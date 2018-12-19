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    Ахметов – о выступлении за ЦСКА: «Как в сказке»

    Полузащитник ЦСКА Ильзат Ахметов рассказал, что для него значит выступать за армейцев. Футболист пришел в команду летом.

    «Наверное, это лучший год в моей карьере. Мне придется много работать и идти к поставленным целям. Я просто выхожу на поле, делаю свое дело, стараюсь максимально выкладываться в каждом матче и доказывать своим присутствием на поле, что достоин играть в основе ЦСКА.

    Все это как будто в сказке. Когда живешь футболом, то идешь к целям и много работаешь. Но без удачи и без тренеров этого бы не было. Я благодарен каждому, кто внес частичку себя в мое становление. За счет труда можно многого добиться», – считает армеец.

    Ахметов в текущем сезоне РПЛ провел 14 матчей, сделал две результативные передачи.

    Источник: YouTube-канал ЦСКА

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    19.12.2018 21:38
    Комментарии3
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      Рейтинг: +152

      Elisey13 11 часов назад

      Будет ещё лучше, будь только верен!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5291

      hunta 13 часов назад

      Давай, дружище, сказка станет былью! Ты молодец!

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +36

      Naginaykonkretno 13 часов назад

      В этом годы ты станешь чемпионом России Ильзат!!!!

      6
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