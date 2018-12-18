Следователь по делу Кокорина и Мамаева: «Не считаю, что следствие затянуто. Прошу отказать в апелляционной жалобе»

Следователь по делу нападающего «Зенита» Александра Кокорина и полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева Алексей Гурменко в своей речи в суде попросил не удовлетворять жалобу адвокатов футболистов на продление ареста.

В октябре Кокорин и Мамаев были арестованы на два месяца по статьям «Побои» и «Хулиганство» за участие в двух драках в Москве. 5 декабря Тверской суд продлил их содержание под стражей до 8 февраля. Защита футболистов подала жалобу на это решение, которая рассматривается сегодня.

«Я прошу отказать в удовлетворении жалоб. Меру пресечения оставить без изменений, считая, что решение Тверского суда обоснованно.

Не считаю, что допущена волокита и следствие затянуто. Содержание под стражей необходимо для завершения действий следствия. Находясь на свободе, обвиняемые могут продолжить заниматься преступной деятельностью или воспрепятствовать уголовному делу, воздействовав на потерпевших.

Дело будет направлено в суд в январе. Осталось выполнить небольшой объем процессуальных действий. Прошу отказать в апелляционной жалобе», – сказал Гурменко.