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    Мутко: «Удовлетворен результатами своей работы. А сейчас пришло время выбрать нового президента РФС»

    Бывший президент РФС Виталий Мутко доволен тем, что ему удалось сделать на посту главы организации, который он покинул сегодня.

    «Заступая на пост президента РФС, я стоял перед задачей нормализации российского футбола, затем новый вызов – чемпионат мира. В целом эти задачи сегодня решены, я удовлетворен результатами своей работы. А сейчас пришло время выбрать нового президента. Наступил правильный период – конец года, сборная играет квалификацию. Я в свою очередь намерен посвятить свою деятельность государственной службе, национальной политике.

    Хочу поблагодарить всех, кто избирал меня, всех, кто был со мной эти годы. Спасибо болельщикам, которые искренне переживают за футбол, спасибо журналистам. Футбол знает куда двигаться, и это самое главное. Я желаю всем удачи», – сказал Мутко.

    60-летний руководитель возглавлял РФС с апреля 2005 по ноябрь 2009 года и с сентября 2015 по декабрь 2017-го, после чего временно приостановил свою работу, назначив исполняющим обязанности президента организации Александра Алаева. Сегодня на заседании исполкома РФС стало известно, что Мутко официально покинул свою должность. Временно исполнять обязанности главы организации будет президент РПЛ Сергей Прядкин.

    Источник: ТАСС

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    19.12.2018 17:37
    Комментарии11
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      Рейтинг: +5231

      mialkov 15 часов назад

      Главная "заслуга" Мутко в российском спорте - допинг-скандалы и исключение нас из участников Олимпиады. Огромное спасибо, что покидаешь футбол и весь спорт, полностью его не уничтожив!!! На восстановление доверия к нашим спортсменам уйдут годы(((

      2
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      Рейтинг: +4

      love love 16 часов назад

      Ну вот, наконец-то аппетит он свой насытил, дачу, квартиру, пенсию и на безбедную жизнь наворовал, пора подпустить и другого к кормушке.

      1
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      Рейтинг: +1992

      multiscan 17 часов назад

      Назовите мне, хотя бы, ещё одного удовлетворённого работой Мутко. Только из тех, кто серьёзно занимается или увлечён футболом, а не различных "небожителей".

      2
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      Рейтинг: +4144

      KLIM777 17 часов назад

      Поподробнее бы чем он удовлетворен.

      1
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      Рейтинг: +957

      Snek 17 часов назад

      Виталян, ты единственный, кто удовлетворён, остальные просто охреневают от того, что ты натворил.

      3
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      Рейтинг: +1001

      TOMSON > Snek 17 часов назад

      Что он натворил?

      -2
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      Рейтинг: +957

      Snek > TOMSON 17 часов назад

      Я бы лучше шёл от такого, а что он сделал хорошего?

      0
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      Рейтинг: +291

      SaveAS > TOMSON 16 часов назад

      В том что деньги срубал сидел, а полезного нечего не сделал. Судейство безобразное, вечные скандалы с клубами из верхней части таблицы из-за банкродства, в том что играют в -17!в общем регрессия

      0
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      Рейтинг: +957

      Snek > SaveAS 16 часов назад

      Одни только РосПилы при строительстве стадиона в Питере только чего стоят. Про Лимит и выступление сборных, найм тренеров с неподъёмными контрактами, которые не дали никаких результатов и только убили имидж сборной, да прочую фигню тут вообще молчать можно.

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      Рейтинг: +1001

      TOMSON > Snek 4 часа назад

      Эмм тренеры это Хиддинк, Слуцкий (бесплатно), Черчесов? Напомню что успехи евро 08 и ЧМ 18 это как раз при Мутко...
      Каким боком он относится к распилам стадионов если их строили местная власть на гос деньги?
      Короче я вас понял. Так потрепаться и найти крайнего, как всегда без аргументов и ссылаясь на надуманные факты. Кто-то же должен быть крайним? И как всегда кто-то один?

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      Рейтинг: +1001

      TOMSON > SaveAS 3 часа назад

      Это вопросы к судейскому комитету и к Прядкину главе рпл. И, например, к последнему у меня куда больше вопросов чем к Мутко.
      Я понимаю, что Мутко, как главный должен отвечать за все, но температуру на поле явно не он должен мерить.
      Хотите вы этого или нет, но именно Мутко самый успешный руководитель в нашем футболе за последние пару десятков лет. Я помню, что было до его прихода и что сейчас. Может он сделал не все, что мог, но явно больше чем все остальные.

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