«Оставайтесь, вы лучший». Болельщики «Локомотива» не хотят ухода Геркуса из клуба

Генеральный директор «Локомотива» Илья Геркус опубликовал в инстаграме пост о результатах жеребьевки Юношеской лиги УЕФА для железнодорожников. Россияне сыграют в первом раунде плей-офф с хорватским «Динамо».

В комментариях под постом можно увидеть реплики болельщиков клуба, не желающих ухода Геркуса. О возможном увольнении из «Локомотива» «Бомбардир» писал ранее.

«Не покидайте нашу красно-зеленую семью», – написал один из болельщиков.

В прошлом сезоне «Локомотив» стал чемпионом России, а сейчас в РПЛ идет пятым.