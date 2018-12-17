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    «Родная, я тебя люблю, хочу к тебе и хочу тебя». Мамаев прислал письмо жене из СИЗО

    Полузащитник «Краснодара» Павел Мамаев прислал своей жене Алане письмо из СИЗО, в котором неоднократно признается ей в любви. Ранее девушка обвинила футболиста в изменах.

    «Родная, привет! Сегодня четверг, и мы разговаривали по телефону, тебе цветы пришли. Я не знаю, почему тебе не приходят письма, но это уже пятое письмо! Проверь хорошо почту!

    Насчeт полиграфа я согласен! Я хочу вернуть доверие и огонь, который ты мне прислала в письме! Родная, и самое главное: я тебя люблю, хочу к тебе и хочу тебя!

    Сегодня были адвокат и следователь. Если нас 18 декабря не отпустят, то до февраля точно отпустят! Так что большая часть уже прошла!

    Я тебя очень хочу и только тебя. И никого в моей жизни не будет, только ты, родная! Скоро всe будет! Хочу обнять тебя, и чтобы дети и мы валялись в кровати! Ни на кого внимания не обращай. Кто бы что ни говорил, не реагируй. Будь с детьми, и я скоро выйду!» – приводит текст письма портал SUPER.

    В октябре Мамаев и нападающий «Зенита» Александр Кокорин были арестованы на два месяца за участие в двух драках в Москве. 5 декабря Тверской суд продлил их пребывание в СИЗО «Бутырка» до 8 февраля. Футболистам выдвинуты обвинения по статьям «Побои» и «Хулиганство».

    Источник: SUPER

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    17.12.2018 18:59
    Комментарии32
    ...
    • ...
      Рейтинг: +17481

      арейская 13 часов назад

      И кто-же придал огласке это письмо, неужели сама Алана до такого додумалась?

      0
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    • ...
      Рейтинг: +34

      kirya088 14 часов назад

      А ещё хочу сижку

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +743

      ALEX ML 16 часов назад

      Лучше нет влагалища, чем очко товарища

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1976

      Спартач80 16 часов назад

      Я блевать...

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: -5

      Russisch Schwein 16 часов назад

      Зачем личное письмо печатать? И все сидят как бабки письмо обсуждают

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +41692

      zigbert 16 часов назад

      Чужие письма ,на всенародное обсуждение. Это низко.

      7
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1054

      BlackMurder 17 часов назад

      Алана, я хочу тебя, ибо мне надоело, что все хотят тут меня! Меня и Саню

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +29

      Sergey_666 17 часов назад

      Он что заранее знает, что его отпустят до февраля?? Что за ...
      И вообще то еще будет приговор.
      И письмо какое-то левое. Не похоже на сленг Мамаевых.

      Надеюсь что МосГорСуд меня не разочарует и оставит этих му...а...ов в СИЗО.

      1
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      Рейтинг: +285

      3емлянин 17 часов назад

      ААААА Ха Ха Ха :~))

      2
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      Рейтинг: +589

      трениришко 17 часов назад

      дрочи до февраля

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      Рейтинг: +3136

      3a zenit > трениришко 17 часов назад

      да,подрочит и тоска уйдёт))

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