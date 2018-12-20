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    Кокорин и Мамаев не смогут выпить детского шампанского в Новый год

    Член Общественной наблюдательной комиссии Москвы Иван Мельников рассказал, чем будут отмечать Новый год футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев. Спортсмены отбывают арест в СИЗО.

    «Во время Нового года отбой в «Бутырке» переносится на более позднее время, чтобы граждане смогли посмотреть поздравление президента.

    Также они смогут выпить безалкогольные напитки – сок или газировку. Детское шампанское им вряд ли положено: бутылка от него не соответствует нормам для проноса в «Бутырку», так что его на праздник не выпить.

    Продукты для праздничного стола могут передавать родственники, чтобы люди могли встретить праздник. Также они могут что-то купить в магазине при следственном изоляторе, в интернет-магазине им что-то могут заказать родственники. Чаще всего на Новый год передают сладости.

    Во время праздника футболисты будут в своих камерах, никуда вывозить их не будут – встретят со своими соседями. После поздравления Путина будет недолгое время для импровизированного застолья, потом отбой.

    Если увидят, что после отбоя в окнах есть свет, то туда направят дежурных. Если гражданин не выполняет требования выключить телевизор после отбоя, его могут наказать, вплоть до помещения в карцер», – рассказал Мельников.

    • Игроки пробудут под арестом как минимум до февраля.
    • Кокорин и Мамаев проходят обвиняемыми по статьям УК РФ «Побои» и «Хулиганство».
    • Преступление спортсмены совершили в октябре.

    Источник: «Чемпионат»

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    20.12.2018 20:58
    Комментарии34
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    • ...
      Рейтинг: +367

      geroin161 2 часа назад

      Зато на кичмане они смогут насуетить себе нормальной геры или травы))))) Или как у Цеповяза - крабы, икра, шашлы, коньяк....
      Мне кажется, на тюрьме они могут так же отметить НГ как во Франции, даже лучше.

      0
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      Рейтинг: +3834

      XaXatyn 2 часа назад

      Нечего страшного ! Им это только на пользу

      1
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    • ...
      Рейтинг: +8616

      Garrincha58 2 часа назад

      какое нам дело что они будут пить ряженку или сливки

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +702

      vovan55 3 часа назад

      вот это трагедия... шалопаи - нарвались на показательную порку...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +184

      Красный май 4 часа назад

      Если уж Цапок на зоне питается, как жители небольшой деревушки вместе взятые, то уж эти парни наверняка оттянутся по полной, чего бы тут не заливали члены ОНК. У этих членов из ОНК еще есть какая-нибудь работа помимо мониторнга с ситуацией Коко и Мамаева?

      2
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    • ...
      Рейтинг: +2082

      Спартач80 4 часа назад

      Про резиновую Алану уже писали?

      1
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    • ...
      Рейтинг: +881

      kvm 4 часа назад

      сокамерники дадут им новогодний леденец полизать...

      0
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      Рейтинг: +613

      vodomut 4 часа назад

      из параши попьют

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4933

      alex1951 5 часов назад

      Не беда....Свою пайку они с перевыполнением выжрали во Франции....
      Остатки до сих пор бродят у них в животиках))))

      7
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      ...
      Рейтинг: +39980

      Рубик Докоян > alex1951 5 часов назад

      Привет, Лёша что-то тебя давно не видно было.

      3
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      ...
      Рейтинг: +4933

      alex1951 > Рубик Докоян 3 часа назад

      Здраствуй Олежка.
      Хоть мы с тобой в одном статусе,но проживаем по разному.
      Ты положительный,семья в первую очередь,а я отрицательный)))
      И не видно меня потому,что шляюсь по друзьям ,Рождество на носу...У нас оно главнее Нового года.Ты то как?

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +39980

      Рубик Докоян > alex1951 3 часа назад

      Понятно. Это хорошо, когда друзья рядом и живы здоровы. А я звоню другу на Донбасс и только и узнаю, что того или другого друга детства похоронили. Я с внучкой вожусь на пятидневке.))) Вот сейчас с дочерью переболели ротавирусной инфекцией, пришлось лечить и возиться. Благо там инкубационный период небольшой как и само течение заболевания. Благополучно проскочили.

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +4933

      alex1951 > Рубик Докоян 3 часа назад

      Хорошо,что хорошо кончается.Ты ,я смотрю,постоянно в ,,боевой,, готовности. Так и надо.Простой в нашем возрасте чреват....
      Кстати ,ты пошто вступил в дисскусию с нетрезвым юнцом?
      Тебе оно надо? Это клиника.

