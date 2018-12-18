Кокорин: «Мы в СИЗО незаконно. Дело полностью раскрыто и закрыто»

Нападающий «Зенита» Александр Кокорин выступил на заседании Московского городского суда. Сегодня рассматривается апелляция об освобождении форварда.

«Тверской районный суд избрал слишком суровую меру. Мы тут больше двух месяцев. Мои адвокаты с помощью следствия, которому мы помогали с самого начала, нашли все доказательства, что мы в СИЗО незаконно. Надеемся на профессиональную точку зрения судьи.

Мне не очень понятно, почему на каждом суде не могут приобщить видео с существенными доказательствами и экспертизы, которые не были предъявлены неделю назад в суде. Говорят, что следствие не может быть закончено из-за них, а дата экспертиз — 20-е числа ноября. По мне, дело полностью раскрыто и закрыто. Искать что-то еще не имеет смысла. Был легкий ущерб, и то, по мне, это натянуто», — сказал футболист.

Ранее суд продлил срок содержания Кокорина до 8 февраля.