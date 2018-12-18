Зампред ОНК: «Видно, что Кокорин и Мамаев мучаются, но их продолжают оставлять под стражей. Зачем?»

Заместитель председателя Общественной наблюдательной комиссии Москвы Ева Меркачева поделилась точкой зрения по поводу решения суда не удовлетворять апелляцию на продление ареста нападающему «Зенита» Александру Кокорину, его младшему брату Кириллу Кокорину, полузащитнику «Краснодара» Павлу Мамаеву и Александру Протасовицкому.

Все четверо были арестованы в октябре на два месяца по обвинениям в побоях и хулиганстве за участие в двух драках в Москве. 5 декабря Тверской суд по просьбе следствия продлил их заключение до 8 февраля. Адвокаты подали жалобу, которая сегодня была рассмотрена и отклонена.

«У меня грустные ощущения от решения Мосгорсуда, впереди ведь праздники. Ребят давно уже можно было отпустить. У них есть родители, у кого-то уже своя семья, дети. Никому не стало бы хуже, если бы они вернулись в семьи на Новый год. То, что происходит с Кокориными, Протасовицким и Мамаевым уже похоже на какую-то месть.

Изолировать человека нужно по нескольким причинам: либо он способен сбежать, либо может надавить на следствие, либо опасен для общества. Что касается ребят, о которых идет речь, то вообще не вижу, чтобы кто-то из них представляет какую-то опасность. Чтобы сбежать, им нужны загранпаспорта, но, насколько понимаю, эти документы сданы. Общественной опасности от них нет, никому из четверых не придет в голову, выйдя на свободу, вновь лезть в драку.

Люди уже получили урок, возможно, самый главный в жизни. Достаточно уже того срока, который они отсидели в СИЗО. Уже какой-то перебор, на мой взгляд. Ребята хорошо ведут себя, убираются в камере, то, как они общаются с сокамерниками и администрацией изолятора, доказывает, что если у них и была какая-то спесь, то ее как рукой сняло. Они уже извинились много раз, обращались к обществу с раскаянием через нас, правозащитников.

Я уже не знаю, что еще нужно сделать, чтобы их отпустили. Все уже максимально соблюдено, держать их в изоляторе дальше смысла нет. Видно, что ребята мучаются, но их продолжают оставлять под стражей. У меня вопрос: зачем?» – сказала Меркачева.