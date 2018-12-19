Мутко: «Удовлетворен результатами своей работы. А сейчас пришло время выбрать нового президента РФС»

Бывший президент РФС Виталий Мутко доволен тем, что ему удалось сделать на посту главы организации, который он покинул сегодня.

«Заступая на пост президента РФС, я стоял перед задачей нормализации российского футбола, затем новый вызов – чемпионат мира. В целом эти задачи сегодня решены, я удовлетворен результатами своей работы. А сейчас пришло время выбрать нового президента. Наступил правильный период – конец года, сборная играет квалификацию. Я в свою очередь намерен посвятить свою деятельность государственной службе, национальной политике.

Хочу поблагодарить всех, кто избирал меня, всех, кто был со мной эти годы. Спасибо болельщикам, которые искренне переживают за футбол, спасибо журналистам. Футбол знает куда двигаться, и это самое главное. Я желаю всем удачи», – сказал Мутко.

60-летний руководитель возглавлял РФС с апреля 2005 по ноябрь 2009 года и с сентября 2015 по декабрь 2017-го, после чего временно приостановил свою работу, назначив исполняющим обязанности президента организации Александра Алаева. Сегодня на заседании исполкома РФС стало известно, что Мутко официально покинул свою должность. Временно исполнять обязанности главы организации будет президент РПЛ Сергей Прядкин.