Алаев: «Трудно оценить то, что Мутко сделал для всего российского футбола»

Экс-исполняющий обязанности главы РФС Александр Алаев высказал мнение об уходе Виталия Мутко с поста президента организации.

«Хотел бы выразить благодарность Виталию Леонтьевичу Мутко и от себя лично, и от исполкома. Трудно оценить то, что он сделал для всего российского футбола. От меня ему низкий поклон за то, что 12 лет назад взял меня с футбольного поля в РФС», – сказал Алаев.

Впервые Мутко возглавил РФС в апреле 2005 года, пробыв на этой должности до ноября 2009-го. Во второй раз его избрали на пост главы организации в сентябре 2015 года сроком на один год, после чего переизбрали на новый четырехлетний срок.

В декабре 2017 года Мутко временно приостановил свою деятельность, а исполняющим обязанности главы РФС был назначен Алаев. Сегодня на заседании исполкома Мутко сообщил о своем уходе, временным руководителем организации стал президент РПЛ Сергей Прядкин.