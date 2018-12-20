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    Миятович: «Перес любит Моуринью. Думаю, он звонит Жозе каждый раз при смене тренера»

    Бывший полузащитник и спортивный директор «Реала» Предраг Миятович предположил, что уволенный из «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью вполне может вернуться в Мадрид.

    «Я не знаю, каков шанс в процентном соотношении, но это вполне вероятно. Почему я так говорю? Потому что Флорентино [Перес, президент «Реала»] любит Моуринью. Я думаю, он звонит Жозе каждый раз при смене тренера.

    Осторожно! Есть большой шанс», сказал Миятович.

    Моуринью возглавлял «Реал» с 2010 по 2013 год, выиграв Примеру, Кубок и Суперкубок Испании.

    Источник: Sport.es

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    20.12.2018 12:47
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