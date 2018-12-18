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    Зампред ОНК: «Видно, что Кокорин и Мамаев мучаются, но их продолжают оставлять под стражей. Зачем?»

    Заместитель председателя Общественной наблюдательной комиссии Москвы Ева Меркачева поделилась точкой зрения по поводу решения суда не удовлетворять апелляцию на продление ареста нападающему «Зенита» Александру Кокорину, его младшему брату Кириллу Кокорину, полузащитнику «Краснодара» Павлу Мамаеву и Александру Протасовицкому.

    Все четверо были арестованы в октябре на два месяца по обвинениям в побоях и хулиганстве за участие в двух драках в Москве. 5 декабря Тверской суд по просьбе следствия продлил их заключение до 8 февраля. Адвокаты подали жалобу, которая сегодня была рассмотрена и отклонена.

    «У меня грустные ощущения от решения Мосгорсуда, впереди ведь праздники. Ребят давно уже можно было отпустить. У них есть родители, у кого-то уже своя семья, дети. Никому не стало бы хуже, если бы они вернулись в семьи на Новый год. То, что происходит с Кокориными, Протасовицким и Мамаевым уже похоже на какую-то месть.

    Изолировать человека нужно по нескольким причинам: либо он способен сбежать, либо может надавить на следствие, либо опасен для общества. Что касается ребят, о которых идет речь, то вообще не вижу, чтобы кто-то из них представляет какую-то опасность. Чтобы сбежать, им нужны загранпаспорта, но, насколько понимаю, эти документы сданы. Общественной опасности от них нет, никому из четверых не придет в голову, выйдя на свободу, вновь лезть в драку.

    Люди уже получили урок, возможно, самый главный в жизни. Достаточно уже того срока, который они отсидели в СИЗО. Уже какой-то перебор, на мой взгляд. Ребята хорошо ведут себя, убираются в камере, то, как они общаются с сокамерниками и администрацией изолятора, доказывает, что если у них и была какая-то спесь, то ее как рукой сняло. Они уже извинились много раз, обращались к обществу с раскаянием через нас, правозащитников.

    Я уже не знаю, что еще нужно сделать, чтобы их отпустили. Все уже максимально соблюдено, держать их в изоляторе дальше смысла нет. Видно, что ребята мучаются, но их продолжают оставлять под стражей. У меня вопрос: зачем?» – сказала Меркачева.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    18.12.2018 18:57
    Комментарии36
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      Рейтинг: +168

      MichelWB 16 минут назад

      Сейчас они делают, то что им сказал адвокат. Убирают в камере, так как если не уберут они начнут "убирать" их. А срока за их деяние они еще не получили. За два месяца перевоспитать 30 летнего, не получится ни у кого. И срока в 2 месяца, хватит только для понтов: "мы крутые перцы, мы срок мотали".

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      Рейтинг: +168

      MichelWB 27 минут назад

      Вот когда начнут мучиться от угрызений совести, за сделанное, вот тогда можно будет выпускать. А судя по высказыванию Мамаева, еще рано, очень рано.

      0
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      Рейтинг: +3153

      3a zenit 10 часов назад

      за шкафом,сколько шизиков думающих что это их Путин в СИЗО держит)))больные люди.

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      Рейтинг: +601

      smersh45 15 часов назад

      публичная порка ,заказ с верха

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      Рейтинг: +233

      sergan113 > smersh45 2 часа назад

      Кому они нужны в верху? На х..

      2
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      Рейтинг: +168

      MichelWB > smersh45 25 минут назад

      Публичная порка, это не заказ с верху, хотя и этого исключать нельзя, это требование жизни.

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      Рейтинг: +3209

      prezent2017 15 часов назад

      Хачем? Затем, что требования заказчика еще не реализованы, а следовательно, заказ не оплачен полностью. А на ОНК они чихали.

      0
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      Рейтинг: +2024

      Спартач80 17 часов назад

      Почём точка зрения,Ева Меркачева?....

      3
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      Рейтинг: +950

      sobaka120982 17 часов назад

      Товарищ ева правозащитница! Ну дык давайте мы тогда всех кто сидит по 10-20 лет отпустил домой,ведь они тоже мучаются???? И тоже хотят к родным. Эти двое падонка хоть я и к мамаю хорошо относился избили людей как зверье нападали и должны отвечать как и все кто нарушает законы

      6
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      Рейтинг: +2815

      nik55 17 часов назад

      Зампред ОНК----как должность получила ?

      3
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      Рейтинг: +27502

      Полная Канистра 17 часов назад

      где раскаяния дура через вас??????? и не надо нагло врать посмотри на их рожи в клетке ржут там видно им пох на всё . Иди уборщицей работать в СИЗО поближе к ним раз тебе жалко мамкой будешь им

      6
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      Рейтинг: +3944

      mihail200606 18 часов назад

      а эта ева решила попиариться на этом деле что ли? Орлов хоть и несет чушь всякую, но про нее правильно сказал ...
      че их отпускать? простого смертного за удар того же Пака по голове стулом усадили бы хрен знает на сколько... а их отпускать..

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