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    Фурсенко – о посещаемости, «Газпром Арене», глобальных планах «Зенита»

    Президент «Зенита» Сергей Фурсенко дал интервью «Чемпионату». «Бомбардир» выделил некоторые темы.

    О посещаемости «Зенита»

    — Кстати, о болельщиках. Стадион «Газпром Арена» бьeт рекорды посещаемости РПЛ. Вы довольны?

    — Посещаемость рекордная не только для РПЛ. Мы входим в 20-ку мировых клубов по посещаемости. Причина в том, что у нас действительно очень современный высокотехнологичный стадион, комфортный для посетителей. На нeм тепло в любую погоду, до него удобно добираться, на нeм есть, чем заниматься и интересно проводить время до матча и в перерыве.

    О «Газпром Арене»

    — Недавно на стадионе прошeл хоккейный матч. И ожидается ещe один.

    — Мы двигаемся вперeд — наша цель максимальная загруженность площадки во внематчевые дни и использование еe для всех масштабных уникальных мероприятий в городе.

    Мы провели самый большой концерт группы «Ленинград», достигли рекордной посещаемости на хоккейном матче сборной в прошлое воскресенье и планируем повторить его в ближайшую субботу на хоккейном матче СКА и ЦСКА. Ведeм переговоры о проведении боксeрских поединков UFC и матчей звeзд NBA. Поэтому продвижении «Газпром Арены», как лучшей площадки страны, ещe только начинается.

    О глобальных планах «Зенита»

    — Какие ваши глобальные планы в отношении клуба?

    — Наиболее приоритетное направление для нас — развитие молодeжи в «Зените». Полтора года назад, получив инфраструктуру академии в концессию, мы активно взялись за работу. На сегодняшний день, в рамках соглашения с городом нами проинвестировано более 450 миллионов рублей в переоборудование полей, в ремонт здания интерната, в новый воздухоопорный манеж, который должен быть установлен до конца года.

    Кроме того, нами переоборудовано основное поле с натуральным покрытием под стандарты футбольной национальной лиги. Количество мест на трибунах доведено до трeх тысяч и до необходимой величины увеличена яркость освещения.

    Источник: «Чемпионат»

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