Фурсенко – о посещаемости, «Газпром Арене», глобальных планах «Зенита»

Президент «Зенита» Сергей Фурсенко дал интервью «Чемпионату». «Бомбардир» выделил некоторые темы.

О посещаемости «Зенита»

— Кстати, о болельщиках. Стадион «Газпром Арена» бьeт рекорды посещаемости РПЛ. Вы довольны?

— Посещаемость рекордная не только для РПЛ. Мы входим в 20-ку мировых клубов по посещаемости. Причина в том, что у нас действительно очень современный высокотехнологичный стадион, комфортный для посетителей. На нeм тепло в любую погоду, до него удобно добираться, на нeм есть, чем заниматься и интересно проводить время до матча и в перерыве.

О «Газпром Арене»

— Недавно на стадионе прошeл хоккейный матч. И ожидается ещe один.

— Мы двигаемся вперeд — наша цель максимальная загруженность площадки во внематчевые дни и использование еe для всех масштабных уникальных мероприятий в городе.

Мы провели самый большой концерт группы «Ленинград», достигли рекордной посещаемости на хоккейном матче сборной в прошлое воскресенье и планируем повторить его в ближайшую субботу на хоккейном матче СКА и ЦСКА. Ведeм переговоры о проведении боксeрских поединков UFC и матчей звeзд NBA. Поэтому продвижении «Газпром Арены», как лучшей площадки страны, ещe только начинается.

О глобальных планах «Зенита»

— Какие ваши глобальные планы в отношении клуба?

— Наиболее приоритетное направление для нас — развитие молодeжи в «Зените». Полтора года назад, получив инфраструктуру академии в концессию, мы активно взялись за работу. На сегодняшний день, в рамках соглашения с городом нами проинвестировано более 450 миллионов рублей в переоборудование полей, в ремонт здания интерната, в новый воздухоопорный манеж, который должен быть установлен до конца года.

Кроме того, нами переоборудовано основное поле с натуральным покрытием под стандарты футбольной национальной лиги. Количество мест на трибунах доведено до трeх тысяч и до необходимой величины увеличена яркость освещения.