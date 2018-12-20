«Уверен, что решим». Путин ответил на вопрос о строительстве футбольного поля для детей-сирот

Состоялась пресс-конференция президента России Владимира Путина. К нему обратились с вопросом о строительстве футбольного поля для детей-сирот в Санкт-Петербурге.

– Два года назад инициативная группа приняла участие в социальном проекте по возведению крытого футбольного поля для детей из неблагополучных семей и детских домов, обиваем пороги кабинетов, пишем письма и в итоге натыкаемся на полное безразличие.

– Я поговорю с исполняющим обязанности (исполняющий обязанности губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов – прим. «Бомбардир»); уверен, что вопрос будет решен.