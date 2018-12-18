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    Кокорин: «Мы в СИЗО незаконно. Дело полностью раскрыто и закрыто»

    Нападающий «Зенита» Александр Кокорин выступил на заседании Московского городского суда. Сегодня рассматривается апелляция об освобождении форварда.

    «Тверской районный суд избрал слишком суровую меру. Мы тут больше двух месяцев. Мои адвокаты с помощью следствия, которому мы помогали с самого начала, нашли все доказательства, что мы в СИЗО незаконно. Надеемся на профессиональную точку зрения судьи.

    Мне не очень понятно, почему на каждом суде не могут приобщить видео с существенными доказательствами и экспертизы, которые не были предъявлены неделю назад в суде. Говорят, что следствие не может быть закончено из-за них, а дата экспертиз — 20-е числа ноября. По мне, дело полностью раскрыто и закрыто. Искать что-то еще не имеет смысла. Был легкий ущерб, и то, по мне, это натянуто», — сказал футболист.

    Ранее суд продлил срок содержания Кокорина до 8 февраля.

    Источник: Sport24

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    Сегодня, 11:40
    Комментарии31
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      Рейтинг: +194

      Кирпичный 51 минуту назад

      В тюрьмах тоже все невиновные чалятся.

      1
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      Рейтинг: +3204

      prezent2017 1 час назад

      Заказ до конца не выполнен, а следовательно, не оплачен полностью. Так что ждите и сидите!

      -1
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      Рейтинг: +66

      Sergey_LM 1 час назад

      Кокорин - ты дурак.
      Парню из Перми дали 9 лет и 8 мес колонии, а ты мечтаешь, о закрытии дела.

      0
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      Рейтинг: +1291

      neveldomha > Sergey_LM 12 минут назад

      Хватит нести чушь. Этот самый парень напал с ножом на учеников , а также нанес 17 ножевых ранений учительнице. Ты еще Кокорина с Чикатилой сравни. И тогда будет понятно, кто дурак, а кто м..к

      0
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      Рейтинг: +550

      Театрал > neveldomha 3 минуты назад

      Ну поэтому здесь не 9 лет, а года полтора-два. И нападал школьник один, а не толпой

      0
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      Рейтинг: +388

      mauxa 1 час назад

      ...Искать что-то еще не имеет смысла. Был легкий ущерб, и то, по мне, это натянуто.... значит ничего не осознал и не раскаялся, раз твердит своё..... натянуто, вот не на того нарвались, по всей видимости теперь тебя натянут...

      1
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      Рейтинг: +2511

      vgarakh 1 час назад

      Все-таки Какорин не прочувствовал, что он виноват, жаль!

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      Ответить
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      Рейтинг: +550

      Театрал > vgarakh 1 минуту назад

      Да и Мамаев тоже. Сами определяют закончено следствие или нет, закрыто дело, или нет, достаточное возмещение ущерба или нет. Короче, дебилами были, дебилами остались

      0
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      Рейтинг: +2228

      yorgenbarenz 1 час назад

      Стул попал в крутую башку.Замурыжат Кокошу по-полной.За сантехника ему пришлось бы отдать прямо на крыльце отделения 15 -20 тыс.руб. А этому Шпаку самому деньги девать некуда.Не купишь.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +550

      Театрал > yorgenbarenz 29 секунд назад

      Отсель такие цены? Столько даже дворник не возьмет

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +2328

      Дядя Серёжа 2 часа назад

      Играл бы за Динамо, уже б откинулся.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +479

      ivan-football-fan 2 часа назад

      "... По мне, дело полностью раскрыто и закрыто. Искать что-то еще не имеет смысла. Был легкий ущерб, и то, по мне, это натянуто...»
      Чётко, лаконично, ясно, профессионально и по делу.
      Кокорина - в Генпрокуроры!
      Только....не забыть СТУЛЬЯ В ПРОКУРАТУРЕ ПРИВИНТИТЬ К ПОЛУ....

      2
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      Рейтинг: +29

      Sergey_666 2 часа назад

      Через 20 минут.... Судья ушла принимать решение...

      https://sport24.ru/live/football/2018-12-18-zasedaniye-moskovskogo-gorodskogo-suda-po-apellyatsiyam-aleksandra-kokorina-i-pavla-mamayeva-18-dekabrya-kokorin-i-mamayev-v-sizo-onlayn-reportazh-foto-video

      1
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      Рейтинг: +20

      Украина для Геев 2 часа назад

      ой ой ой обидели великую супер звезду футбола, гениального КОКОРИНАЛДО и ПАШКУ МАМЕССИ...
      ой ой ой несправедливо....
      СИДЕТЬ ВАМ и ТОЧКА!

      -2
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