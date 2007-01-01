Дзюба: «Если бы не история с драками, Кокорин стал бы осенью джокером «Зенита»

Нападающий «Зенита» Артем Дзюба считает, что форвард Александр Кокорин в первой части сезона стал бы главным игроком петербургского клуба, если бы не арест.

– Ваше отношение к тому, что произошло с Кокориным?

– Если говорить о футбольной стороне, то Саша, если бы не вся эта история, на сто процентов стал бы осенью нашим джокером. Был уверен – будем играть вместе, всем место на поле найдется. И что мы от этого будем только сильнее. Но получилось так, что мы остались без него. И без Нобоа. Двух ключевых, как мне кажется, игроков. Это нас в какой-то степени подкосило в концовке.