      4
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +39980

      Рубик Докоян > alex1951 2 часа назад

      Да таких надо сажать на копчик как я это делал в реале. Жизни блин, не видели, а туда же. А потом сидят на стуле растирая сопли или ссут под себя сидя на стуле, когда им ребята расписывали перспективу дальнейшего пребывания их за решёткой. Когда объясняешь, говоришь не доходит, пока задницей своей это не почувствуют. Так и эти два ухаря сколько куролесили, пока нарвались.

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +4933

      alex1951 > Рубик Докоян 2 часа назад

      ***, а это в некотором смысле ,будущее России.
      А самое потешное ,то ,что они считают себя правыми.
      Дураки с идеями.
      Царь ваш опять лапшу вешал,касаемо народа.

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +39980

      Рубик Докоян > alex1951 2 часа назад

      Если бы закрыли на 2-3 года тогда бы узнали свою правоту. Я немного послушал, придя от дочери, а в 14:00 переключил на фигурное катание и посмотрел короткую программу у мужчин.

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +4933

      alex1951 > Рубик Докоян 2 часа назад

      Ты поступил мудро. Потому ,что его крутили вечером по всем новостям. Прям культ личности.
      А я биатлон посматриваю. Устал от футбола.У меня его много было,но со знаком плюс.

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +39980

      Рубик Докоян > alex1951 2 часа назад

      Я тоже биатлон вечером посмотрел, а сейчас волейбол смотрю ЛЧ. А что мне его слушать и ожидать. Мы уже столько обещалок наслушались, пусть лапшу вешает другим.

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +4933

      alex1951 > Рубик Докоян 2 часа назад

      Ладно Олежка,пойду в люлю.Приятно было пообщаться.Спокойной ночи.

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +39980

      Рубик Докоян > alex1951 2 часа назад

      Взаимно, Лёша, спокойной ночи.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +39980

      Рубик Докоян 6 часов назад

      Какая жалость. Пусть учатся чифирить...

      7
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +18

      mama1991 > Рубик Докоян 5 часов назад

      когда твои дети будут сидеть в тюрьме, они вспомнят твои наставления...

      -2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +39980

      Рубик Докоян > mama1991 5 часов назад

      Я ,сынок, не только своих детей воспитывал, а у меня две дочери, но и других от тюрьмы уберегал. Я тут уже не одному говорил, мне не надо пенять, у меня около десятка профессий было где я профи, как и в спорте разносторонним спортсменом и спортивным эрудитом.

      5
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +18

      mama1991 > Рубик Докоян 5 часов назад

      когда человек поменял 10 профессий и везде был профи, это уже настораживает... как говорят пустая бочка гремит громче

      -2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +39980

      Рубик Докоян > mama1991 5 часов назад

      Это жизнь. И работа одновременно в двух трёх местах в 90-е годы. Ты на возраст мой посмотри. У меня рабочего стажа 50 лет.

      4
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +18

      mama1991 > Рубик Докоян 5 часов назад

      а пенсия скока? 8 тыщ...

      -3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +18

      mama1991 > Рубик Докоян 5 часов назад

      а ума нет, судя по всему, радоваться что чьи то дети сидят в тюрьме, хоть по какому преступленю, это мягко говоря удел малолетки

      -3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +39980

      Рубик Докоян > mama1991 5 часов назад

      Не боись, у меня ментовская пенсия по минималке 20т. р. Но я заработал денег для себя и своих дочерей обеим на квартиры, работая много, что я умею и своими мозгами на фондовом рынке.

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +18

      mama1991 > Рубик Докоян 5 часов назад

      а ума нет, судя по всему, радоваться что чьи то дети сидят в тюрьме, хоть по какому преступлению , это мягко говоря удел малолетки

      -2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +39980

      Рубик Докоян > mama1991 5 часов назад

      С твоими мозгами не далеко к ним присоединиться, ибо ни чего в жизни не понимаешь и не поймёшь. Когда такие ухари навернут стулом и покалечат твоих близких будешь иначе рассуждать. Поэтому разговор окончен. Твой пэтэушный уровень мне не интересен. Дай бог тебе избежать знакомства с нашим законом и судебной системой.

      6
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      ...
      Рейтинг: +18

      mama1991 > Рубик Докоян 4 часа назад

      примитив, удел серой массы рассказывать про то что если бы тебя стулом или твоих близких, я это слышу везде от каждой собаки на всех ресурсах. я бы ответил столом, этим двум карликам, там бить то некого, два каратышки. а вот нация инфантов нам обеспечена

      -2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +2082

      Спартач80 > mama1991 4 часа назад

      Сдрысни,п.и.з.дюк тупой.

      5
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +4933

      alex1951 > mama1991 3 часа назад

      mama1991, вы случайно не мамаев?
      тогда это многое обьясняет)))

      3
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      ...
      Рейтинг: +3103

      vladik12 > mama1991 36 минут назад

      Мама, вы двинутое.

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