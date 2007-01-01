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    Дзюба: «Если бы не история с драками, Кокорин стал бы осенью джокером «Зенита»

    Нападающий «Зенита» Артем Дзюба считает, что форвард Александр Кокорин в первой части сезона стал бы главным игроком петербургского клуба, если бы не арест.

    – Ваше отношение к тому, что произошло с Кокориным?

    – Если говорить о футбольной стороне, то Саша, если бы не вся эта история, на сто процентов стал бы осенью нашим джокером. Был уверен – будем играть вместе, всем место на поле найдется. И что мы от этого будем только сильнее. Но получилось так, что мы остались без него. И без Нобоа. Двух ключевых, как мне кажется, игроков. Это нас в какой-то степени подкосило в концовке.

    • Кокорин вместе с полузащитником «Краснодара» Павлом Мамаевым стал участником двух драк в Москве.
    • Футболистов поместили в СИЗО до 8 февраля.
    • Игрокам предъявлены обвинения по статьям «Побои» и «Хулиганство».

    Источник: «Матч ТВ»

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    Сегодня, 11:10
    Комментарии13
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      Рейтинг: +3162

      3a zenit 54 минуты назад

      зато он стал полупокером

      0
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      Рейтинг: +42374

      zigbert 59 минут назад

      Потеря Нобоа пожалуй ощутимее.

      2
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      Рейтинг: +40036

      Рубик Докоян 1 час назад

      Если уж пользоваться карточной терминологией, то Кокорин не может быть джокером априори, если он шестёрка по жизни...

      1
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      Рейтинг: +589

      алдан2014 1 час назад


      Очень, очень много стало дзюбы.Прямо великий,,противно,как такое недоразумение могли выбрать лучшим футболистом в стране??В кремле что ли выбрали?

      0
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      Рейтинг: +5327

      FanatSerj 3 часа назад

      Вот про Нобоа уж точно соглашусь, как только получил травму, так сразу присутствия "мозга" в игре Зенита пропало.

      2
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      Рейтинг: +29

      Best_forever 3 часа назад

      Вообще говоря джокер - это тот кто выкидывает всякую хрень - то тузом обернется, то пиковой дамой. Вот он и выкинул! Так что с Дюбой согласен про джокера. А насчет если бы, то вспоминаю про бабушку, если бы у которой был член, она была бы дедушкой

      0
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      Рейтинг: +1429

      александр п 4 часа назад

      Дзюба хорош в подыгрыше и в умении сбрасывать мячи на ход партнёрам,только без Кокорина это делать некому.

      3
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      Рейтинг: +8542

      sssrspartak > александр п 2 часа назад

      и без халка!!!но все равно этот год у артема вроде получился!!

      1
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      Рейтинг: +1429

      александр п > sssrspartak 1 час назад

      С Халком он играл на острие,но исполнителя способного снабжать так же передачами сейчас нет.Но в любом случае Дзюбе нужен партнёр.

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      Рейтинг: +755

      ухоженный крокодил 4 часа назад

      Ничего страшного, можно взять Игуаина. Он, тоже ничего.
      =))

      1
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      Рейтинг: +1429

      александр п > ухоженный крокодил 4 часа назад

      Только стоит от под сотню миллионов и зарплата соответствующая.Опять же лимит.

      0
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      Рейтинг: +769

      Argon 5 часов назад

      Джокер Бутырки.

      1
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      ...
      Рейтинг: +755

      ухоженный крокодил > Argon 4 часа назад

      Ты бы был вальтом!
      =)))

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