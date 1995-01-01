Мамаев на суде: «Это просто позор. Больше ничего я обжаловать не буду»

вся Россия была в шоке. заграницей тоже товарищи были во внимании. Вплоть до президента. Поэтому никаких поблажек не будет. Деньги не все решают.
Полузащитник «Краснодара» Павел Мамаев назвал позором решение суда отклонить апелляцию на продление ареста ему, нападающему «Зенита» Александру Кокорину, его младшему брату Кириллу Кокорину и Александру Протасовицкому.
В октябре все четверо стали участниками двух драк в Москве, за что были арестованы до 8 декабря по статьям «Побои» и «Хулиганство». 5 декабря Тверской суд удовлетворил ходатайство следствия о продлении заключения всех обвиняемых по этому делу до 8 февраля.
Адвокаты подали жалобу на решение о продлении ареста, но она была отклонена сегодня. Мамаев, братья Кокорины и Протасовицкий присутствовали на заседании суда по видеосвязи.
«Это просто позор и все. Я вот, что могу вам сказать. И больше ничего я обжаловать не буду.
Это просто позор. Можете отключить аудио и все, больше ничего не надо», – сказал Мамаев.
twit text
— Breaking Mash (@BreakingMash) 18 декабря 2018 г.