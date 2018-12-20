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    Дзюба: «Были предложения из Китая и Англии. Команда из Шанхая готова была платить 8 миллионов в год»

    Нападающий «Зенита» Артем Дзюба рассказал, что летом имел предложения из-за рубежа. Китайский клуб предлагал россиянину зарплату 8 миллионов долларов в год.

    – После классного чемпионата мира пошли разговоры, что вы можете уехать в Китай, Англию или Турцию. Что из этого правда?

    – Китай и Англия – правда. Из Китая было очень заманчивое предложение от трех или четырех команд – названия не помню, но одна точно была из Шанхая. Давали контракт на восемь миллионов долларов в год плюс бонусы: если забью 10 голов, накинут еще миллион.

    Деньги хорошие предлагали, но... У меня есть человек, ко мнению которого очень прислушиваюсь. Просто так к нему не обращаюсь – советовался с ним в нескольких важных моментах моей жизни.

    – Он посоветовал вам не ехать в Китай?

    – Сказал: «Решение принимать тебе, денежный вопрос понятен, но я Артема Дзюбу в Китае не вижу. Ты себя здесь еще до конца не реализовал». Он так красиво сказал, мне не повторить. И я сразу понял, что Китай – точно нет. Это тупо зарабатывание денег, а не продолжение своей профессии. А я не готов уехать только ради денег – без общения, амбиций, всего. Не могу.

    • Дзюба играет в «Зените» с 2015 года.
    • Главное достижение в карьере – два Кубка России.
    • Форвард – воспитанник «Спартака».

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    20.12.2018 23:15
    Комментарии6
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      Рейтинг: +11

      Smorgon 1 час назад

      Дзюбааа, эту фамилию, чаще своей слышу!)

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +8616

      Garrincha58 2 часа назад

      не повезло Зениту и в этот раз

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +1539

      Патронташ 2 часа назад

      Вот так "легенды" и рождаются. Сам сочинил, сам себе поверил, наивные болелы повелись...

      1
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      Рейтинг: +4501

      Т34 2 часа назад

      Дерево, оно везде дерево, что в Китае, что в Англии. И Дзюба это прекрасно понимает, потому никуда и не поехал.

      2
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      Рейтинг: +10776

      DOCTOR PENALTY 2 часа назад

      Жаль, что не принял предложение из Китая....

      0
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      Рейтинг: +1413

      александр п 3 часа назад

      Кто то говорил,что Дзюба умный парень,похоже так и есть.

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