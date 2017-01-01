Мещеряков: «Геркус покинет «Локомотив»? Без комментариев»

Председатель совета директоров «Локомотива» Анатолий Мещярков прокомментировал информацию об уходе из клуба Ильи Геркуса. Ранее сообщалось, что на посту генерального директора Геркуса сменит Василий Кикнадзе.

– Правда, что 19 декабря Илья Геркус может покинуть пост генерального директора «Локомотива», а его место займет Василий Кикнадзе?

– Первый раз слышу про это. А почему вы говорите про 19 декабря?

– В этот день должен состояться совет директоров «Локомотива».

– Наверное, кто-то без меня его собирает.

– Как это?

– Я не знаю. На этой неделе я вообще-то в командировке. Наверное, нужно задавать вопросы тем, кто собирает совет директоров. Если он его собирает. Я не собираю.

– Каков кредит доверия к Геркусу?

– Слушайте. Я слухи не комментирую.

– Кикнадзе может его сменить на посту гендиректора «Локомотива»?

– Слухи не комментирую. И как я могу проводить совет директоров, будучи в другом городе?

– На какое число тогда назначен совет директоров?

– Дата не определена. Не знаю, откуда появилась информация про 19-е число.