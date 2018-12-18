Мамаев: «Я компенсировал Соловчуку ущерб в полмиллиона. На данный момент это достойное возмещение»

Полузащитник «Краснодара» Павел Мамаев на заседании суда сообщил, что возместил ущерб водителю ведущей «Первого канала» Ольги Ушаковой Виталию Соловчуку в размере 500 тысяч рублей.

8 октября Мамаев в компании нападающего «Зенита» Александра Кокорина, его младшего брата Кирилла Кокорина и Александра Протасовицкого избили Соловчука на парковке возле гостиницы «Пекин» в Москве, нанеся ему черепно-мозговую травму и множественные ушибы. Суд обвинил всех нападавших по статьям «Побои» и «Хулиганство», арестовав их на два месяца. 5 декабря арест всех обвиняемых по делу был продлен до 8 февраля.

Сегодня суд рассматривает жалобу адвокатов участников инцидента на продление ареста.

«Поддерживаю все доводы адвоката. Мое мнение, всем очевидно, что следственные действия подошли к концу. Допрошены все потерпевшие, свидетели и мы. Получены все экспертизы. Мы больше ничему не можем помешать. Думаю, все вокруг это осознают. Надо учесть, что мы больше никак не можем повлиять на следствие.

Ранее мы все принимали [скорее всего, Мамаев имел в виду «принесли»] извинения потерпевшим. Я компенсировал Соловчуку ущерб в 500 тысяч рублей. Это на данный момент достойное возмещение, так как один из защитников сказал, что на практике малый вред – это 30-50 тысяч.

Мы полностью сотрудничаем со следствием и делаем все, чтобы быстрее завершилось расследование. Мы сдали документы. Все, кто с нами связан, делает все быстро и четко. Не считаю нужным, удерживать нас здесь. Прошу изменить решение Тверского суда, чтобы не оставлять всех нас дальше под арестом. Прошу позволить мне встретить Новый год с моей семьей и моей семьей», – сказал Мамаев.