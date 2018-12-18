Андрей Федун: «Задача «Спартака» прежняя – чемпионство. Глушаков? Продолжает работать»

Член совета директоров «Спартака» Андрей Федун рассказал, что обсуждалось на заседании совета, на котором были подведены итоги первой половины сезона.

«Совет директоров прошел хорошо. Задачи на следующий год остались те же – мы должны стать чемпионами.

Глушаков? А что мы могли по нему решить? Ничего не решили. Он продолжает работать», – цитирует Федуна в своем твиттере журналист Максим Алланазаров.

После 17-ти туров «Спартак» набрал 28 очков и располагается на четвертой строчке в турнирной таблице РПЛ, отставая от лидирующего «Зенита» на шесть баллов.