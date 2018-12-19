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    Мамаева: «Если муж дает много денег жене, ему придет в два раза больше. Глушаков не хочет платить алименты, и у него в карьере идет минус»

    Жена полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева Алана Мамаева рассказал о взаимосвязи между личной и профессиональной жизнью футболистов и заявила, что полузащитник «Спартака» Денис Глушаков напрасно не хочет платить алименты своей жене Дарье, с которой разводится.

    – Все женщины это подтвердят: как муж себя в семье ведет, так у него все по жизни и происходит. Если у нас Паша ломает ногу, значит, он накосячил. Это правда. Не знаю, карма или что.

    Если муж дает много денег жене, ему придет в два раза больше. Это работает, это правда. Если муж где-то жмотится, у него везде будет минус – и скупой сам, и деньги ему не будут идти. И то же самое в футболе.

    Это энергообмен. У футболистов так точно. В семье он хороший семьянин и муж – у него карьера идет великолепно. Как только он косячит, у него какие-то травмы, не получается, не забил, ударился, потянул, порвал.

    – Ты прямо ставила эксперименты и следила – у всех футболистов такая фигня?

    – Да, есть взаимосвязь.

    – А про Глушакова что думаешь? Ты посоветовала ему уйти с пустыми карманами.

    – Он же не хочет сейчас платить алименты, не хочет нормально развестись с женой. И что сейчас творится в его карьере. Его сейчас пол-России хает. Плюс выставили запись, где он матерится, у него с женой что-то там. Вот он не хочет давать – и у него сразу в карьере идет минус.

    – Ты реально думаешь, что деньги пацанов испортили? А жены все себя идеально ведут?

    – Очень многие в такой период жизни не думают о будущем. Кажется, что это не закончится никогда. Реально представить, что когда-нибудь не будет столько денег, они не могут, мне так кажется. Видела немало примеров, когда ребята оставались ни с чем. Я в принципе общаюсь только с Дашкой Кокориной, а больше и ни с кем.

    Источник: YouTube-канал «Дневник хача»

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    19.12.2018 16:13
    Комментарии32
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      Рейтинг: +612

      neim 7 часов назад

      Хорошо сказала, а главное мудро-то как. Ну прям Цицерон таперешний, не меньше ...

      1
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      Рейтинг: +454

      DimonSPM 8 часов назад

      Что в башке у этой бабы???? Неужели люди реально живут такими ценностями?
      Уж лучше родиться немым, чем нести такую ахинею!

      1
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    • ...
      Рейтинг: +3212

      prezent2017 10 часов назад

      Со старой не развелся еще, а уже новая есть! Многожонец, чтоль? Вот за это тюрьма и светит, если в ислам не перекинулся.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1340

      vka1970 12 часов назад

      На ум приходит только одно:

      То ли парень я красивый
      То ли зеркало трындит

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2024

      arzamas 13 часов назад

      - Изволите с нами отобедать?
      - Отчего же не отобедать. Коли доктор сыт, так и больному легче.(с)

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +953

      Spartak 777 14 часов назад

      епт.....можно сойти с этой планеты ????

      2
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      Рейтинг: +3398

      piligrim1986 15 часов назад

      ах ты едрит твою мать)))))) инстаграмная логика в прямом действии яорупацталом

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +4494

      Т34 15 часов назад

      Сколько возмущений по поводу выставления в "Бомбардире" рассказа Мамаевой. Где рассказывала, кому рассказывала, неважно. Вы возмущаетесь, но сами своими комментариями раздуваете рейтинги таких тем. 74 и 24 комментария на две выжимки какого-то писаки, а о футболе набирается 10-15. А если бы не отвечали на все эти вбросы журналюг, то был бы хороший удар по ним и по желтушным, часто выдуманным сообщениям. Все ваши возмущения не дадут никакого результата, кроме того, что вы добавляете баллы в их рейтинг. Не пишите ничего на эту туфту, это будет лучшее действие для борьбы с желтой прессой. Игнорируйте такие сообщения!

      4
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      Рейтинг: +17035

      gol_kak_sokol 15 часов назад

      Бомбардир - желтеете, это ваше дело. Это приведет к потере аудитории, есть куча более крутых желтых ресурсов, которые станут вашими прямыми конкурентами. Не стесняйтесь, если решили идти по этому пути (что уже заметно), грузите сразу порнуху, будет веселее.

      3
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      Рейтинг: +774

      Харченко 15 часов назад

      Хватит пиарить женщину, которая употребляет наркотики.

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