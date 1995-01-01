Неймар – Мбаппе: «С днем рождения, брат»

Нападающий «ПСЖ» Неймар поздравил своего одноклубника Килиана Мбаппе с днем рождения. В четверг французу исполнилось 20 лет.
«С днем рождения, мой брат!» – написал Неймар в твиттере.
- Мбаппе – победитель и лучший молодой игрок ЧМ-2018.
- Форвард был куплен из «Монако» в «ПСЖ» за 160 миллионов евро.
- В этом сезоне чемпионата Франции Мбаппе забил 12 голов и сделал восемь результативных передач в 11 матчах.
joyeux anniversaire mon frère !!! @KMbappe pic.twitter.com/WI40gR4KAD— Neymar Jr (@neymarjr) 20 декабря 2018 г.