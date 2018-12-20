Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Сброс
Введите ваш ник на сайте
Моя команда
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: на эмблеме какого клуба это изображено?
    Тест: на эмблеме какого клуба это изображено?
    2 Тест: кто не выигрывал свой родной чемпионат?
    Тест: кто не выигрывал свой родной чемпионат?
    3 Тест: угадай стадион по фото со спутника
    Тест: угадай стадион по фото со спутника

    Геркус: «Проект крыши «РЖД-Арены» завершен»

    Генеральный директор «Локомотива» Илья Геркус рассказал о работе по возведению крыши над стадионом «РЖД-Арена». Специалисты завершили создание проекта.

    «Друзья, многие спрашивают о проекте крыши на стадионе в Черкизово, который я заявил некоторое время назад. Спешу поделиться новостями. Сейчас мы закончили расчеты и эскизный проект по реконструкции стадиона.

    Основной сложностью при проектировании был выбор между двумя инженерными решениями: устройства подвесной крыши на дополнительных опорах, расположенных по центру трибун или по углам трибун», – написал в инстаграме функционер.

    • «РЖД-Арена» открыта в 2002 году.
    • Вместимость стадиона – 27320 зрителей.
    • Арена относится к наивысшей категории УЕФА.

    text

    Публикация от text (@ilgerkus)

    text

    Публикация от text (@ilgerkus)

    Источник: Инстаграм Ильи Геркуса

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    20.12.2018 21:27
    Комментарии16
    ...
    • ...
      Рейтинг: +506

      тщмек 19 2 часа назад

      Только что писали, что он уходит...

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3212

      prezent2017 3 часа назад

      Может хоть что-то приличное в Москве появится.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +9033

      bset 3 часа назад

      Неплохой такой тренд сооружать на стадионах крыши. Вдруг однажды мы вообще без пауз зимних будем играть))

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +4744

      parevg > bset 3 часа назад

      Нет уж, лучше без летних

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4744

      parevg 3 часа назад

      Надо сказать большое СПАСИБО!!!!!!!!!!! за 2,5 года было сделано больше, чем за все время правления Смородины.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1413

      александр п 3 часа назад

      Либо крыша должна быть раздвижная,либо газон искусственный.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +42320

      zigbert 4 часа назад

      Проект есть ,теперь успешного строительства.

      5
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +39980

      Рубик Докоян 4 часа назад

      Остаётся надеяться, что технические решения по этому проекту не затянутся и найдут вариант для его воплощения в жизнь. И на это уйдут не годы длительного ожидания.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3161

      3a zenit 4 часа назад

      херня полная крч

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +230

      iluha1907 > 3a zenit 4 часа назад

      Конечно, куда там до стадиона имени распиленного бабла

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +274

      Файдаэн > iluha1907 3 часа назад

      Причём на это распиленное бабло можно было 16 "Локомотивов" отгрохать, то есть обеспечить все команды РПЛ приличными стадионами с запасом.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +415

      wobaekat 5 часов назад

      Да ему уже впору памятник ставить на площади стадиона
      В короткие сроки возродить из пепла то, что так долго рушила адовая баба - высший уровень

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3375

      portero 5 часов назад

      ну за то что бы крыша была , в реале а не только в проекте.

      5
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    104813
    #2
    Zenit-84
    76201
    #3
    Андрей Ермошин
    67251
    #4
    Chernyi Lis
    65531
    #5
    DeMoN-FCMU
    62927
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru