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    • Глушаков сказал в полиции, что все игроки «Спартака» готовятся к матчам в бане с девушками

    Глушаков сказал в полиции, что все игроки «Спартака» готовятся к матчам в бане с девушками

    Стали известны подробности допроса полузащитника «Спартака» Дениса Глушакова. Капитан красно-белых провел в понедельник беседу с полицией в одном из московских отделений.

    На футболиста написала заявление жена Дарья, которая обвинила его в угрозах убийством.

    Глушаков обвинил свою жену в изменах и сообщил, что угрожал ей в порыве злости, вследствие чего его слова нельзя воспринимать всерьез. По словам игрока, он никогда не бил супругу, а только выкручивал ей руки.

    Также Глушаков сказал следователю, что все футболисты «Спартака» готовятся к матчам в бане с девушками.

    Источник: Телеграм-канал Mash

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    18.12.2018 11:03
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    Комментарии48
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      Рейтинг: +91

      Гарриc 18 декабря 2018, 18:40

      Какая подготовка, такой и результат ! Денис, в Чехии есть команда Баник, думаю как раз там твои тренировки дадут нужный результат ! )

      1
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      Рейтинг: +101395

      zigbert 18 декабря 2018, 17:49

      Методика подготовки к матчам очень интересная и думаю все возьмут ее на вооружение. Ну а выкручивание рук - обыкновенная шалость.

      4
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      Рейтинг: +2036

      SIRIUS 2002 18 декабря 2018, 15:16

      Кто-то здорово подогревает тему!!

      4
      Ответить
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      Рейтинг: +5873

      maygli 18 декабря 2018, 15:15

      Это ж секретная подготовка, ноу-хау так сказать.
      Балабол.

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +5873

      maygli 18 декабря 2018, 14:28

      Вот долба е б то.
      Ну кто его за язык тянул...

      2
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      Рейтинг: +4951

      polt 18 декабря 2018, 14:26

      Еще одно подтверждение, что Глушаков не мужик, а катамит.

      3
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      Рейтинг: +699

      тётя ASYA 18 декабря 2018, 14:21

      скоро последует очередная череда разводов (((((

      2
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      Рейтинг: +6389

      порт 18 декабря 2018, 14:17

      Стукачёк. За это и держат в свинарнике.

      1
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      Рейтинг: +5079

      prezent2017 18 декабря 2018, 14:12

      Все футболисты «Спартака» готовятся к матчам в бане с б... (девушками). А 40 тыщ обманутых идиотов на Открывашке ждут побед.

      3
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      Рейтинг: +10744

      ivany4 18 декабря 2018, 14:07

      Измайлов - Родионову:
      - этот нехороший человек Денис Борисович предал всех при первой же опасности. Падла. (С)

      Теперь становиться понятным "единодушие" команды в избрании капитана и его поддержки. Видимо он в курсе кто, с кем, и по какой методике готовиться к игре.

      5
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