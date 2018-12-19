Фурсенко: «Думаю, «Газпром Арена» выиграет заявку на проведение финала ЛЧ. У нас лучший стадион и город в мире»

Председатель правления «Зенита» Сергей Фурсенко заявил, что «Газпром Арена» намерена выиграть право на проведение финала Лиги чемпионов-2021. Сегодня исполком РФС поддержал заявку стадиона петербуржцев.

Соперником «Газпром Арены» будет мюнхенская «Альянц Арена», на которой выступает «Бавария».

«Приветствуем решение исполкома РФС, что наш стадион официально выдвинут на проведение финала Лиги чемпионов. С большим удовлетворением восприняли это решение. Мы готовили эту заявку сами, считаем, что можно блестяще провести финал на нашем стадионе. Санкт-Петербург – самый замечательный город, который я только знаю. Руководство города и наши жители всегда проявляют гостеприимство. Думаю, мы выиграем эту заявку.

Мюнхен – серьезный соперник, там один из лучших стадионов в мире, но мне кажется, что мы имеем преимущество. По всем причинам у нас лучший стадион и город в мире», – сказал Фурсенко.

УЕФА назовет хозяина финала Лиги чемпионов сезона-2020/21 на заседании исполкома организации в мае или июне 2019 года.