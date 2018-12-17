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    Журналист Конов: «Ситуация идет к тому, что весь российский футбол будет под Санкт-Петербургом»

    Глава спортивной дирекции «Первого канала», журналист Василий Конов прокомментировал информацию, что президент «Локомотива» Илья Геркус должен перейти на более масштабную должность в российском футболе.

    «Это различные намеки на формирование команды Александра Дюкова. Очень и очень любопытно. Но пока продолжаем ждать. Как написал бы Незыгарь – мощнейшее усиление питерского блока в российском футболе (фактически, если всe выгорит, весь футбол будет под Санкт-Петербургом)» – считает Конов.

    Ранее появлялась информация, что Дюков должен возглавить РФС.

    Источник: Телеграм-канал Василия Конова

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    17.12.2018 20:12
    Комментарии14
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      Рейтинг: +1355

      ribavadim 10 часов назад

      Коломъяги или Тосно №2? Жить- пока есть что тянуть!!!

      0
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    • ...
      Рейтинг: +141

      Сенситив 14 часов назад

      Санкт-Петербург расположен на широте 59 градусов и 56.3457 минут. Эту парралель называют «золотой», потому что она лежит практически посередине между северным полюсом и экватором. И считается, что эти широты имеют наиболее приемлимое для жизни количество солнечного тепла и длину светового дня..., РПЛ зажигает...))

      0
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    • ...
      Рейтинг: +1632

      aaaaahhhh 16 часов назад

      вся страна под пи_ ерами, а они о футболе печалятся.

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +2422

      +50/-50 17 часов назад

      Обида жрёт душу. Весь футбол, - и под Питером. Не под Спартаком(!!!), не под ЦСКА(!!), не под Локомотивом(!), не под Динамо(,), а п-о-д П-и-т-е-р-о-м. Всё, ...здец, пора стреляться.

      5
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      Рейтинг: +39131

      Рубик Докоян 18 часов назад

      Не с.с.ы в компот, Вася, в нём повар ноги моет. Кто под кем и на ком время покажет, как и результат...

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1354

      Агасфер 18 часов назад

      Это давно уже данность,и не новость! Как и страна,чего уж там! В "Локо" он уже "преуспел",пора на федеральный уровень рвануть!

      2
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      Рейтинг: +2647

      Lester84 18 часов назад

      Геркус освоил деньги РЖД, теперь примется осваивать деньги Газпрома

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +10727

      DOCTOR PENALTY > Lester84 18 часов назад

      Да, это более масштабная работа.

      2
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      Рейтинг: +8522

      sssrspartak > DOCTOR PENALTY 4 часа назад

      и значительнее прибыльна,чем в локо!!

      0
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      Рейтинг: +259

      Аден 18 часов назад

      ну как по другому то зенитику стать чемпиёном то? Таки все средства хороши.

      6
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      Рейтинг: +22

      KPCCSPB > Аден 16 часов назад

      Это твой краснодарский шапито только и может подавать надежды каждый год , а зенит взял Кубок Уефа и Суперкубок Уефа, так что иди скули на ветку поросят, там такие нужны, в поддержку пятачкам.

      2
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      Рейтинг: +259

      Аден > KPCCSPB 7 часов назад

      а-ля Бомжевик, не взял, а купил эти кубки. И теперь можешь сесть на них и попробовать высидеть ещё что нить. бу-га-га Ну, а так то, Краснодар мало того, что подаёт надежды но ещё и играет красиво и молодёжь выращивает, а бомж-Клуп мучается, и это при таком халявном бабле. ха-ха-ха

      1
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      Рейтинг: +4723

      parevg 18 часов назад

      У нас вся страна под Питером...

      3
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      Рейтинг: +567

      Gornostay > parevg 16 часов назад

      Только п....ть все деньги в москве)

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