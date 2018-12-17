Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Сброс
Введите ваш ник на сайте
Моя команда
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: какое решение примет футболист?
    Тест: какое решение примет футболист?
    2 Тест: как хорошо вы знаете футбольные рекорды Гиннесса?
    Тест: как хорошо вы знаете футбольные рекорды Гиннесса?
    3 Тест: что вы знаете о музыке современных футболистов?
    Тест: что вы знаете о музыке современных футболистов?

    Митинг в поддержку Кокорина не состоится. Игрок отбывает арест в СИЗО

    В социальной сети инстаграм появилась информация, что завтра, 18 декабря, митинг в поддержку нападающего «Зенита» Александра Кокорина не состоится. Мероприятие будет иметь другой характер.

    «Друзья! По поводу завтрашнего дня — завтра не будет никакого митинга, просто имеется предложение встретиться всем, кто поддерживает Сашу. Мирно, без всяких криков. Воспринимайте информацию правильно», – сказано в сообщении.

    Кокорин проходит обвиняемым по статьям УК РФ «Побои» и «Хулиганство».

    Источник: Инстаграм Александра Кокорина

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    17.12.2018 22:55
    Комментарии9
    ...
    • ...
      Рейтинг: +1325

      maygli 19 минут назад

      По тихому пришло двое... которые это и писали.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +143

      maxpav 3 часа назад

      Так "митинг" небось "лучшие подружки" организовывают - Дарья Шишканова, Боня и прочие "футболистки" из гламурной тусовки. Ходят по всем ТВ-шоу и рвут на себе рубашку, доказывая какие эти уроды хорошие игроки, как много они сделали для страны, а также как тяжело живется их детям без пап, которые между прочим не вспоминали о своих детках, когда ДВОЕ СУТОК ПИЛИ в компании с проститутками.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +549

      Театрал 5 часов назад

      Кворум не собрали

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3136

      3a zenit 7 часов назад

      вот эта херня для чего-кого?Они мол типо не виноваты и чиновник на них напал или это поддержка того чтоб мочили узкоглазых по кафешкам?Сидеть должны все трое+ кто им помогал чудить!

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +397

      zritelx 8 часов назад

      За несогласованный митинг на сутки можно сесть, думать головой надо что размещаете в интернете.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +35

      Контрабасист 9 часов назад

      Наверное им площадку для митинга выделили прямо в СИЗО.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +285

      3емлянин 13 часов назад

      Да кому они сдались, максимум тут отпишутся: поноют, поплачут, у кого то будет очередной припадок )))

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +10727

      DOCTOR PENALTY 15 часов назад

      Мирно, без всяких криков помитингуем, каждый за своим компом...

      6
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1354

      Агасфер 16 часов назад

      Как излагаете,так и воспринимают!

      1
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    104614
    #2
    Zenit-84
    76110
    #3
    Андрей Ермошин
    66989
    #4
    Chernyi Lis
    64813
    #5
    DeMoN-FCMU
    62766
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru