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    Ещенко занимается с мячом спустя две недели после операции на крестообразной связке

    Правый защитник «Спартака» Андрей Ещенко показал, как чеканит мяч после травмы. 34-летний футболист получил разрыв крестообразной связки 29 ноября в матче пятого тура группового раунда Лиги Европы с «Рапидом».

    Две недели назад Ещенко перенес операцию в римской клинике «Вилла Стюарт».

    «Конечно это не мое, но приятно чувствовать мяч», – написал Ещенко под видео.

    • Это вторая травма крестообразной связки в карьере у Ещенко.
    • В этом сезоне игрок провел за «Спартак» девять встреч во всех турнирах.

    text

    Публикация от text (@eshchenko.andrey)

    Источник: Инстаграм Андрея Ещенко

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    21.12.2018 15:48
    Комментарии2
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      Рейтинг: +705

      Freyd 9 часов назад

      А ему не страшно,что всё усугубит,ему скоро заканчивать карьеру;))

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +17110

      gol_kak_sokol 10 часов назад

      Боец.!

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