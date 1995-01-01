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    Мамаев на суде: «Это просто позор. Больше ничего я обжаловать не буду»

    Полузащитник «Краснодара» Павел Мамаев назвал позором решение суда отклонить апелляцию на продление ареста ему, нападающему «Зенита» Александру Кокорину, его младшему брату Кириллу Кокорину и Александру Протасовицкому.

    В октябре все четверо стали участниками двух драк в Москве, за что были арестованы до 8 декабря по статьям «Побои» и «Хулиганство». 5 декабря Тверской суд удовлетворил ходатайство следствия о продлении заключения всех обвиняемых по этому делу до 8 февраля.

    Адвокаты подали жалобу на решение о продлении ареста, но она была отклонена сегодня. Мамаев, братья Кокорины и Протасовицкий присутствовали на заседании суда по видеосвязи.

    «Это просто позор и все. Я вот, что могу вам сказать. И больше ничего я обжаловать не буду.

    Это просто позор. Можете отключить аудио и все, больше ничего не надо», – сказал Мамаев.

    Источник: Breaking Mash

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    Сегодня, 13:59
    Комментарии33
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      Рейтинг: +4116

      KLIM777 19 минут назад

      вся Россия была в шоке. заграницей тоже товарищи были во внимании. Вплоть до президента. Поэтому никаких поблажек не будет. Деньги не все решают.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +1393

      александр п > KLIM777 4 минуты назад

      Всем показали смонтированое видео спланированой провокации.Если дело дойдёт до международных инстанций,будет серьёзный удар по престижу страны.

      0
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      Рейтинг: +15187

      kykyi 29 минут назад

      Странно, раньше ему все нравилось в устройстве государства российского.
      К сведению сталинистов. они тоже думают, что карательные органы и беззаконие, это для других. И не только сталинистов, но и всех сторонников "жесткой руки".

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +3137

      3a zenit 38 минут назад

      видно как они раскаялись,сунуть бабло в харю и словить хи-хи мол приключение бухими,будет что вспомнить.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +367

      JI e x a 46 минут назад

      Вы заметили, что когда дело касается наших любимых "народных слуг", то в нашей стране вдруг неожиданно начинает работать закон во всей красе =))

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +367

      JI e x a 47 минут назад

      Ибо негоже холопам слуг государевых трогать, не по-божески это, и законом не велено!

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +578

      Рубинище 52 минуты назад

      Мамаева конечно нужно отпустить, к жене к детям-у него семья..
      окажись там не чиновник, играли бы давно.. Сидеть и ждать суда..

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +569

      Нас Много 56 минут назад

      Пацаны попали под раздачу. На их примере судебная система демонстрирует, якобы, верховенство закона...

      5
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      Рейтинг: +550

      Театрал > Нас Много 55 минут назад

      Вас мало.

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +569

      Нас Много > Театрал 52 минуты назад

      Нас, нормальных, гораздо больше чем вы думаете...

      4
      Ответить
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      Рейтинг: +15187

      kykyi > Нас Много 36 минут назад

      Это точно.

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +1582

      кошмарик > Нас Много 16 минут назад

      сначала под раздачу от этих "пацанов" попали совершенно посторонние люди.. "Бумеранг" всегда возвращается..

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +569

      Нас Много > кошмарик 10 минут назад

      Слава Богу эти "посторонние" люди живы и здоровы, а пацаны сидят. Они нуждались в острастке - им её дали, ну и хватит. Могли бы до суда и дома побыть.

      1
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      Рейтинг: +550

      Театрал > Нас Много 7 минут назад

      Вас единицы

      0
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      Рейтинг: +628

      pegas1276 58 минут назад

      ну чего тут обсуждать, ждать суда и приговора...
      приговор то будет, только интересно какой, ждёмс...

      4
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      Рейтинг: +227

      Genz 1 час назад

      Ок

      1
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      Рейтинг: +195

      Кирпичный 1 час назад

      Отсюда вывод, не давай пендоля ченовнику государеву.

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      Рейтинг: +7151

      vladimir-7 > Кирпичный 34 минуты назад

      ...или бей их всех, кто заслуживает.

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