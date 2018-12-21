Ещенко занимается с мячом спустя две недели после операции на крестообразной связке

Правый защитник «Спартака» Андрей Ещенко показал, как чеканит мяч после травмы. 34-летний футболист получил разрыв крестообразной связки 29 ноября в матче пятого тура группового раунда Лиги Европы с «Рапидом».

Две недели назад Ещенко перенес операцию в римской клинике «Вилла Стюарт».

«Конечно это не мое, но приятно чувствовать мяч», – написал Ещенко под видео.

Это вторая травма крестообразной связки в карьере у Ещенко.

В этом сезоне игрок провел за «Спартак» девять встреч во всех турнирах.