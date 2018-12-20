Ещенко сняли швы на колене. Он записал это на видео

БОМБАРДИР- ты мельчаешь...Такое говно стал публиковать... ПОГАНО НА ТВОЕЙ СТРАНИЦЕ...
Защитник «Спартака» Андрей Ещенко показал, как ему снимают швы на прооперированном колене.
34-летний футболист порвал крестообразную связку в матче пятого тура группового раунда Лиги Европы против «Рапида» (1:2). Игрок перенес операцию в римской клинике «Вилла Стюарт» две недели назад.
- Игру с венским клубом Ещенко доиграл до конца, несмотря на травму.
- Восстановление после разрыва крестообразной связки занимает примерно полгода.
- В текущем сезоне Ещенко провел за «Спартак» девять встреч во всех турнирах.
- Контракт Ещенко с клубом истекает летом 2020 года.
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— FC Spartak Moscow (@fcsm_official) 20 декабря 2018 г.