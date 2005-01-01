Президент УЕФА: «Мутко внес огромный вклад в развитие российского футбола. При нем ЦСКА и «Зенит» выиграли Кубок УЕФА»

ЧМ был бездарным разбазариванием средств.Нужно сначала обеспечить РПЛ и ФНЛ крытыми стадионами или манежами,а затем уже думать о ЧМ.
Глава УЕФА Александер Чеферин высказал мнение по поводу ухода Виталия Мутко с поста президента РФС.
«Виталий Мутко внес огромный вклад в развитие российского футбола. В то время, пока он был главой РФС, российские клубы прожили успешный период в еврокубках – ЦСКА и «Зенит» смогли выиграть Кубок УЕФА в 2005 и 2008 годах соответственно, а «Зенит» еще и завоевал первый в истории России Суперкубок УЕФА в 2008 году.
Виталий Мутко также сыграл огромную роль в том, чтобы Россия приняла у себя чемпионат мира – турнир, который был проведен страной с величайшим отличием и успехом как на поле, так и за его пределами», – сказал Чеферин.
- Мутко возглавлял РФС дважды – с 2005-го по 2009-й и с 2015-го по 2017 год.
- В декабре 2017 года временно приостановил свою деятельность на посту главы РФС, назначив исполняющим обязанности Александра Алаева.
- Официально объявил о своем уходе 19 декабря на заседании исполкома РФС. Временно руководить организацией до 22 февраля будет президент РПЛ Сергей Прядкин.