Недавно Дарья Глушакова заявила на мужа в полицию, обвинив его в угрозах убийством. Девушка предоставила аудиозаписи, подтверждающие ее слова.
    • Еще раньше Глушакова заявила, что Денис отказывается платить алименты на детей.
    • Пара разводится с сентября. У нее двое детей – семи и двух лет.

    Источник: Sport24

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    21.12.2018 18:35
    Комментарии38
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      Рейтинг: +2568

      Владислав Vlad 2 часа назад

      Во всём виноваты рептилоиды.)))

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      Рейтинг: +4254

      GoLenaStop 4 часа назад

      ему бы пополнить ряды сборной сидельцев...

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      Рейтинг: +2510

      polt 4 часа назад

      Обосрался с ног до головы, так будь мужиком и веди себя достойно. Распустил нюни, интриган хренов.

      0
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      Рейтинг: +669

      Театрал 5 часов назад

      За всей этой грязью в стороне остаётся один ответ Дениса- почему и за что? А он есть. За заключение нового контракта со Спартаком без агента. То есть без миллионных выплат агенту. Отсюда, видимо, и долгосрочный контракт и возможно конфликт с Каррерой. По крайней мере становится понятна логика событий. Похоже, что публично прозвучала угроза, что будет названо имя этого агента с дальнейшим разбирательством

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      Рейтинг: +299

      JTherry > Театрал 3 часа назад

      тоже мне, бином Ньютона))) Глушаков расстался с агентом Андреевым до заключения контракта...

      0
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      Рейтинг: +820

      Харченко 5 часов назад

      Глушакову лучше договориться с женой, чем интриговать.
      А не получится договориться - отдать то, что положено по закону.
      И заниматься футболом, если, конечно, Денис не собрался с ним завязывать.

      2
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      Рейтинг: +2568

      Владислав Vlad > Харченко 2 часа назад

      Зачем? Проще же жертву из себя сделать.
      Кстати, когда увольняли Карреру, жертвой, почему-то назвали Дениса Г.)))

      0
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      Рейтинг: +3170

      3a zenit 5 часов назад

      на его месте я бы отдал ей половину или чего там нужно и нахер послал по тихому.Дурак человек,сам себя в яму зарывает.

      1
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      Рейтинг: +433

      amazonaws 5 часов назад

      К Глушакову имеет отношение ПРОСТИТУТКА из бани, которая нашла ему адвоката.
      Прикиньте?
      Проститутка имеет криминальные связи с некоторыми адвокатами и Глушаков потребовал от неё найти ему подходящего-завалящего, чтобы засудить Дарью и отобрать у неё детей!
      Адвокат стоит больших денег и Глушаков готов их выложить.
      НЕЗАКОННО вывел деньги со счетов и теперь ими размахивает перед носом адвоката.

      Когда запахло разводом и статьёй 119 УК РФ - Угроза убийством, Глушаков ЗАПАНИКОВАЛ.
      Стал плакаться в СМИ и прикидываться жертвой собственной непогрешимости.
      Какой он "бедный и несчастный".
      Однако, Москва и суд словам его НЕ ВЕРИТ и верить не собирается.
      Ст. 119 УК РФ .
      Согласно УК РФ, наказанием за угрозу жизни или здоровью, по статье 119, могут служить:
      - ЗАКЛЮЧЕНИЕ под стражу,
      - тюремное заключение на срок от двух лет,
      - работы исправительного и обязательного характера или штрафы.
      По Глушакову плачет РЕАЛЬНЫЙ срок в колонии!
      Глушаков стал ВРАТЬ, что запись поддельная, хотя она ПОДЛИННАЯ и угрозы сыпались в адрес Дарьи РЕАЛЬНЫЕ - с ТРЁХЭТАЖНЫМ матом.

      Глушаков: – Девушка из бани?
      Я с ней знаком 13 лет.
      Она помогла мне найти адвоката.
      Её друзья – адвокаты."

      Вот вам ОПГ "Ромашка" Глушакова, а угрозы были и остаются реальными и полиции надо на эти угрозы реагировать.
      Глушаков представляет большую общественную опасность и его надо привлекать к уголовной ответственности.

