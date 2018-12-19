Перес в октябре предлагал Моуринью возглавить «Реал» летом. Тренер отказался

Бывший тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью отклонил предложение «Реала» несколько недель назад.

По информации El Pais, президент мадридцев Флорентино Перес контактировал с португальцем в октябре после увольнения Хулена Лопетеги. Это предложение предусматривало предварительный контракт, по которому специалист должен был покинуть «Юнайтед» в июне и перебраться в Мадрид. Но Моуринью отклонили предложение.

«Реал» был готов платить тренеру 15 миллионов евро в год. Тем не менее, теперь, когда Моуринью остался без работы после увольнения из «МЮ» (вторник, 18 декабря), мадридцы могут повторить свое предложение.