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    Неймар – Мбаппе: «С днем рождения, брат»

    Нападающий «ПСЖ» Неймар поздравил своего одноклубника Килиана Мбаппе с днем рождения. В четверг французу исполнилось 20 лет.

    «С днем рождения, мой брат!» – написал Неймар в твиттере.

    • Мбаппе – победитель и лучший молодой игрок ЧМ-2018.
    • Форвард был куплен из «Монако» в «ПСЖ» за 160 миллионов евро.
    • В этом сезоне чемпионата Франции Мбаппе забил 12 голов и сделал восемь результативных передач в 11 матчах.

    Источник: Инстаграм Неймара

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