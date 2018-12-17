Журналист Конов: «Ситуация идет к тому, что весь российский футбол будет под Санкт-Петербургом»

Глава спортивной дирекции «Первого канала», журналист Василий Конов прокомментировал информацию, что президент «Локомотива» Илья Геркус должен перейти на более масштабную должность в российском футболе.

«Это различные намеки на формирование команды Александра Дюкова. Очень и очень любопытно. Но пока продолжаем ждать. Как написал бы Незыгарь – мощнейшее усиление питерского блока в российском футболе (фактически, если всe выгорит, весь футбол будет под Санкт-Петербургом)» – считает Конов.

Ранее появлялась информация, что Дюков должен возглавить РФС.