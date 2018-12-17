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    «Оставайтесь, вы лучший». Болельщики «Локомотива» не хотят ухода Геркуса из клуба

    Генеральный директор «Локомотива» Илья Геркус опубликовал в инстаграме пост о результатах жеребьевки Юношеской лиги УЕФА для железнодорожников. Россияне сыграют в первом раунде плей-офф с хорватским «Динамо».

    В комментариях под постом можно увидеть реплики болельщиков клуба, не желающих ухода Геркуса. О возможном увольнении из «Локомотива» «Бомбардир» писал ранее.

    «Не покидайте нашу красно-зеленую семью», – написал один из болельщиков.

    В прошлом сезоне «Локомотив» стал чемпионом России, а сейчас в РПЛ идет пятым.

    Источник: Инстаграм Ильи Геркуса

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    17.12.2018 21:11
    Комментарии6
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      Рейтинг: +566

      Нас Много 6 часов назад

      Друзья и родственники пишут?

      1
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      Рейтинг: +339

      Князев 14 часов назад

      Геркус ничего хорошего не сделал для Локомотива. Концерты перед футбольными матчами сущая ерунда к спортивному действу ничего хорошего не дают. Пусть идёт в шоубизнес. Там его место.

      2
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      Рейтинг: +1582

      кошмарик 15 часов назад

      во ботов наплодил...

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +10727

      DOCTOR PENALTY 16 часов назад

      Это реплики девчонок, которые любят мягкие игрушки. (зайцев)

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4723

      parevg 17 часов назад

      Чушь, лучшим был Филатов.

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1976

      Спартач80 > parevg 17 часов назад

      Соглашусь.

      2
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