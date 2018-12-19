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    Адвокат Кокорина: «Кто-то заинтересован, чтобы Александр и Мамаев оставались под стражей»

    Адвокат футболиста Александра Кокорина Татьяна Стукалова сделала очередную запись по делу об обвинении клиента и его соучастника Павла Мамаева по статьям УК РФ «Побои» и «Хулиганство». Женщина считает, что конкретные люди заинтересованы в аресте игроков.

    «Неожиданно прояснились истинные мотивы решения Мосгорсуда от 18 декабря 2018 г., которые стали очевидны после публикации на сайте МГС информации о поступлении угроз в адрес судьи, в случае оставления под стражей футболистов.

    Естественно, после такого рода требований суд не мог принять иного решения. Это означало бы, что он идeт на поводу у преступников, что исключено инструкциями и приказами по противодействию подобного рода давления на судебные и другие государственные органы.

    Защита считает, что публикации в СМИ о том, что футболистов должны отпустить в указанном судебном заседании, с учeтом доводов о несоразмерности содеянному и длительности срока стражи, вызвали противодействие заинтересованных лиц, которые предприняли контрмеры, понимая, что после такого воздействия на суд другого решения не может быть. Под заинтересованными лицами необходимо понимать тех, кому в силу различных причин выгодно дальнейшее удержание под стражей обвиняемых.

    Не понятно только психически нездоровому человеку, что любые угрозы в адрес суда влекут обратный эффект и не могут никаким образом облегчить положение арестованных, а только навредить им, причем многократно, так как после этого юридические доводы и аргументы уже не действуют», – написала Стукалова.

    Кокорин и Мамаев пробудут в СИЗО как минимум до февраля.

    Источник: Инстаграм Татьяны Стукаловой

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    19.12.2018 19:39
    Комментарии40
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      Рейтинг: +51

      Наш 31 минуту назад

      Судя по-тому, что в дело влез Песков, это действительно кому то выгодно. И фамилия Гиннер в инете упоминается с завидным постоянством.

      0
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      Рейтинг: +439

      Всем привет, я тут время 34 минуты назад

      Опять представляют их невинно пострадавшими!!! А они на минутку пьяные людей избивали толпой!!! Кто их защищает подумайте если такое не пресекать, то в следующий раз они забьют до смерти или стрелять начнут!! Это же золотая молодёжь...которая не знает запретов!!!

      0
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      Рейтинг: +1316

      каа 1 час назад

      Адвокат Кокорина: «Кто-то заинтересован, чтобы Александр и Мамаев оставались под стражей»
      - кроме адвокатов игроков, никому это не выгодно ...((( -

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      Рейтинг: +960

      bolela_16 2 часа назад

      а закон о чем то говорит ???

      0
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      Рейтинг: +4144

      KLIM777 6 часов назад

      заинтересована почти и вся страна, кроме Аланы Мамаевой. Она все не может понять, какого это когда тебя е б а нули стулом)

      0
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      Рейтинг: +3212

      prezent2017 10 часов назад

      Кто-то заинтересован? Гиннер, кто-же еще, со своим позорным клупишком, прописавшемся на последнем месте в групповом этапе ЛЧ, но упорно лезущем в еврокубки всеми правдами и неправдами.

      -1
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      Рейтинг: +4736

      parevg > prezent2017 2 часа назад

      Чушь.
      Тогда проще найти соперника, который нанесет травму, да и дешевле...
      Ну подумай сам, заплатить Паку и водителю за то что им настучат по голове, если с водителем куда не шло, то чиновника за копейки не купишь.заплатить в следственный комитет, прокуратуру, и суд. Да на то что выйдет, можно еще один стадион построить.

      0
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      Рейтинг: +444

      77SAM 10 часов назад

      Конечно да.

      0
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      Рейтинг: +39642

      Рубик Докоян 11 часов назад

      Надо мальчикам писать письма Деду Морозу со своими пожеланиями в Новом году. Это будет намного продуктивней, чем апелляции и публичные заявления их горе-адвокатов.

      3
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      Рейтинг: +774

      Харченко 13 часов назад

      Чем дольше игроки сидят, тем больше денег получат адвокаты за типовые процессуальные действия, которые они выдают за свой высокий профессионализм.

      1
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      Рейтинг: +87

      Milaninho 13 часов назад

      Большая часть России заинтересована

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