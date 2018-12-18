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    Адвокат Мамаева: «Разумеется, будем обжаловать решение суда во всех инстанциях»

    Адвокат Игорь Бушманов, представляющий интересы полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева, заявил, что намерен обжаловать решение суда об отклонении апелляции на продление ареста футболисту.

    В октябре Мамаев, нападающий «Зенита» Александр Кокорин, его младший брат Кирилл Кокорин и Александр Протасовицкий были задержаны на два месяца за участие в двух драках в Москве. 5 декабря Тверской суд удовлетворил ходатайство следствия о продлении ареста всем четверым до 8 февраля. Адвокаты обвиняемых подали жалобу на это решение, которая была рассмотрена сегодня и отклонена.

    «Чудо, на которое все надеялись, не случилось. Изменения решения не произошло, хотя у суда для этого были все основания. Это явная несправедливость, которая в этом деле была изначально и продолжает проявляться. Разумеется, как и первое решение, этот вердикт мы будем обжаловать во всех инстанциях.

    Поведение Кокорина и Мамаева во время заседания? Люди находятся в стрессе, вели они себя вполне адекватно, грамотно выразили свою позицию – в том числе и процессуальную. Такие моменты никак не должны влиять на решение суда», – сказал Бушманов.

    Источник: «Чемпионат»

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    18.12.2018 14:20
    Комментарии37
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      Рейтинг: +760

      Харченко 18 часов назад

      Адвокат ветер гоняет.
      Когда он еще такого клиента найдет.

      1
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      Рейтинг: +500

      general.lizyukov 21 час назад

      так чудо или несправедливость, ты сперва определись

      надеялись на чудо - значит, никаких нарушений закона, просто никаких послаблений

      а называть решение суда позором - это не адекватное поведение и грамотное выражение своей позиции, а неуважение к суду

      1
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      Рейтинг: +281

      JTherry 21 час назад

      о стрессе и грамотности поведения Кокорина и Мамаева в суде: ребята смеялись и шутили, позволяли себе резкости в отношении решения судей, от Кокорина "мы находимся в СИЗО незаконно и следствие закончено, пора расходиться по домам, Новый год на носу", а младшенький вообще учудил - "он даже в кино не видел, чтобы за такое сажали"))) и адвокат не мог двух слов связать, "как говорил наш Верховный суд...", тут его и прервали... в общем апелляция провалилась

      4
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      Рейтинг: +39473

      Рубик Докоян 22 часа назад

      Рекомендую начать со "Спортлото"...

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +2024

      Спартач80 22 часа назад

      Ты это....спрашивай ток у судей,они случайно видео не видели,с поведением этих орангутангов охрЕневших,где мамаша кричит из клетки о позоре....а то думаю все аппеляции уже будут натроены против этих люмпенов...

      6
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      Рейтинг: +1037

      dinar7777dinar 23 часа назад

      пусть сидят петухи ! толку в футболе от них ноль полнейший !

      2
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      Рейтинг: +1405

      Агасфер 23 часа назад

      Адвокаты больше заняты повышением своей узнаваемости через соцсети и пополнением своих немалых доходов.

      1
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      Рейтинг: +8599

      Garrincha58 23 часа назад

      пока в Кремле не дадут отбой будут сидеть как миленькие даже Гаагский суд не сможет им помочь

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +7161

      vladimir-7 > Garrincha58 22 часа назад

      В конце подадут в Европейский суд и вот это будет интересно.

      1
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      Рейтинг: +2024

      Спартач80 > vladimir-7 22 часа назад

      Изучи мат.часть,15 декабря был подписан указ президента,где решения ЕСПЧ рассматривает наш Конституционный суд и решает исполнять,или нет...

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      ...
      Рейтинг: +7161

      vladimir-7 > Спартач80 21 час назад

      так и написал, в конце, т.е. после наших всех судов.

      0
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      ...
      Рейтинг: +1405

      александр п > Спартач80 21 час назад

      Пока дело дойдёт до ЕСПЧ, многое может поменяться.

