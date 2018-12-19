Мамаева: «Если муж дает много денег жене, ему придет в два раза больше. Глушаков не хочет платить алименты, и у него в карьере идет минус»

Жена полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева Алана Мамаева рассказал о взаимосвязи между личной и профессиональной жизнью футболистов и заявила, что полузащитник «Спартака» Денис Глушаков напрасно не хочет платить алименты своей жене Дарье, с которой разводится.

– Все женщины это подтвердят: как муж себя в семье ведет, так у него все по жизни и происходит. Если у нас Паша ломает ногу, значит, он накосячил. Это правда. Не знаю, карма или что.

Если муж дает много денег жене, ему придет в два раза больше. Это работает, это правда. Если муж где-то жмотится, у него везде будет минус – и скупой сам, и деньги ему не будут идти. И то же самое в футболе.

Это энергообмен. У футболистов так точно. В семье он хороший семьянин и муж – у него карьера идет великолепно. Как только он косячит, у него какие-то травмы, не получается, не забил, ударился, потянул, порвал.

– Ты прямо ставила эксперименты и следила – у всех футболистов такая фигня?

– Да, есть взаимосвязь.

– А про Глушакова что думаешь? Ты посоветовала ему уйти с пустыми карманами.

– Он же не хочет сейчас платить алименты, не хочет нормально развестись с женой. И что сейчас творится в его карьере. Его сейчас пол-России хает. Плюс выставили запись, где он матерится, у него с женой что-то там. Вот он не хочет давать – и у него сразу в карьере идет минус.

– Ты реально думаешь, что деньги пацанов испортили? А жены все себя идеально ведут?

– Очень многие в такой период жизни не думают о будущем. Кажется, что это не закончится никогда. Реально представить, что когда-нибудь не будет столько денег, они не могут, мне так кажется. Видела немало примеров, когда ребята оставались ни с чем. Я в принципе общаюсь только с Дашкой Кокориной, а больше и ни с кем.