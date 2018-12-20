Ещенко сняли швы на колене. Он записал это на видео

Защитник «Спартака» Андрей Ещенко показал, как ему снимают швы на прооперированном колене.

34-летний футболист порвал крестообразную связку в матче пятого тура группового раунда Лиги Европы против «Рапида» (1:2). Игрок перенес операцию в римской клинике «Вилла Стюарт» две недели назад.

Игру с венским клубом Ещенко доиграл до конца, несмотря на травму.

Восстановление после разрыва крестообразной связки занимает примерно полгода.

В текущем сезоне Ещенко провел за «Спартак» девять встреч во всех турнирах.

Контракт Ещенко с клубом истекает летом 2020 года.