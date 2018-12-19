Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Сброс
Введите ваш ник на сайте
Моя команда
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Лучший трансфер зимы в Европе. Рейтинг читателей «Бомбардира»
    Лучший трансфер зимы в Европе. Рейтинг читателей «Бомбардира»
    2 Тест: какой клуб РФПЛ купит вас этим летом?
    Тест: какой клуб РФПЛ купит вас этим летом?
    3 Тест: сразись с высшим разумом
    Тест: сразись с высшим разумом

    Кокорин порекомендовал россиянам прочесть «Графа Монте-Кристо» и «Уголовный кодекс РФ»

    Член Общественной наблюдательной комиссии в Москве Евгений Еникеев рассказал, какую литературу читает в СИЗО нападающий «Зенита» Александр Кокорин.

    Футболист был арестован в октябре на два месяца по статьям «Побои» и «Хулиганство». 5 декабря суд продлил его задержание до 8 февраля.

    «Кокорин поделился книжными преференциями. На вопрос, что он читает сейчас, он сказал, что последней прочитанной им книгой был «Граф Монте-Кристо». А сейчас он больше читает письма, которые ему приходят, и отвечает на них», – сказал Еникеев.

    Еникеев добавил, что Кокорин порекомендовал россиянам прочесть данный роман Александра Дюма, так как в нем рассказывается о несправедливом заключении. Также футболист сказал, что считает «Уголовный кодекс РФ» обязательным к прочтению для каждого гражданина России.

    Источник: RT

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    19.12.2018 15:59
    Комментарии48
    ...
    • ...
      Рейтинг: +222

      амани 48 минут назад

      хитрюга, сравнил себя с графом, Лениным, Сталиным, декабристами, мол страна у нас , мужикам сидеть , а бабам ждать! .Теперь ждем , на какую должность тебя правительство поставит, чтобы ты еще нас учил жить!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +774

      Харченко 4 часа назад

      Пусть сам, для начала, прочитает не только обложку, но и текст.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3212

      prezent2017 10 часов назад

      Если бежать решил как Граф, то тебе еще 2 месяца добавят.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +42098

      zigbert 13 часов назад

      Можно еще посоветовать "Как закалялась сталь".

      8
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2818

      nik55 13 часов назад

      что научился читать----прогресс на лицо---через годик и писать научишься

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +56

      Aviator 14 часов назад

      Саша, почитай "Мастер и Маргарита" и "Преступление и наказание".

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3158

      3a zenit 15 часов назад

      хахаха с у ка,он будет мстить нам что-ли?)))

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +366

      geroin161 15 часов назад

      Саня читать умеет))) Вот видишь, тюрьма тебе даже на пользу))) оставайся там лучше)))

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +39642

      Рубик Докоян 16 часов назад

      Если мама в детстве не читала В.В. Маяковского " Что такое хорошо и что такое плохо", то уже поздно, выросла кроха...

      7
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +426

      amazonaws 16 часов назад

      Кокорин! Прочитай "ПРЕСТУПЛЕНИЕ и наказание"!
      Прочитай весь уголовно-процессуальный кодекс от корки до корки.
      Негоже вам графами размениваться и впаривать его публике.
      Не те времена, когда наказание за хулиганство будет НЕОТВРАТИМО и граф здесь вам ничем не поможет.
      Помочь может только РАСКАЯНИЕ и отсидка срока с возможным УДО!
      ***
      Кокорин и Мамаев НЕ ХОТЕЛИ учиться на чужих ошибках!
      Пусть теперь они, в СИЗО и в КОЛОНИИ, учатся на своих!
      Закон - СУРОВ, но это закон и все об этом должны знать.
      Незнание законов не освобождает от ответственности.
      Реальный срок - другим наука.

      3
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    104813
    #2
    Zenit-84
    76201
    #3
    Андрей Ермошин
    67251
    #4
    Chernyi Lis
    65531
    #5
    DeMoN-FCMU
    62927
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru