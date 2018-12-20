Секретарь ОНК: «Мамаев ходит в храм в «Бутырке» чаще Кокорина»

Ответственный секретарь Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы Иван Мельников рассказал, насколько часто посещают храм на территории СИЗО-2 «Бутырка» нападающий «Зенита» Александр Кокорин и полузащитник «Краснодара» Павел Мамаев.

«На территории «Бутырки» есть большой храм, обычно граждан выводят туда. В отличие от других московских изоляторов, храмовый комплекс действительно большой. Это полноценная церковь, одновременно на службе там может находиться больше 100 человек. В храме три раза в неделю проходят службы, есть священник, к которому приходят на службу и на исповедь. Иногда проводятся причащения.

Павел Мамаев бывает в храме чаще Кокорина. Он пишет больше заявлений, необходимых для этого. Кокорин говорит, что за всe время, проведeнное в «Бутырке», он был в храме дважды. А Мамаев посещал храм минимум четыре раза. При этом священник регулярно ходит по камерам, заходит ко всем заключeнным в дни без служб. Каждую неделю, конечно, ходить не получится – им и так очень везeт, многие ждут вывода в храм месяцами, а граждане, которые содержатся в спецблоке, имеют особые условия изоляции, поэтому процессы выводов происходят у них сложнее.

Мамаеву повезло с сокамерником, его сокамерник очень верующий человек, обвиняется в экономическом преступлении. Они с Павлом сделали в камере большой иконостас, там около 20 икон. Константину тоже повезло с Павлом: к Мамаеву приковано большое внимание, как и к условию его содержания, поэтому администрация учреждения обращает на них внимание чаще, старается быстрее рассматривать их заявления», – сказал Мельников.

Мамаев и Кокорин в октябре были арестованы на два месяца по обвинению в побоях и хулиганстве. 5 декабря суд продлил их содержание под стражей до 8 февраля. Адвокаты футболистов подали жалобу на это решение, которая была отклонена.