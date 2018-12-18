Кокорин: «Мы в СИЗО незаконно. Дело полностью раскрыто и закрыто»

В тюрьмах тоже все невиновные чалятся.
Нападающий «Зенита» Александр Кокорин выступил на заседании Московского городского суда. Сегодня рассматривается апелляция об освобождении форварда.
«Тверской районный суд избрал слишком суровую меру. Мы тут больше двух месяцев. Мои адвокаты с помощью следствия, которому мы помогали с самого начала, нашли все доказательства, что мы в СИЗО незаконно. Надеемся на профессиональную точку зрения судьи.
Мне не очень понятно, почему на каждом суде не могут приобщить видео с существенными доказательствами и экспертизы, которые не были предъявлены неделю назад в суде. Говорят, что следствие не может быть закончено из-за них, а дата экспертиз — 20-е числа ноября. По мне, дело полностью раскрыто и закрыто. Искать что-то еще не имеет смысла. Был легкий ущерб, и то, по мне, это натянуто», — сказал футболист.
Ранее суд продлил срок содержания Кокорина до 8 февраля.