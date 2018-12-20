«Уверен, что решим». Путин ответил на вопрос о строительстве футбольного поля для детей-сирот

ну в Питере один построят, а дальше что? есть множество талантливых ребят по всей стране, у которых нет соответствующих условий для развития своего таланта, хотя о чём это я, ведь кроме Москвы и Питера люди нигде больше не проживают.
Извините, если кому что не понравилось, просто накипело!
Состоялась пресс-конференция президента России Владимира Путина. К нему обратились с вопросом о строительстве футбольного поля для детей-сирот в Санкт-Петербурге.
– Два года назад инициативная группа приняла участие в социальном проекте по возведению крытого футбольного поля для детей из неблагополучных семей и детских домов, обиваем пороги кабинетов, пишем письма и в итоге натыкаемся на полное безразличие.
– Я поговорю с исполняющим обязанности (исполняющий обязанности губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов – прим. «Бомбардир»); уверен, что вопрос будет решен.
- Беглов занимает должность с 3 октября 2018 года.
- Президент – уроженец Ленинграда.