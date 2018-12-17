Ковач – о «Ливерпуле»: «Баварии» достался самый сложный из возможных соперников в 1/8 финала ЛЧ»

Главный тренер «Баварии» Нико Ковач поделился впечатлениями о результатах жеребьевки 1/8 финала Лиги чемпионов. Специалист считает, что в виде «Ливерпуля» его команде достался самый сложный из всех возможных соперников.

«Мы все можем порадоваться такому великолепному жребию. Нам достался самый сложный из возможных соперников.

В прошлом сезоне «Ливерпуль» играл в финале Лиги чемпионов, сейчас лидирует в Премьер-лиге. Они входят в число фаворитов на победу в этой Лиге чемпионов, но мы – «Бавария»!

«Ливерпуль» понимает, что на ответный матч ему предстоит ехать в Мюнхен. Шансы – 50 на 50», – сказал Ковач.

Первый матч состоится в Ливерпуле 19 февраля, ответный – 13 марта в Мюнхене.