Адвокат Мамаева: «Разумеется, будем обжаловать решение суда во всех инстанциях»

Адвокат ветер гоняет.
Когда он еще такого клиента найдет.
Адвокат Игорь Бушманов, представляющий интересы полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева, заявил, что намерен обжаловать решение суда об отклонении апелляции на продление ареста футболисту.
В октябре Мамаев, нападающий «Зенита» Александр Кокорин, его младший брат Кирилл Кокорин и Александр Протасовицкий были задержаны на два месяца за участие в двух драках в Москве. 5 декабря Тверской суд удовлетворил ходатайство следствия о продлении ареста всем четверым до 8 февраля. Адвокаты обвиняемых подали жалобу на это решение, которая была рассмотрена сегодня и отклонена.
«Чудо, на которое все надеялись, не случилось. Изменения решения не произошло, хотя у суда для этого были все основания. Это явная несправедливость, которая в этом деле была изначально и продолжает проявляться. Разумеется, как и первое решение, этот вердикт мы будем обжаловать во всех инстанциях.
Поведение Кокорина и Мамаева во время заседания? Люди находятся в стрессе, вели они себя вполне адекватно, грамотно выразили свою позицию – в том числе и процессуальную. Такие моменты никак не должны влиять на решение суда», – сказал Бушманов.