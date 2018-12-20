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    «Уверен, что решим». Путин ответил на вопрос о строительстве футбольного поля для детей-сирот

    Состоялась пресс-конференция президента России Владимира Путина. К нему обратились с вопросом о строительстве футбольного поля для детей-сирот в Санкт-Петербурге.

    – Два года назад инициативная группа приняла участие в социальном проекте по возведению крытого футбольного поля для детей из неблагополучных семей и детских домов, обиваем пороги кабинетов, пишем письма и в итоге натыкаемся на полное безразличие.

    – Я поговорю с исполняющим обязанности (исполняющий обязанности губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов – прим. «Бомбардир»); уверен, что вопрос будет решен.

    • Беглов занимает должность с 3 октября 2018 года.
    • Президент – уроженец Ленинграда.

    Источник: ТАСС

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    20.12.2018 20:25
    Комментарии5
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      Рейтинг: +238

      SanInstructor 3 часа назад

      ну в Питере один построят, а дальше что? есть множество талантливых ребят по всей стране, у которых нет соответствующих условий для развития своего таланта, хотя о чём это я, ведь кроме Москвы и Питера люди нигде больше не проживают.
      Извините, если кому что не понравилось, просто накипело!

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      Рейтинг: +507

      general.lizyukov 5 часов назад

      Где-то сжалось очко у очередного олигарха )))

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      Рейтинг: +3161

      3a zenit 6 часов назад

      мутная тема,"ООО" просит 11 лямов на крытый стадион для сирот.Ладно,но потом на какой хер содержать этот стадион который не приносит бабла?Может я и ошибаюсь,кто знает.

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      Рейтинг: +507

      general.lizyukov > 3a zenit 5 часов назад

      Воспитание сирот вообще не приносит бабла, прикинь. Но нормальные люди об этом не думают.

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      Рейтинг: +3161

      3a zenit > general.lizyukov 5 часов назад

      какое б л я ть воспитание если речь идёт о объекте,его нужно содержать,платить налоги,свет,вода,охрана,ты вообще понимаешь что святым духом это хозяйство не удержать...ну да в голове только сироты,пожалеть,чиновники мудаки,а детали хозяйства нахер не нужны.Город должен содержать это "ООО"?Дайте мне мулярд на бассейн для сирот и инвалидов под моё "ИП" и потом пусть город содержит всё это кидая мне в карман бабло-о ху енно же да?Нормальные люди это кто и какие они,что есть нормально в 21 веке,от чего ты отталкиваешься чтоб понять что это нормально и кто определяет нормальность (кроме системы и психиатров)?

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