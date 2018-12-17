Клопп: «Я давно встречался с «Баварией» в официальном турнире, поэтому действительно с нетерпением жду этого»

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп поделился ожиданиями от матчей с «Баварией» в 1/8 финала Лиги чемпионов.

«Мы все знаем стадион [мюнхенскую «Альянц Арену»], атмосфера будет отличная. Это действительно хорошая поездка для всех наших болельщиков. Это замечательный город, так что все хорошо. Полет не слишком длинный.

Это правда, что, очевидно, мы знаем о немецком футболе больше, чем любая другая лига, но это не имеет большого значения. В конце концов, ребятам придется решать это на поле. Давайте попробуем это сделать.

Я давно встречался с «Баварией» в официальном турнире, поэтому действительно с нетерпением жду этого», – сказал Клопп.

Встреча «Ливерпуль» – «Бавария» состоится 19 февраля. Ответная игра пройдет 13 марта.