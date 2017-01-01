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    Мещеряков: «Геркус покинет «Локомотив»? Без комментариев»

    Председатель совета директоров «Локомотива» Анатолий Мещярков прокомментировал информацию об уходе из клуба Ильи Геркуса. Ранее сообщалось, что на посту генерального директора Геркуса сменит Василий Кикнадзе.

    – Правда, что 19 декабря Илья Геркус может покинуть пост генерального директора «Локомотива», а его место займет Василий Кикнадзе?

    – Первый раз слышу про это. А почему вы говорите про 19 декабря?

    – В этот день должен состояться совет директоров «Локомотива».

    – Наверное, кто-то без меня его собирает.

    – Как это?

    – Я не знаю. На этой неделе я вообще-то в командировке. Наверное, нужно задавать вопросы тем, кто собирает совет директоров. Если он его собирает. Я не собираю.

    – Каков кредит доверия к Геркусу?

    – Слушайте. Я слухи не комментирую.

    – Кикнадзе может его сменить на посту гендиректора «Локомотива»?

    – Слухи не комментирую. И как я могу проводить совет директоров, будучи в другом городе?

    – На какое число тогда назначен совет директоров?

    – Дата не определена. Не знаю, откуда появилась информация про 19-е число.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Комментарии3
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      Рейтинг: +569

      Нас Много 46 минут назад

      Хоть и враньё, а направление правильное. Желаем Вам служебного роста Илья Леонидович!

      1
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      Рейтинг: +2228

      yorgenbarenz 1 час назад

      Блеать!На крупном заводе меньше начальства,чем в Локо! Присосались,паразиты!"Совет директоров"!!!

      0
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      Рейтинг: +39132

      Рубик Докоян 6 часов назад

      Да и когда уйдёт не фиг комментировать. Ушёл ну и ...

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