Дзюба: «Были предложения из Китая и Англии. Команда из Шанхая готова была платить 8 миллионов в год»

Дзюбааа, эту фамилию, чаще своей слышу!)
Нападающий «Зенита» Артем Дзюба рассказал, что летом имел предложения из-за рубежа. Китайский клуб предлагал россиянину зарплату 8 миллионов долларов в год.
– После классного чемпионата мира пошли разговоры, что вы можете уехать в Китай, Англию или Турцию. Что из этого правда?
– Китай и Англия – правда. Из Китая было очень заманчивое предложение от трех или четырех команд – названия не помню, но одна точно была из Шанхая. Давали контракт на восемь миллионов долларов в год плюс бонусы: если забью 10 голов, накинут еще миллион.
Деньги хорошие предлагали, но... У меня есть человек, ко мнению которого очень прислушиваюсь. Просто так к нему не обращаюсь – советовался с ним в нескольких важных моментах моей жизни.
– Он посоветовал вам не ехать в Китай?
– Сказал: «Решение принимать тебе, денежный вопрос понятен, но я Артема Дзюбу в Китае не вижу. Ты себя здесь еще до конца не реализовал». Он так красиво сказал, мне не повторить. И я сразу понял, что Китай – точно нет. Это тупо зарабатывание денег, а не продолжение своей профессии. А я не готов уехать только ради денег – без общения, амбиций, всего. Не могу.
- Дзюба играет в «Зените» с 2015 года.
- Главное достижение в карьере – два Кубка России.
- Форвард – воспитанник «Спартака».