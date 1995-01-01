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    Алаев: «Трудно оценить то, что Мутко сделал для всего российского футбола»

    Экс-исполняющий обязанности главы РФС Александр Алаев высказал мнение об уходе Виталия Мутко с поста президента организации.

    «Хотел бы выразить благодарность Виталию Леонтьевичу Мутко и от себя лично, и от исполкома. Трудно оценить то, что он сделал для всего российского футбола. От меня ему низкий поклон за то, что 12 лет назад взял меня с футбольного поля в РФС», – сказал Алаев.

    Впервые Мутко возглавил РФС в апреле 2005 года, пробыв на этой должности до ноября 2009-го. Во второй раз его избрали на пост главы организации в сентябре 2015 года сроком на один год, после чего переизбрали на новый четырехлетний срок.

    В декабре 2017 года Мутко временно приостановил свою деятельность, а исполняющим обязанности главы РФС был назначен Алаев. Сегодня на заседании исполкома Мутко сообщил о своем уходе, временным руководителем организации стал президент РПЛ Сергей Прядкин.

    Источник: «Чемпионат»

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    Сегодня, 13:48
    Комментарии4
    ...
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      Рейтинг: +957

      Фотон 32 минуты назад

      Алиев "Трудно оценить то, что он сделал для всего российского футбола"
      .
      Когда человек ничего не делал, всегда трудно оценивать. "Бесценный"

      1
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    • ...
      Рейтинг: +270

      Аден 55 минут назад

      остановите сашу, а то залижет мутка.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +314

      balam 1 час назад

      алаев, активней надо лизать

      1
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    • ...
      Рейтинг: +5166

      a-rakhmatov 1 час назад

      Столько лести...!!

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