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    Фурсенко: «Думаю, «Газпром Арена» выиграет заявку на проведение финала ЛЧ. У нас лучший стадион и город в мире»

    Председатель правления «Зенита» Сергей Фурсенко заявил, что «Газпром Арена» намерена выиграть право на проведение финала Лиги чемпионов-2021. Сегодня исполком РФС поддержал заявку стадиона петербуржцев.

    Соперником «Газпром Арены» будет мюнхенская «Альянц Арена», на которой выступает «Бавария».

    «Приветствуем решение исполкома РФС, что наш стадион официально выдвинут на проведение финала Лиги чемпионов. С большим удовлетворением восприняли это решение. Мы готовили эту заявку сами, считаем, что можно блестяще провести финал на нашем стадионе. Санкт-Петербург – самый замечательный город, который я только знаю. Руководство города и наши жители всегда проявляют гостеприимство. Думаю, мы выиграем эту заявку.

    Мюнхен – серьезный соперник, там один из лучших стадионов в мире, но мне кажется, что мы имеем преимущество. По всем причинам у нас лучший стадион и город в мире», – сказал Фурсенко.

    УЕФА назовет хозяина финала Лиги чемпионов сезона-2020/21 на заседании исполкома организации в мае или июне 2019 года.

    Источник: «Р-Спорт»

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    19.12.2018 15:46
    Комментарии7
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      Рейтинг: +625

      SIRIUS 2002 15 часов назад

      Стадион то хороший, вот только ни одной команды в ЛЧ не осталось!!

      1
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    • ...
      Рейтинг: +512

      ivan-football-fan 17 часов назад

      У нас лучший стадион и город в мире»...и худшее правительство....

      2
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    • ...
      Рейтинг: +833

      mamba9090909 18 часов назад

      Да, Альнс Арена, это серьёзный соперник.

      0
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      Рейтинг: +962

      alex kidn 18 часов назад

      У альянс арены вместимость больше, но Газпром спонсор лиги чемпионов, поэтому Питер победит.

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      Рейтинг: -2624

      gosproektikabinet 18 часов назад

      помоги ему аллах он обезумел

      0
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      Рейтинг: +32939

      ROSTOV SUPER 19 часов назад

      Если политиканы не вмешаются , а скорее всего вмешаются ! Пиндосы с бритами перед нашим ЧМ-2018 все на овно изошли !

      1
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      Рейтинг: +4144

      KLIM777 19 часов назад

      да это так)))

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