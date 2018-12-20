Кокорин и Мамаев не смогут выпить детского шампанского в Новый год

Зато на кичмане они смогут насуетить себе нормальной геры или травы))))) Или как у Цеповяза - крабы, икра, шашлы, коньяк....
Мне кажется, на тюрьме они могут так же отметить НГ как во Франции, даже лучше.
Член Общественной наблюдательной комиссии Москвы Иван Мельников рассказал, чем будут отмечать Новый год футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев. Спортсмены отбывают арест в СИЗО.
«Во время Нового года отбой в «Бутырке» переносится на более позднее время, чтобы граждане смогли посмотреть поздравление президента.
Также они смогут выпить безалкогольные напитки – сок или газировку. Детское шампанское им вряд ли положено: бутылка от него не соответствует нормам для проноса в «Бутырку», так что его на праздник не выпить.
Продукты для праздничного стола могут передавать родственники, чтобы люди могли встретить праздник. Также они могут что-то купить в магазине при следственном изоляторе, в интернет-магазине им что-то могут заказать родственники. Чаще всего на Новый год передают сладости.
Во время праздника футболисты будут в своих камерах, никуда вывозить их не будут – встретят со своими соседями. После поздравления Путина будет недолгое время для импровизированного застолья, потом отбой.
Если увидят, что после отбоя в окнах есть свет, то туда направят дежурных. Если гражданин не выполняет требования выключить телевизор после отбоя, его могут наказать, вплоть до помещения в карцер», – рассказал Мельников.
- Игроки пробудут под арестом как минимум до февраля.
- Кокорин и Мамаев проходят обвиняемыми по статьям УК РФ «Побои» и «Хулиганство».
- Преступление спортсмены совершили в октябре.