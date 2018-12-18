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    Андрей Федун: «Задача «Спартака» прежняя – чемпионство. Глушаков? Продолжает работать»

    Член совета директоров «Спартака» Андрей Федун рассказал, что обсуждалось на заседании совета, на котором были подведены итоги первой половины сезона.

    «Совет директоров прошел хорошо. Задачи на следующий год остались те же – мы должны стать чемпионами.

    Глушаков? А что мы могли по нему решить? Ничего не решили. Он продолжает работать», – цитирует Федуна в своем твиттере журналист Максим Алланазаров.

    После 17-ти туров «Спартак» набрал 28 очков и располагается на четвертой строчке в турнирной таблице РПЛ, отставая от лидирующего «Зенита» на шесть баллов.

    Источник: Твиттер Максима Алланазарова

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    18.12.2018 17:45
    Комментарии16
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      Рейтинг: +2558

      Владислав Vlad 15 часов назад

      Вы, как ребята не садитесь
      Всё ж в футболёры не годитесь.......

      1
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      Рейтинг: +3508

      батог 18 часов назад

      Весной Аликперов вас попрет!

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +3237

      Persona_non_Grata > батог 16 часов назад

      Очень надеюсь .

      1
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      Рейтинг: +3237

      Persona_non_Grata 18 часов назад

      Декларировать можно все что угодно - "язык же без кости" , а в итоге - ну не получилось , не каждый раз , да и козел "опущения " как всегда , найдется - тренер ((((((((((((

      2
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      Рейтинг: +631

      Театрал > Persona_non_Grata 17 часов назад

      Глушаков будет тем самым козлом!

      0
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      Рейтинг: +4475

      Т34 > Театрал 14 часов назад

      Глушаков не козел отпущения. Он просто козел.

      1
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      Рейтинг: +3820

      subbotaspartak 19 часов назад

      Почитал комментарии - а болелы Спартака среди пишущих есть?
      Странные призывы за Спартаковскую честь.

      0
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      Рейтинг: +10766

      DOCTOR PENALTY 19 часов назад

      Задача Спартака прежняя - чемпионство... по скандалам.

      3
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      Рейтинг: +1321

      vka1970 20 часов назад

      Кто ему текст пишет ?
      Или так на ходу всякую ересь придумывает ?

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +3387

      piligrim1986 20 часов назад

      Андрей Федун: «Задача «Спартака» прежняя - пилить бабло"

      7
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      Рейтинг: +1405

      Агасфер 20 часов назад

      Прошёл Совет директоров,
      к фуршету все успели,
      а то,что кто-то нездоров-
      неважно,в самом деле!

      4
      Ответить
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      Рейтинг: +2937

      violator20 20 часов назад

      Совет директоров прошел хорошо, были отмечены "успехи" команды, впервые команда заняла 4 место в группе ЛЕ(((

      9
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      Рейтинг: +403

      Taps 20 часов назад

      Глушака - в топку !
      Омерзительный тип, позорящий весь футбол.

      5
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