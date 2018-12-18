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    Мамаев: «Я компенсировал Соловчуку ущерб в полмиллиона. На данный момент это достойное возмещение»

    Полузащитник «Краснодара» Павел Мамаев на заседании суда сообщил, что возместил ущерб водителю ведущей «Первого канала» Ольги Ушаковой Виталию Соловчуку в размере 500 тысяч рублей.

    8 октября Мамаев в компании нападающего «Зенита» Александра Кокорина, его младшего брата Кирилла Кокорина и Александра Протасовицкого избили Соловчука на парковке возле гостиницы «Пекин» в Москве, нанеся ему черепно-мозговую травму и множественные ушибы. Суд обвинил всех нападавших по статьям «Побои» и «Хулиганство», арестовав их на два месяца. 5 декабря арест всех обвиняемых по делу был продлен до 8 февраля.

    Сегодня суд рассматривает жалобу адвокатов участников инцидента на продление ареста.

    «Поддерживаю все доводы адвоката. Мое мнение, всем очевидно, что следственные действия подошли к концу. Допрошены все потерпевшие, свидетели и мы. Получены все экспертизы. Мы больше ничему не можем помешать. Думаю, все вокруг это осознают. Надо учесть, что мы больше никак не можем повлиять на следствие.

    Ранее мы все принимали [скорее всего, Мамаев имел в виду «принесли»] извинения потерпевшим. Я компенсировал Соловчуку ущерб в 500 тысяч рублей. Это на данный момент достойное возмещение, так как один из защитников сказал, что на практике малый вред – это 30-50 тысяч.

    Мы полностью сотрудничаем со следствием и делаем все, чтобы быстрее завершилось расследование. Мы сдали документы. Все, кто с нами связан, делает все быстро и четко. Не считаю нужным, удерживать нас здесь. Прошу изменить решение Тверского суда, чтобы не оставлять всех нас дальше под арестом. Прошу позволить мне встретить Новый год с моей семьей и моей семьей», – сказал Мамаев.

    Источник: Sport24

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    Сегодня, 12:30
    Комментарии6
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      Рейтинг: +2524

      ЮНик 1 час назад

      Просто конченый урод. Пропивать за одну ночь 250 тыс. евро( около 20 млн.руб.).И считать "достойной" компенсацией в 40(!!!) раз меньше человеку, попавшему в реанимацию после группового избиения. Мразь... Клейма ставить негде. Надеюсь, что воздастся. Не сейчас так потом. Ссылку можно и не открывать, а только прочитать название.https://life.ru/t/%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82/873619/mamaiev_i_kokorin_za_noch_potratili_na_shampanskoie_v_montie-karlo_250_tysiach_ievro

      4
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      Рейтинг: +477

      iBragim2102 1 час назад

      На данный момент -да, но через месяц они закончатся.....

      2
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      Рейтинг: +30

      Sergey_666 2 часа назад

      ЭТО НЕДОСТОЙНОЕ ПОВЕДЕНИЕ !!
      Уё...ок ты тупой, бл...ть. У меня слов нет других....

      Еще совести хватает рот открывать о таких вещах.

      5
      Ответить
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      Рейтинг: +358

      kuchipachi 2 часа назад

      500 тысяч рублей - достойное возмещение? может в России и достойное, потому что за смерть человека платят примерно в 2 раза больше, но мне интересно сам Мамаев согласился бы за 500 тысяч рублей разукраситься так же, как он разукрасил Соловчука?

      4
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      Рейтинг: +1099

      WhiteEgon 2 часа назад

      "Ранее мы все принимали [скорее всего, Мамаев имел в виду «принесли»] извинения потерпевшим"
      Даже по бумажке нормально прочитать не может ))

      5
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      Рейтинг: +1325

      maygli > WhiteEgon 21 минуту назад

      Он в школе на пятёрки наверно учился.

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