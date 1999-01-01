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    Четверо игроков «МЮ» грозились уйти зимой, если Моуринью не покинет клуб

    Четверо игроков «Манчестер Юнайтед» были готовы уйти в другие клубы в зимнее трансферное окно, если Жозе Моуринью останется на посту главного тренера, сообщает Daily Star.

    Несколько старших футболистов команды были возмущены тем, как португальский специалист обращается с защитниками Люком Шоу и Эриком Байи и нападающим Антони Марсьялем. Они заявили руководству, что будут настаивать на своем трансфере в январе, если Моуринью не уйдет.

    • Моуринью возглавил «Юнайтед» летом 2016 года.
    • Тренер выиграл с командой три титула – Суперкубок Англии, Кубок английской лиги и Лигу Европы.
    • Был отправлен в отставку 18 декабря спустя пару дней после поражения от «Ливерпуля» (1:3).

    Источник: Daily Star

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    Сегодня, 12:59
    Комментарии6
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      Рейтинг: +2598

      Zubo 1 час назад

      Что Спартак ,что МЮ, футболисты по всему миру обнаглели, ни грамма уважения, всё знают: как и кто должен тренировать , руководят командой как воры в законе: шантаж , угрозы, вымогательства , саботаж, директора ничего не могут сделать, за плебеев которые могут тока мячик пинать заплачены мильярды...

      0
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      Рейтинг: +305

      hmelarj 1 час назад

      вот чувствовал я , что слив тренера идёт.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1004

      Фотон 2 часа назад

      Отпустить их с "волчим билетом", чтоб никакая команда не взяла. Пусть попляшут

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1549

      DIDI 23 2 часа назад

      Игроки вышли на поле в жёлтых жилетках?

      1
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    • ...
      Рейтинг: +3417

      piligrim1986 2 часа назад

      бунт на корабле?

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +617

      neim 2 часа назад

      Ромашка, ромашка ... А народ всё спартаковских хаят. Однако они не первооткрыватели. Наверное.

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