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      ...
      Рейтинг: +669

      Театрал > amazonaws 5 часов назад

      Братец, да ты просто самородок какой-то! И не лень такую чепуху молоть

      2
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    • ...
      Рейтинг: +586

      acor94 5 часов назад

      вообще конечно неприятно. жена глушакова наверняка все n лет тусила на деньги мужа и не работала. Денис, наверняка сам покупал квартиры машины и тд для семьи. и почему он должен делиться с ней тем что, он заработал?

      1
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    • ...
      Рейтинг: +40318

      Рубик Докоян 6 часов назад

      Эх, молодёжь, денег много, а ума ?... И адвокатов таких же находите, которые на этом наживаются и пиарятся.

      4
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      ...
      Рейтинг: +4953

      alex1951 > Рубик Докоян 6 часов назад

      Рубик Джан, я балдею ....
      Адв.Жорин (от слова ЖОР) в точности повторил мой ответ тебе)))
      Мохет мне яво крэсло занять?)))
      И кстати ,под тобой товарищ mama1991 обьявился ...никак с бодуна)))) Компания честная в сборе))))))))

      2
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      ...
      Рейтинг: +40318

      Рубик Докоян > alex1951 5 часов назад

      Привет, Лёша ! Да, что мне с этого ушлёпка ДБ там читать. Его счастье, что он герой здесь, а в реале ссал бы кровью за свои слова. Он не с бодуна, а просто в хороших руках ещё не был. А что касается адвокатов, ну я же знаю их как облупленных и не раз пересекались в судах и на предварительном следствии. Они по большей части деньги умеют считать и разводить на бабки своих клиентов.

      3
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      ...
      Рейтинг: +4953

      alex1951 > Рубик Докоян 5 часов назад

      Да и х. с ними....
      Что тебе и мне,эти глушаки,мамки91 ....
      Параллельная жизнь.
      Не наши это с тобой члены ....общества.
      Перед Новым годом пообщаемся по почте .ОК?

      2
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      ...
      Рейтинг: +40318

      Рубик Докоян > alex1951 5 часов назад

      Это точно. Добро. Мои хоть вовремя и быстро переболели. Были в гостях и ротавирусную инфекцию подхватили. Мы с зятем проскочили, не смотря на контакт с внучкой и дочерью. Сегодня гуляли 45 минут с внучкой при -13 и нормалёк. Щёчки красные, носик не течёт, к Новому году будем готовы как к финалу ЛЧ. )))

      2
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      ...
      Рейтинг: +4953

      alex1951 > Рубик Докоян 5 часов назад

      Прекрасно. Среди родных и настроение отличное.
      Говоришь -13С . А куды торопитесь ...У нас с вами все должно быть однородно...
      В тоже время выпал снежок и где то - 5 ,аборигены счастливы ;
      Надо же к Рождеству снег выпал ,кстати у нас это редкость..

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      ...
      Рейтинг: +40318

      Рубик Докоян > alex1951 5 часов назад

      У нас больше недели держалось -5-7 градусов, но с вчерашнего вечера перевалило за -10 и так будет на выходные, дальше пока не смотрел. Но горячительными и согревающими напитками запасся. ))) На днях получу январскую пенсию и надо еще прикупить.

      2
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      ...
      Рейтинг: +4953

      alex1951 > Рубик Докоян 5 часов назад

      Олежка,ты нежную тему затронул)))
      Своевременная)))
      Но Эстония, тебе бы ,быстро спесь сбила бы.
      То ,что мы пригубили в Питере ,,Петр 1,, ,у нас катит на 0.7 на 18 евриков ,даже .если перевести 1евро=70 рублев,то на выходе получается 1260рэ!
      Да ты,Олежка поперхнешься или кондратий тебя возьмет)))
      Я на свою подачку (пенс) смогу ящик куплять (22б.)

