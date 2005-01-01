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    Президент УЕФА: «Мутко внес огромный вклад в развитие российского футбола. При нем ЦСКА и «Зенит» выиграли Кубок УЕФА»

    Глава УЕФА Александер Чеферин высказал мнение по поводу ухода Виталия Мутко с поста президента РФС.

    «Виталий Мутко внес огромный вклад в развитие российского футбола. В то время, пока он был главой РФС, российские клубы прожили успешный период в еврокубках – ЦСКА и «Зенит» смогли выиграть Кубок УЕФА в 2005 и 2008 годах соответственно, а «Зенит» еще и завоевал первый в истории России Суперкубок УЕФА в 2008 году.

    Виталий Мутко также сыграл огромную роль в том, чтобы Россия приняла у себя чемпионат мира – турнир, который был проведен страной с величайшим отличием и успехом как на поле, так и за его пределами», – сказал Чеферин.

    • Мутко возглавлял РФС дважды – с 2005-го по 2009-й и с 2015-го по 2017 год.
    • В декабре 2017 года временно приостановил свою деятельность на посту главы РФС, назначив исполняющим обязанности Александра Алаева.
    • Официально объявил о своем уходе 19 декабря на заседании исполкома РФС. Временно руководить организацией до 22 февраля будет президент РПЛ Сергей Прядкин.

    Источник: Телеканал «360»

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    Сегодня, 14:42
    Комментарии9
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      Рейтинг: +1429

      александр п 42 минуты назад

      ЧМ был бездарным разбазариванием средств.Нужно сначала обеспечить РПЛ и ФНЛ крытыми стадионами или манежами,а затем уже думать о ЧМ.

      1
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      Рейтинг: +355

      ARTHUR19 54 минуты назад

      такое ощущение что он почил, а не покинул пост. Все так про него только хорошее говорят.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +9038

      bset 57 минут назад

      Ахахаха. "При нем прожили успешный период в еврокубках". Его избрали в апреле 2005, а ЦСКА победил в мае 2005. Естественно, в этом есть прямая заслуга Мудко. И Зенит за 3 года резко стал сильным, ага. Вот как раз появление в 2007 лимита потихоньку стало убивать наш футбол. И кроме ЧМ, который на везении затащили, никаких адекватных успехов не было. Все нулевые - это появившиеся в начале нулевых футболисты.

      4
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      Рейтинг: +2240

      yorgenbarenz 57 минут назад

      Очень опрометчиво лизнул.Всё в нашей стране может резко поменяться и кумир миллиардов Мутко может перебраться на пляжи Индигирки.

      1
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      Рейтинг: +1037

      Бабушка Зильзиля 1 час назад

      Чифир он и есть чифирь!

      1
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      Рейтинг: +589

      алдан2014 1 час назад

      Каким боком он помог клубам выиграть еврокубки? Только одно вспоминается,Зениту под решающие матчи делали льготный график матчей в РФПЛ

      3
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      Рейтинг: +1429

      александр п > алдан2014 57 минут назад

      Там с Баварией тёмное дело было,якобы подкупили.

      -1
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      Рейтинг: +462

      zritelx 1 час назад

      Не понятно совсем-как мог Мутко, про которого даже Путин говорил , что он что-то намутил, помог ЦСКА выиграть кубок УЕФА.

      3
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      Рейтинг: +7175

      vladimir-7 1 час назад

      ЦСКА и Зенит выиграли кубки УЕФА благодаря Мудко, это он и только
      он сыграл огромную роль в принятии ЧМ в России. Он всем на блестящем
      английском объяснил, что ЧМ необходимо провести в России.

      4
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