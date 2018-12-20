Кавазашвили: «Мутко спас РФС от банкротства. Нас должны были расформировать»

Бывший вратарь сборной СССР Анзор Кавазашвили рассказал, что экс-президент РФС Виталий Мутко спас организацию от банкротства. 19 декабря функционер покинул занимаемую должность.

«Когда он пришел в РФС, он сразу спас союз от банкротства. Это очень много значит. Мы уже во главе с Николаем Толстых (бывший президент РФС – прим. ред.) были на грани фола, нас должны были расформировать, но Виталий Леонтьевич очень здорово помог, сделал так, чтобы мы остались на плаву, и опять появились какие-то финансы на счете РФС», – сказал Кавазашвили.

Мутко впервые возглавил РФС в 2005 году, проработав там четыре года. В 2015 году вновь стал президентом организации, а через год – переизбрался на четырехлетний срок.

В декабре 2017 года Мутко приостановил деятельность на посту главы РФС.