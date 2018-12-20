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    Кавазашвили: «Мутко спас РФС от банкротства. Нас должны были расформировать»

    Бывший вратарь сборной СССР Анзор Кавазашвили рассказал, что экс-президент РФС Виталий Мутко спас организацию от банкротства. 19 декабря функционер покинул занимаемую должность.

    «Когда он пришел в РФС, он сразу спас союз от банкротства. Это очень много значит. Мы уже во главе с Николаем Толстых (бывший президент РФС – прим. ред.) были на грани фола, нас должны были расформировать, но Виталий Леонтьевич очень здорово помог, сделал так, чтобы мы остались на плаву, и опять появились какие-то финансы на счете РФС», – сказал Кавазашвили.

    Мутко впервые возглавил РФС в 2005 году, проработав там четыре года. В 2015 году вновь стал президентом организации, а через год – переизбрался на четырехлетний срок.

    В декабре 2017 года Мутко приостановил деятельность на посту главы РФС.

    Источник: Национальная служба новостей

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    20.12.2018 11:33
    Комментарии5
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      Рейтинг: +12

      ZikFFrid 12 часов назад

      А кто же ввел практику приглашать на пост главного тренера сборной запредельно дорогих специалистов, не Мутко ли ?

      0
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      Рейтинг: +1845

      Gek Dement > ZikFFrid 9 часов назад

      Вообще нет, это был Фурсенко

      0
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      Рейтинг: +757

      ALEX ML 13 часов назад

      Зацеловал зад до кровавых засосов

      1
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    • ...
      Рейтинг: +7165

      vladimir-7 14 часов назад

      Если бы з/п и неустойку за Капелло не заплатил бы человек, РФС уже
      тогда был бы расформирован, вот откуда и появились деньги в РФС.
      Анзор, ты уже совсем зализал анал у Мудко.

      0
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      Рейтинг: +765

      Axe111 14 часов назад

      Да ну хватит уже язык в пятую точку тыкать!!!!!! Эту помойку и сейчас надо расформировать

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