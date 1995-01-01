Мамаев на суде: «Это просто позор. Больше ничего я обжаловать не буду»

Полузащитник «Краснодара» Павел Мамаев назвал позором решение суда отклонить апелляцию на продление ареста ему, нападающему «Зенита» Александру Кокорину, его младшему брату Кириллу Кокорину и Александру Протасовицкому.

В октябре все четверо стали участниками двух драк в Москве, за что были арестованы до 8 декабря по статьям «Побои» и «Хулиганство». 5 декабря Тверской суд удовлетворил ходатайство следствия о продлении заключения всех обвиняемых по этому делу до 8 февраля.

Адвокаты подали жалобу на решение о продлении ареста, но она была отклонена сегодня. Мамаев, братья Кокорины и Протасовицкий присутствовали на заседании суда по видеосвязи.

«Это просто позор и все. Я вот, что могу вам сказать. И больше ничего я обжаловать не буду.

Это просто позор. Можете отключить аудио и все, больше ничего не надо», – сказал Мамаев.