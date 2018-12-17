«Так, как ЦСКА, могут только дураки. Не надо с говна собирать сметану». Уткин оценил победы армейцев над «Реалом»

Спортивный комментатор Василий Уткин поговорил о победах ЦСКА над «Реалом» в групповом этапе Лиги чемпионов. Армейцы, несмотря на шесть очков с действующим победителем, из квартета не вышли.

«Это наша русская судьба – не вовремя запрягаем, не туда едем. Только дураки могут два раза выиграть у мадридского «Реала», но не выйти из группы. Это уникальная и грустная глупость. Очки важны тогда, когда надо. Поэтому не следует собирать с говна сметану», – сказал Уткин в своем блоге.

Из шести матчей в группе Лиги чемпионов ЦСКА победил в двух.