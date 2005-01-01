Президент УЕФА: «Мутко внес огромный вклад в развитие российского футбола. При нем ЦСКА и «Зенит» выиграли Кубок УЕФА»

Глава УЕФА Александер Чеферин высказал мнение по поводу ухода Виталия Мутко с поста президента РФС.

«Виталий Мутко внес огромный вклад в развитие российского футбола. В то время, пока он был главой РФС, российские клубы прожили успешный период в еврокубках – ЦСКА и «Зенит» смогли выиграть Кубок УЕФА в 2005 и 2008 годах соответственно, а «Зенит» еще и завоевал первый в истории России Суперкубок УЕФА в 2008 году.

Виталий Мутко также сыграл огромную роль в том, чтобы Россия приняла у себя чемпионат мира – турнир, который был проведен страной с величайшим отличием и успехом как на поле, так и за его пределами», – сказал Чеферин.