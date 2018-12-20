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    Секретарь ОНК: «Мамаев ходит в храм в «Бутырке» чаще Кокорина»

    Ответственный секретарь Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы Иван Мельников рассказал, насколько часто посещают храм на территории СИЗО-2 «Бутырка» нападающий «Зенита» Александр Кокорин и полузащитник «Краснодара» Павел Мамаев.

    «На территории «Бутырки» есть большой храм, обычно граждан выводят туда. В отличие от других московских изоляторов, храмовый комплекс действительно большой. Это полноценная церковь, одновременно на службе там может находиться больше 100 человек. В храме три раза в неделю проходят службы, есть священник, к которому приходят на службу и на исповедь. Иногда проводятся причащения.

    Павел Мамаев бывает в храме чаще Кокорина. Он пишет больше заявлений, необходимых для этого. Кокорин говорит, что за всe время, проведeнное в «Бутырке», он был в храме дважды. А Мамаев посещал храм минимум четыре раза. При этом священник регулярно ходит по камерам, заходит ко всем заключeнным в дни без служб. Каждую неделю, конечно, ходить не получится – им и так очень везeт, многие ждут вывода в храм месяцами, а граждане, которые содержатся в спецблоке, имеют особые условия изоляции, поэтому процессы выводов происходят у них сложнее.

    Мамаеву повезло с сокамерником, его сокамерник очень верующий человек, обвиняется в экономическом преступлении. Они с Павлом сделали в камере большой иконостас, там около 20 икон. Константину тоже повезло с Павлом: к Мамаеву приковано большое внимание, как и к условию его содержания, поэтому администрация учреждения обращает на них внимание чаще, старается быстрее рассматривать их заявления», – сказал Мельников.

    Мамаев и Кокорин в октябре были арестованы на два месяца по обвинению в побоях и хулиганстве. 5 декабря суд продлил их содержание под стражей до 8 февраля. Адвокаты футболистов подали жалобу на это решение, которая была отклонена.

    Источник: «Чемпионат»

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    20.12.2018 15:39
    Комментарии25
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      Рейтинг: +2563

      Владислав Vlad 3 часа назад

      А зачем они вообще ходят в храм? Ну, явно не за душевным покоем?
      Или Мамай плохо Библию прочитал, или мозгов у него нет.

      1
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      Рейтинг: +518

      ivan-football-fan 4 часа назад

      Больше махал кулаками - чаще к попу на исповедь))))

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +18

      Мудакам 5 часов назад

      еще б татушки смыл...

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1031

      ВРЕМЯ и СТЕКЛО 8 часов назад

      Теперь ждем кто из них первым постриг примет.

      0
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      Рейтинг: +278

      sergey610 > ВРЕМЯ и СТЕКЛО 7 часов назад

      Их надо не постригать , а подстригать и на Колыму. Сейчас там -31, нормально.

      1
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      Рейтинг: +574

      Max Bobr 8 часов назад

      Грешков видать поднакопилось

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +1112

      upiter622 8 часов назад

      Очеловечился!

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +5844

      Catastrofa 9 часов назад

      Не пора ли прекратить засорять футбольный сайт всякой ерундой про двух дебилов ?

      6
      Ответить
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      Рейтинг: +1091

      koli4ka > Catastrofa 7 часов назад

      Не согласен про двух дебилов,грешников природы-это два преступника и их место в тюрьме и не на футбольном сайте их освещать,а в уголовной хронике МВД...

      1
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      Рейтинг: +757

      ухоженный крокодил 9 часов назад

      Значит совесть... ну вы поняли.
      :)))
      Круче.
      :))))

      1
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      Рейтинг: +38

      Sterh 9 часов назад

      Охренительная информация.
      А кто из них чаще ногти стрижет?

      5
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    • ...
      Рейтинг: +42320

      zigbert 9 часов назад

      Надо будет сократить ему срок в 2 раза.

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