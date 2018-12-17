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    Ковач – о «Ливерпуле»: «Баварии» достался самый сложный из возможных соперников в 1/8 финала ЛЧ»

    Главный тренер «Баварии» Нико Ковач поделился впечатлениями о результатах жеребьевки 1/8 финала Лиги чемпионов. Специалист считает, что в виде «Ливерпуля» его команде достался самый сложный из всех возможных соперников.

    «Мы все можем порадоваться такому великолепному жребию. Нам достался самый сложный из возможных соперников.

    В прошлом сезоне «Ливерпуль» играл в финале Лиги чемпионов, сейчас лидирует в Премьер-лиге. Они входят в число фаворитов на победу в этой Лиге чемпионов, но мы – «Бавария»!

    «Ливерпуль» понимает, что на ответный матч ему предстоит ехать в Мюнхен. Шансы – 50 на 50», – сказал Ковач.

    Первый матч состоится в Ливерпуле 19 февраля, ответный – 13 марта в Мюнхене.

    Источник: Официальный сайт УЕФА

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    17.12.2018 18:39
    Комментарии4
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      Рейтинг: +21

      Spaunn7 14 часов назад

      Погоречился , не самый это сложный соперник . Там есть бойцы посильнее Ливера..Но с таким составом Баварии будет оч тяжело . Левандовский уже не оч..Дибалу надо было брать .

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      Рейтинг: +1054

      BlackMurder 17 часов назад

      Теперь доказывай, достоен ли ты звания тренера баварии! Если тебя не уберут раньше! Ищи ключи к ливерпулю!

      1
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      Рейтинг: +2161

      zatonn > BlackMurder 16 часов назад

      Уверен, что докажет. И не уберут его раньше. Насколько я вижу ситуацию в любимой команде, Нико наконец понял, что ставка должна быть сделана на молодых. И как будто, в последних матчах это оправдывается! Так что верим в команду!

      0
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      Рейтинг: +478

      ivan-football-fan 17 часов назад

      Пара, достойная финала)))

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