Адвокат Мамаева: «Разумеется, будем обжаловать решение суда во всех инстанциях»

Адвокат Игорь Бушманов, представляющий интересы полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева, заявил, что намерен обжаловать решение суда об отклонении апелляции на продление ареста футболисту.

В октябре Мамаев, нападающий «Зенита» Александр Кокорин, его младший брат Кирилл Кокорин и Александр Протасовицкий были задержаны на два месяца за участие в двух драках в Москве. 5 декабря Тверской суд удовлетворил ходатайство следствия о продлении ареста всем четверым до 8 февраля. Адвокаты обвиняемых подали жалобу на это решение, которая была рассмотрена сегодня и отклонена.

«Чудо, на которое все надеялись, не случилось. Изменения решения не произошло, хотя у суда для этого были все основания. Это явная несправедливость, которая в этом деле была изначально и продолжает проявляться. Разумеется, как и первое решение, этот вердикт мы будем обжаловать во всех инстанциях.

Поведение Кокорина и Мамаева во время заседания? Люди находятся в стрессе, вели они себя вполне адекватно, грамотно выразили свою позицию – в том числе и процессуальную. Такие моменты никак не должны влиять на решение суда», – сказал Бушманов.