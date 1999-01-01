Четверо игроков «МЮ» грозились уйти зимой, если Моуринью не покинет клуб

Что Спартак ,что МЮ, футболисты по всему миру обнаглели, ни грамма уважения, всё знают: как и кто должен тренировать , руководят командой как воры в законе: шантаж , угрозы, вымогательства , саботаж, директора ничего не могут сделать, за плебеев которые могут тока мячик пинать заплачены мильярды...
Четверо игроков «Манчестер Юнайтед» были готовы уйти в другие клубы в зимнее трансферное окно, если Жозе Моуринью останется на посту главного тренера, сообщает Daily Star.
Несколько старших футболистов команды были возмущены тем, как португальский специалист обращается с защитниками Люком Шоу и Эриком Байи и нападающим Антони Марсьялем. Они заявили руководству, что будут настаивать на своем трансфере в январе, если Моуринью не уйдет.
- Моуринью возглавил «Юнайтед» летом 2016 года.
- Тренер выиграл с командой три титула – Суперкубок Англии, Кубок английской лиги и Лигу Европы.
- Был отправлен в отставку 18 декабря спустя пару дней после поражения от «Ливерпуля» (1:3).