Кокорин порекомендовал россиянам прочесть «Графа Монте-Кристо» и «Уголовный кодекс РФ»

Член Общественной наблюдательной комиссии в Москве Евгений Еникеев рассказал, какую литературу читает в СИЗО нападающий «Зенита» Александр Кокорин.

Футболист был арестован в октябре на два месяца по статьям «Побои» и «Хулиганство». 5 декабря суд продлил его задержание до 8 февраля.

«Кокорин поделился книжными преференциями. На вопрос, что он читает сейчас, он сказал, что последней прочитанной им книгой был «Граф Монте-Кристо». А сейчас он больше читает письма, которые ему приходят, и отвечает на них», – сказал Еникеев.

Еникеев добавил, что Кокорин порекомендовал россиянам прочесть данный роман Александра Дюма, так как в нем рассказывается о несправедливом заключении. Также футболист сказал, что считает «Уголовный кодекс РФ» обязательным к прочтению для каждого гражданина России.