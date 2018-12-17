Митинг в поддержку Кокорина не состоится. Игрок отбывает арест в СИЗО

В социальной сети инстаграм появилась информация, что завтра, 18 декабря, митинг в поддержку нападающего «Зенита» Александра Кокорина не состоится. Мероприятие будет иметь другой характер.

«Друзья! По поводу завтрашнего дня — завтра не будет никакого митинга, просто имеется предложение встретиться всем, кто поддерживает Сашу. Мирно, без всяких криков. Воспринимайте информацию правильно», – сказано в сообщении.

Кокорин проходит обвиняемым по статьям УК РФ «Побои» и «Хулиганство».