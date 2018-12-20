Миятович: «Перес любит Моуринью. Думаю, он звонит Жозе каждый раз при смене тренера»

Бывший полузащитник и спортивный директор «Реала» Предраг Миятович предположил, что уволенный из «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью вполне может вернуться в Мадрид.

«Я не знаю, каков шанс в процентном соотношении, но это вполне вероятно. Почему я так говорю? Потому что Флорентино [Перес, президент «Реала»] любит Моуринью. Я думаю, он звонит Жозе каждый раз при смене тренера.

Осторожно! Есть большой шанс», сказал Миятович.

Моуринью возглавлял «Реал» с 2010 по 2013 год, выиграв Примеру, Кубок и Суперкубок Испании.