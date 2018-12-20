Геркус: «Проект крыши «РЖД-Арены» завершен»

Только что писали, что он уходит...
Генеральный директор «Локомотива» Илья Геркус рассказал о работе по возведению крыши над стадионом «РЖД-Арена». Специалисты завершили создание проекта.
«Друзья, многие спрашивают о проекте крыши на стадионе в Черкизово, который я заявил некоторое время назад. Спешу поделиться новостями. Сейчас мы закончили расчеты и эскизный проект по реконструкции стадиона.
Основной сложностью при проектировании был выбор между двумя инженерными решениями: устройства подвесной крыши на дополнительных опорах, расположенных по центру трибун или по углам трибун», – написал в инстаграме функционер.
- «РЖД-Арена» открыта в 2002 году.
- Вместимость стадиона – 27320 зрителей.
- Арена относится к наивысшей категории УЕФА.