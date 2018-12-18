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    Клопп: «Только «Сити» может остановить «Сити»

    Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп поделился мнением о соперничестве с «Манчестер Сити» в АПЛ. «Ливерпуль» возглавляет таблицу с 45-ю очками, «Сити» идет вторым с 44 очками.

    «Мы мотивированы на самом высоком уровне. Если мы пытаемся мотивировать себя больше после поражения «Сити», то это не работает.

    Мы концентрируемся на своей ситуации. Сейчас декабрь, «Тоттенхэм» на 6 очков позади нас, и нам еще предстоит сыграть с ними. Даже «Арсенал» и «Челси» близко. Столько всего может произойти.

    Почему мы должны думать только об одном сопернике, будто мы единственные, кто может обыграть «Сити»? Это не так. Этот сезон абсолютно другой. Только «Сити» может остановить «Сити». Мы должны играть в свой футбол и пытаться набрать максимум очков», – сказал Клопп.

    Источник: Официальный сайт «Ливерпуля»

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    18.12.2018 23:22
    Комментарии1
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      Рейтинг: +16807

      vick-north-west 9 часов назад

      Я подумал, что он про Лестер Сити в кубке лиги. Но им не удалось - проиграли по пенальти.

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