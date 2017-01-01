Мещеряков: «Геркус покинет «Локомотив»? Без комментариев»

Хоть и враньё, а направление правильное. Желаем Вам служебного роста Илья Леонидович!
Председатель совета директоров «Локомотива» Анатолий Мещярков прокомментировал информацию об уходе из клуба Ильи Геркуса. Ранее сообщалось, что на посту генерального директора Геркуса сменит Василий Кикнадзе.
– Правда, что 19 декабря Илья Геркус может покинуть пост генерального директора «Локомотива», а его место займет Василий Кикнадзе?
– Первый раз слышу про это. А почему вы говорите про 19 декабря?
– В этот день должен состояться совет директоров «Локомотива».
– Наверное, кто-то без меня его собирает.
– Как это?
– Я не знаю. На этой неделе я вообще-то в командировке. Наверное, нужно задавать вопросы тем, кто собирает совет директоров. Если он его собирает. Я не собираю.
– Каков кредит доверия к Геркусу?
– Слушайте. Я слухи не комментирую.
– Кикнадзе может его сменить на посту гендиректора «Локомотива»?
– Слухи не комментирую. И как я могу проводить совет директоров, будучи в другом городе?
– На какое число тогда назначен совет директоров?
– Дата не определена. Не знаю, откуда появилась информация про 19-е число.