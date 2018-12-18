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    Следователь по делу Кокорина и Мамаева: «Не считаю, что следствие затянуто. Прошу отказать в апелляционной жалобе»

    Следователь по делу нападающего «Зенита» Александра Кокорина и полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева Алексей Гурменко в своей речи в суде попросил не удовлетворять жалобу адвокатов футболистов на продление ареста.

    В октябре Кокорин и Мамаев были арестованы на два месяца по статьям «Побои» и «Хулиганство» за участие в двух драках в Москве. 5 декабря Тверской суд продлил их содержание под стражей до 8 февраля. Защита футболистов подала жалобу на это решение, которая рассматривается сегодня.

    «Я прошу отказать в удовлетворении жалоб. Меру пресечения оставить без изменений, считая, что решение Тверского суда обоснованно.

    Не считаю, что допущена волокита и следствие затянуто. Содержание под стражей необходимо для завершения действий следствия. Находясь на свободе, обвиняемые могут продолжить заниматься преступной деятельностью или воспрепятствовать уголовному делу, воздействовав на потерпевших.

    Дело будет направлено в суд в январе. Осталось выполнить небольшой объем процессуальных действий. Прошу отказать в апелляционной жалобе», – сказал Гурменко.

    Источник: Sport24

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    Сегодня, 12:39
    Комментарии11
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      Рейтинг: +1393

      александр п 20 минут назад

      Нанесён ущерб нашему футболу, в конечном счёте престижу страны.

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      Рейтинг: +1291

      neveldomha 1 час назад

      Общие фразы, скаченные с интернета. Все что нужно для "обоснованного" отказа от жалобы. На самом деле мед. экспертиза делается в течение недели. За 2 месяца можно было опросить как минимум 40 свидетелей. Написать 500 протоколов. И тем более ознакомиться с делом, перевести эти протоколы на все языки мира, отсканировать во всех форматах и т.д. и т.п. Почему бы Гурменко сразу не сказать: "Нас попросил главный не спешить, а еще точнее затянуть. Вот мы и тянем как можем."

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      Рейтинг: +50

      serhio80 > neveldomha 56 минут назад

      Ну вы бы хоть закон почитали сколько делаются экспертизы и какие. Следаки то тоже не дебилы на такой мелочи поставляться в резонансном деле

      0
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      Рейтинг: +1291

      neveldomha > serhio80 23 минуты назад

      Вы сами то в это верите? То есть хотите сказать, чтобы подготовить заключение о тяжести сотрясения мозга нужно 4 месяца? То есть специалисту нужно 4 месяца чтобы изучить результаты МРТ головы потерпевшего? 4 месяца требуется травматологу, чтобы изучить рентгеновские снимки. И сколько же нужно времени по вашему? Даже ветеринар справиться с этим за пару часов. Единственная проблема, как я понимаю, это проблема с записью на бесплатное МРТ потерпевших. Там очередь как минимум до весны.))))) Но судя по действиям подозреваемых они готовы были оплатить все исследования потерпевших еще 2 месяца назад.

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      Рейтинг: +50

      serhio80 > neveldomha 15 минут назад

      При чем тут МРТ? Алко и нарко экспертизы. Осмотр кучи видео...

      0
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      Рейтинг: +1291

      neveldomha > serhio80 8 минут назад

      Алки и нарко экспертиза была сделана 2 месяца назад. Главный вопрос - это состояние потерпевших для дальнейшей квалификации дела. И что это за куча такая видео? Я так понимаю куча пленки слетевшей с бабин, скрученной перемотанной разорванной и вот экспертам нужно хренова куча времени, чтобы распутать, склеить. Тогда да, согласен.

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      Рейтинг: +3204

      prezent2017 1 час назад

      Гурменко, судя по фамилии, майданник или боец батальона Айдар.

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      Рейтинг: +649

      Миша13 1 час назад

      Будут заниматься преступной деятельностью..они явно из ИГИЛ..взорвут к чертям Кремль с вождем всех народов..

      0
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      Рейтинг: +50

      serhio80 1 час назад

      Сидите, вам же еще и отягчающих по экспертизам найдут

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      Рейтинг: +3359

      portero 1 час назад

      почему не выступили все следаки, хоть бы узнали халявщиков

      1
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      Рейтинг: +3368

      GoldPlayFIFARus9 2 часа назад

      Да уж,4 месяца надо пялиться 20 следакам в те несколько видеозаписей, чтобы понять виновны они или нет. Показушный цирк

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