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    Клопп: «Я давно встречался с «Баварией» в официальном турнире, поэтому действительно с нетерпением жду этого»

    Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп поделился ожиданиями от матчей с «Баварией» в 1/8 финала Лиги чемпионов.

    «Мы все знаем стадион [мюнхенскую «Альянц Арену»], атмосфера будет отличная. Это действительно хорошая поездка для всех наших болельщиков. Это замечательный город, так что все хорошо. Полет не слишком длинный.

    Это правда, что, очевидно, мы знаем о немецком футболе больше, чем любая другая лига, но это не имеет большого значения. В конце концов, ребятам придется решать это на поле. Давайте попробуем это сделать.

    Я давно встречался с «Баварией» в официальном турнире, поэтому действительно с нетерпением жду этого», – сказал Клопп.

    Встреча «Ливерпуль» – «Бавария» состоится 19 февраля. Ответная игра пройдет 13 марта.

    Источник: Официальный сайт УЕФА

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    17.12.2018 17:56
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