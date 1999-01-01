Четверо игроков «МЮ» грозились уйти зимой, если Моуринью не покинет клуб

Четверо игроков «Манчестер Юнайтед» были готовы уйти в другие клубы в зимнее трансферное окно, если Жозе Моуринью останется на посту главного тренера, сообщает Daily Star.

Несколько старших футболистов команды были возмущены тем, как португальский специалист обращается с защитниками Люком Шоу и Эриком Байи и нападающим Антони Марсьялем. Они заявили руководству, что будут настаивать на своем трансфере в январе, если Моуринью не уйдет.