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    Жена Мамаева: «Я не говорила, что Краснодар – помойка. Это колхоз. Идеальный клуб для Павла – ЦСКА»

    Жена полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева Алана Мамаева рассказала, в каком клубе хотела бы видеть мужа.

    Сейчас футболист находится в СИЗО-2 «Бутырка» по обвинениям в побоях и хулиганстве. Он был арестован в октябре и пробудет под стражей до 8 февраля.

    «Идеальный клуб, в котором я хотела бы, чтобы играл муж? Да там же, где и играл – в ЦСКА. Это в Москве.

    Что касается Краснодара, то я не говорила, что это помойка. Это колхоз. Кто живет в Краснодаре, те сами называют его колхозом. Нормальные люди так и говорят. Обиделись те, кому не за что было зацепиться. Вообще, я же говорила даже не про Краснодар, а про свое ощущение в Краснодаре», – сказала Алана Мамаева в интервью программе «Дневник хача».

    Мамаев выступал за ЦСКА с 2007 по 2013 год.

    Источник: YouTube-канал «Дневник хача»

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    19.12.2018 15:19
    Комментарии101
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    • ...
      Рейтинг: +439

      Всем привет, я тут время 29 минут назад

      В ЦСКА -это в Москве, напоминает интервью Инны Жирковой...

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +439

      PassCSKA 1 час назад

      https://www.paparazzi.ru/upload/wysiwyg_files/img/1540795541.jpg

      Кто хотел посмотреть ее без макияжа...)

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +278

      Аден 3 часа назад

      Но токмо в этот "колхоз" народ едет и едет почему-то, причём со всей России.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +702

      vovan55 9 часов назад

      как верная жена поедет за мужем в сибирь...

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1680

      Nerlinger 9 часов назад

      Мамаев ЦСКА не нужен уже много лет, а эта просто в Москву хочет

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +3212

      prezent2017 10 часов назад

      Помалкивала бы, дура, пока нос не оторвали, в чужие дела лезть. Окажешься в одной тюряге с мужем, я даже обрадуюсь.

      2
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      Рейтинг: +766

      Argon 12 часов назад

      Ты в колхозе то была?

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5291

      hunta 13 часов назад

      Помойка - это Мамаев, ЦСКА молодцы, что выгнали это "чудо"..

      6
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      Рейтинг: +1041

      РМЗ 13 часов назад

      По большому счету, она права. Хоть я и сам коренной Екатеринодарец

      0
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      Рейтинг: +75

      serhio80 14 часов назад

      После 5 лет в колонии даже в Арарат не возьмут)

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