      2
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      ...
      Рейтинг: +2024

      Спартач80 > vladimir-7 21 час назад

      Ты не понял,это уже решение ЕСПЧ будет теперь наш Конституционный суд рассматривать-куда их слать.Ну а проще-теперь мы не подчиняемся этому суду.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +4156

      derrik2000 23 часа назад

      "Разумеется, как и первое решение, этот вердикт мы будем обжаловать во всех инстанциях".

      Будете обжаловать.
      Разумеется.
      Желательно ещё что-нибудь пообжаловать.
      Главное, чтобы денежки исправно в карман "аблаката" поступали.
      Желательно "чёрным налом" и ещё желательно - подольше.

      4
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      ...
      Рейтинг: +1405

      александр п > derrik2000 23 часа назад

      Нужно пройти все инстанции.Что бы обратиться в международный суд.А суд взыщет с России по полной.Но урон футболу и престижу страны будет нанесён колоссальной.

      1
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      ...
      Рейтинг: +4156

      derrik2000 > александр п 23 часа назад

      Да брось ты!
      Какие "международные суды"?
      Что "избрание меры пресечения в виде заключения под стражу" будут в ЕСПЧ обжаловать?
      Его (это заявление) там не примут, потому что даже для ЕСПЧ вынести решение по-поводу несоответствия меры пресечения в виде заключения под стражу "основным правам и свободам человека" - это уже явный перебор. ))))))))))))))))
      А если допустить, что примут заявление, то пока они все необходимые российские инстанции пройдут и подадут заявление в ЕСПЧ, а потом, через несколько (не скажу сколько месяцев - долго ждать) рассмотрят это заявление - у Кокорина с Мамаевым уже срок заключения по приговору суда закончится. )))

      4
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      ...
      Рейтинг: +1405

      александр п > derrik2000 23 часа назад

      Срок то закончится,а вот ущерб нанесённый нет.Пацаны в накладе не останутся,а вот России будет нанесён колоссальный ущерб,и не только моральный.

      1
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      ...
      Рейтинг: +3387

      ilichkadr > александр п 23 часа назад

      Россия плевала на международный суд.

      2
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      ...
      Рейтинг: +1405

      александр п > ilichkadr 23 часа назад

      Не получится плевать,несколько трн долларов у российских жуликов на западе хранятся.Поэтому платят,как миленькие.

      0
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      ...
      Рейтинг: +4156

      derrik2000 > александр п 22 часа назад

      Да о чём ты?
      Кокорин и Мамаев, ведь, не Пусси Райот, которые в храме танцевали?
      Тем-то решением ЕСПЧ плюнул в душу практически всех православных граждан России, разрешив фактически всяким тра-та-та наплевать на принятые у нас нормы этики и морали.
      А эти два - обычное пьяное... Хотел написать "хулиганьё", но вовремя вспомнил, что сейчас статья "Хулиганство" применяется ТОЛЬКО при наличии совсем других признаков, чем ранее, всем понятное правило (хрен ли - семимильными шагами идём в "цЫвилизованное европейское общество((( ).

      Закончу мысль.
      Эти двое НИКОМУ в ЕСПЧ не интересны, поскольку нагадить нашему обществу, приняв какое-то там решение в их пользу, у них не получится.
      И они сами ЭТО прекрасно понимают.

      P.S. Но адвокаты денеШкаФ с Кокорина и Мамаева поимеют - У-У-У-У... )))

      1
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      Рейтинг: +1405

      александр п > derrik2000 22 часа назад

      Не будь наивным,любые факты демонизирующие России интересны нашим " партнёрам".А здесь вопиющее нарушение законодательства РФ.

      1
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      ...
      Рейтинг: +7161

      vladimir-7 > ilichkadr 22 часа назад

      ...но толь из-за угла и против ветра.

      1
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      ...
      Рейтинг: +3387

      ilichkadr > александр п 20 часов назад

      Назови хотя бы одного российского жулика, который отсудил "своё" бабло у государства через ЕСПЧ? К примеру Ходорковский - один из известных жуликов получил от осла уши. По факту, решения ЕСПЧ имеют пожелательный характер. Фишка в том, что Конституционный суд России получил полномочия принимать решение о возможности или невозможности исполнения решений межгосударственных судебных органов.

