Жена Мамаева: «Я не говорила, что Краснодар – помойка. Это колхоз. Идеальный клуб для Павла – ЦСКА»

Жена полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева Алана Мамаева рассказала, в каком клубе хотела бы видеть мужа.

Сейчас футболист находится в СИЗО-2 «Бутырка» по обвинениям в побоях и хулиганстве. Он был арестован в октябре и пробудет под стражей до 8 февраля.

«Идеальный клуб, в котором я хотела бы, чтобы играл муж? Да там же, где и играл – в ЦСКА. Это в Москве.

Что касается Краснодара, то я не говорила, что это помойка. Это колхоз. Кто живет в Краснодаре, те сами называют его колхозом. Нормальные люди так и говорят. Обиделись те, кому не за что было зацепиться. Вообще, я же говорила даже не про Краснодар, а про свое ощущение в Краснодаре», – сказала Алана Мамаева в интервью программе «Дневник хача».

Мамаев выступал за ЦСКА с 2007 по 2013 год.