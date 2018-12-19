Ахметов – о выступлении за ЦСКА: «Как в сказке»

Полузащитник ЦСКА Ильзат Ахметов рассказал, что для него значит выступать за армейцев. Футболист пришел в команду летом.

«Наверное, это лучший год в моей карьере. Мне придется много работать и идти к поставленным целям. Я просто выхожу на поле, делаю свое дело, стараюсь максимально выкладываться в каждом матче и доказывать своим присутствием на поле, что достоин играть в основе ЦСКА.

Все это как будто в сказке. Когда живешь футболом, то идешь к целям и много работаешь. Но без удачи и без тренеров этого бы не было. Я благодарен каждому, кто внес частичку себя в мое становление. За счет труда можно многого добиться», – считает армеец.

Ахметов в текущем сезоне РПЛ провел 14 матчей, сделал две результативные передачи.