      3
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      ...
      Рейтинг: +1405

      александр п > ilichkadr 8 часов назад

      Навальный отсудил и вроде не один раз.И выплатили.

      0
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      ...
      Рейтинг: +3387

      ilichkadr > александр п 6 часов назад

      Отсудить в ЕСПЧ можно всё, что угодно и у кого угодно, но получить у нашего государства НИ..НИ. Толку с того, что ЕСПЧ признал, что власти РФ нарушили Европейскую конвенцию по правам человека? Права человека это одно, а законодательство страны это несколько другое. Навальный утверждал, что российские правоохранительные органы разгоняли мирные демонстрации, а задержания называл попыткой помешать своей политической деятельности. Наш самый гуманный суд в мире суд признал законным запрет на агитацию до согласования акции. Проще говоря, открывай свой рот не там где хочется, а там где разрешат! Конституция в нашей стране относится пока к книгам в жанре фантастика.

      0
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      ...
      Рейтинг: +1405

      александр п > ilichkadr 5 часов назад

      Тем не менее Навальный деньги с России получил,и не он один.А демократия в России не возможна по вполне объективным причинам.Судя по всему скоро начнётся массовая конфискация зарубежных активов наших воров и жуликов.Так что никаких проблем с обеспечением исков к России не будет.

      0
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      ...
      Рейтинг: +3387

      ilichkadr > александр п 3 часа назад

      Не читай до обеда советских газет (с).... Навальный гонит пургу, ни фига он ничего не получил. За пургу в СМИ ему платят другие ребята. Согласен, что демократия в России (по европейским канонам) не возможна по причинам ввода санкций против России. Да, мы взяли на себя обязательства соглашаться с решениями ЕСПЧ, когда нас пригасили участвовать в европейских организациях. Это был размен — да, мы признаем решения Европейского суда по правам человека, но также участвуем в формировании политики ЕСПЧ. Поскольку нет равноправного участия нашей страны в европейских органах, значит — нет уважения России к решениям ЕСПЧ.

      0
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      ...
      Рейтинг: +1405

      александр п > ilichkadr 2 часа назад

      Никаких реальных санкций против России нет,у нескольких жуликов активы заморозили это не санкции.Демократия в большинстве стран мира ,как и в России не возможна по одной причине-нет среднего ,экономически независимого класса,голосующего ответственно ,а не за пару бутылок водки.

      0
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      ...
      Рейтинг: +3387

      ilichkadr > александр п 6 минут назад

      Если реально смотреть на вещи, то демократии нет ВООБЩЕ, поскольку системы управления государством, основанной на принципах народной власти нет ни в одной стране мира. Сказки нам рассказывают. Ильич в своё время придумал демократический централизм, Сталин его развил в виде колхозов, но дальше дело не пошло, поскольку создать один большой колхоз на территории 17 098 246 км² у большевиков не хватило ни желания, ни мозгов.

      0
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      Рейтинг: +107

      Pangolin 23 часа назад

      Чудо? Да эти чудики ржали все заседание - пусть еще посидят, а то видимо до сих пор не дошло. По виду только Мамаев немного врубился что к чему.

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1037

      dinar7777dinar > Pangolin 22 часа назад

      да кокоши 2 петушка ну ржали))))) мамай то сразу все прочухал что п -здец !

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +7161

      vladimir-7 > dinar7777dinar 22 часа назад

      Что-то ты все про петушков вспоминаешь.

      1
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      ...
      Рейтинг: +1037

      dinar7777dinar > vladimir-7 22 часа назад

      оооо че то это тебя задевает ну ! странно ! симпатизируешь им?

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      ...
      Рейтинг: +7161

      vladimir-7 > dinar7777dinar 21 час назад

      подумал, может быть тебя или твоих знакомых опустили.

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      Рейтинг: +1037

      dinar7777dinar > vladimir-7 19 часов назад

      да у тебя никакой фантазии ! давай кричи за петушков !

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