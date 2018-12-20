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    Ещенко сняли швы на колене. Он записал это на видео

    Защитник «Спартака» Андрей Ещенко показал, как ему снимают швы на прооперированном колене.

    34-летний футболист порвал крестообразную связку в матче пятого тура группового раунда Лиги Европы против «Рапида» (1:2). Игрок перенес операцию в римской клинике «Вилла Стюарт» две недели назад.

    • Игру с венским клубом Ещенко доиграл до конца, несмотря на травму.
    • Восстановление после разрыва крестообразной связки занимает примерно полгода.
    • В текущем сезоне Ещенко провел за «Спартак» девять встреч во всех турнирах.
    • Контракт Ещенко с клубом истекает летом 2020 года.

    Источник: Официальный твиттер «Спартака»

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    20.12.2018 18:32
    Комментарии4
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    • ...
      Рейтинг: +181

      Cнег 2 часа назад

      БОМБАРДИР- ты мельчаешь...Такое говно стал публиковать... ПОГАНО НА ТВОЕЙ СТРАНИЦЕ...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +18

      Мудакам 3 часа назад

      бы еще про постриг ногтей у футболистов рассказать подробней - для подрастающего поколения полезно

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +447

      Пастырь 3 часа назад

      неужели не нашлось другой темы, чушь. Расставьте приоритеты или дайте дорогу другим.

      1
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    • ...
      Рейтинг: +194

      Frankfurt Am Main 5 часов назад

      Ещенко ты дурак? какая мерзость.

      1
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