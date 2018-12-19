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    Перес в октябре предлагал Моуринью возглавить «Реал» летом. Тренер отказался

    Бывший тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью отклонил предложение «Реала» несколько недель назад.

    По информации El Pais, президент мадридцев Флорентино Перес контактировал с португальцем в октябре после увольнения Хулена Лопетеги. Это предложение предусматривало предварительный контракт, по которому специалист должен был покинуть «Юнайтед» в июне и перебраться в Мадрид. Но Моуринью отклонили предложение.

    «Реал» был готов платить тренеру 15 миллионов евро в год. Тем не менее, теперь, когда Моуринью остался без работы после увольнения из «МЮ» (вторник, 18 декабря), мадридцы могут повторить свое предложение.

    Источник: El Pais

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    19.12.2018 14:40
    Комментарии5
    ...
    • ...
      Рейтинг: +42098

      zigbert 17 часов назад

      Клиент созрел ,можно повторить попытку.

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +625

      SIRIUS 2002 19 часов назад

      Предложения всё равно последуют. не от одного, так от другого клуба!

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2226

      zatonn 20 часов назад

      Согласится, если предложат. Иначе будет платить налог на тунеядство на территории Евросоюза)))

      2
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    • ...
      Рейтинг: +6643

      DeStar 20 часов назад

      Жаль что так. Явно же повторяет, у реала нет других вариантов.

      2
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      ...
      Рейтинг: +124

      Санёк 17 > DeStar 18 часов назад

      Видать ты тоже всё обдумал,ты сегодня не так как вчера

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