      2
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      ...
      Рейтинг: +40318

      Рубик Докоян > alex1951 4 часа назад

      Ты многим у нас возмущался, но я бабки умею считать в отличие от многих даже с экономической вышкой. Сколько получаешь одно, а вот сколько тратишь ( на коммуналку, питание, лекарство и т.д. это другое. ) Я всё покупаю по акциям. Захожу в интернет и выписываю, что , где по чём в период акций в 12 сетевых магазинах каждый раз. И покупаю там где дешевле один и тот же продукт. А учитывая мою память на цифры и цены ( я помню цены своего детства) хорошо ориентируюсь. Царскую водку покупаю по 300р. 0,5л. ( мы её пили в общаге с вами ) Архангельскую особую за 270р набрал. Вино красное сухое наше, хорошего качества покупаю по разным акциям от 225р- 290р и так по всем продуктам. Я на свою пенсию покупаю продукты себе и дочери.

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      Рейтинг: +4953

      alex1951 > Рубик Докоян 4 часа назад

      Кто спорит...Но...хочу отметить,не все такие хваткие и рациональные как ты .Это у тебя с годами выработалась ,жизненный опыт, все время надо оставаться на плаву .
      А возмущался отношением властей к народу,а не к тебе!
      Ты мне очень симпатичен. И рад новой встрече с тобой. Для меня ты - стойкий,, оловянный солдатик,, в хорошем смысле.
      А тебя всегда сумею достойно принять,можешь не сомневаться)))

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      Рейтинг: +40318

      Рубик Докоян > alex1951 4 часа назад

      Я с юности такой разборчивый и бережливый в деньгах.))) Самая большая моя гордость -- это финансовая независимость от родителей. Поэтому деньги на школьные завтраки не проедал, а собирал, а потом приумножал их играя в карты, а летом работал в учебном совхозе с/х техникума, а позже в совхозе миллионере и на заводе, зарабатывая на карманные расходы и походы в кино, в кафе с девушкой и в ресторан с друзьями. Проучившись год в мединституте, и поняв , что потяну, со второго курса пошёл работать в пожарку. Я своим жизненным опытом делюсь со многими, но не всем дано тому следовать. Моя купит в магазине продукты или вещь и через 30 минут не скажет по чём купила. Я же не говорю, что ты мной был недоволен, а где властями довольны ? Это особая категория людей туда стремящаяся, которая должна проходить тщательную проверку у психиатров. На "оловянного солдатика" я не тяну, я настоящий полковник, хоть до него и не дослужился.)))

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      Рейтинг: +4953

      alex1951 > Рубик Докоян 4 часа назад

      Я считаю ,что мы с тобой ,,превысили ,, ресурс Бомбардира)))
      Я щас быстренько в лабаз,и через пол-часика на почте.Здесь давай завяжем.

      2
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      Рейтинг: +40318

      Рубик Докоян > alex1951 3 часа назад

      Давай, Лёша, до встречи. Дозировку не превышай. )))

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      Рейтинг: +583

      Utilizer > Рубик Докоян 1 час назад

      Царскую водку покупаю по 300р. 0,5л. (Лента-299 руб)
      Архангельскую особую за 270р (Градусы-249 руб)

      Вино красное сухое наше, хорошего качества покупаю по разным акциям от 225р- 290р
      Саперави, Мускат(белый) 150-170 руб .Производитель Темрюк.
      Краснодарский Край.
      Так же коньяк Арцруни Армянский 5 звёзд-374 руб.
      Грузинский -500 руб
      Качество коньяка и вина неоднократно проверено множеством лиц.
      Два магазина в регионе.
      "Светофор"
      1.пр. Александровской фермы 17
      2.Лен обл . Отрадное Кировский р-н

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      Рейтинг: +9

      mama1991 7 часов назад

      ирония и утрирование ситуации адвоката жены. доказывают заказуху всего дела, в психологии и манипуляции есть инстремент такой, который сейчас применил адвокат

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      Рейтинг: +4953

      alex1951 > mama1991 6 часов назад

      Вот именно ,,инстреМент,, )))
      Умно и красиво пишешь...
      Юр,, Фак ,, заканчивал?
      Вчера заслуженного человека обоср.
      А сегодня ,,ментами,, пугаешь?
      Ты чьих будешь ,соловей?

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