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    На суде показали справку Кокорина от психиатра

    Сегодня в суде проходит рассмотрение жалоб о продлении ареста нападающему «Зенита» Александру Кокорину и полузащитнику «Краснодара» Павлу Мамаеву. Адвокаты форварда петербуржцев предоставили справку от психиатра с целью повлиять на изменение меры пресечения футболисту.

    «Александр Кокорин не обучен находиться в социуме. Это не наши домыслы, а официальная справка от психиатров, которую только что показали на суде (изменение меры пресечения). Оправдывают это тем, что футболист не умеет управлять эмоциями и находится под постоянным давлением», – сообщает телеграм-канал Breaking Mash.

    В октябре Кокорин и Мамаев были арестованы на два месяца за участие в двух драках в Москве. 5 декабря суд продлил их содержание в СИЗО-2 «Бутырка» до 8 февраля.

    Источник: Телеграм-канал Breaking Mash

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    Комментарии29
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      Рейтинг: +3137

      3a zenit 35 минут назад

      в зоопарке клетку ему выдайте по справке.

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      Рейтинг: +265

      JTherry 53 минуты назад

      если Кокорин шизофреник, как же ему права водительские выдали? если справка не фуфло, то место ему в психушке, а не на футбольном поле...

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      Рейтинг: +195

      Кирпичный 57 минут назад

      Здесь не армия, даже если уссыкатся начнет все равно посадят.

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      Рейтинг: +1359

      САДЫЧОК 1 час назад

      справку.....ЗНАЧИТ , он не может играть в футбол ! Где стрессы , давление ! На . что рассчитывали адвокаты ?.....А Мамаев-просто ПРОЗРЕЛ !

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      Рейтинг: +124

      vog 1 час назад

      ...что футболист не умеет управлять эмоциями и находится под постоянным давлением».Тогда ему место в психушке,пусть лечится,а футбол ему противопоказан.

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      Рейтинг: +3204

      prezent2017 1 час назад

      Да уж. За 4 месяца психом станешь!

      1
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      Рейтинг: +3933

      mihail200606 2 часа назад

      Че нибудь другое не могли написать..))а то смешно прям) все равно ж проплатили..
      Справка это туфта. Экспертиза тогда нужна.

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      Рейтинг: +1305

      Evgeni1952 2 часа назад

      Если он не обучен находиться в социуме, то ему нужно находится в камере, а то еще что-нибудь начудит.

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      Рейтинг: +1543

      DIDI 23 2 часа назад

      От армии косит.

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      Рейтинг: +30

      Sergey_666 > DIDI 23 2 часа назад

      И действительно, может ими военкомат заинтересуется?
      Будет очень любопытно....

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      Рейтинг: +5288

      Asbjorn 2 часа назад

      если он не способен находится в социуме пусть его в спец учреждении закрывают

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