На суде показали справку Кокорина от психиатра

Сегодня в суде проходит рассмотрение жалоб о продлении ареста нападающему «Зенита» Александру Кокорину и полузащитнику «Краснодара» Павлу Мамаеву. Адвокаты форварда петербуржцев предоставили справку от психиатра с целью повлиять на изменение меры пресечения футболисту.

«Александр Кокорин не обучен находиться в социуме. Это не наши домыслы, а официальная справка от психиатров, которую только что показали на суде (изменение меры пресечения). Оправдывают это тем, что футболист не умеет управлять эмоциями и находится под постоянным давлением», – сообщает телеграм-канал Breaking Mash.

В октябре Кокорин и Мамаев были арестованы на два месяца за участие в двух драках в Москве. 5 декабря суд продлил их содержание в СИЗО-2 «Бутырка» до 8 февраля.