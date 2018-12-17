«Так, как ЦСКА, могут только дураки. Не надо с говна собирать сметану». Уткин оценил победы армейцев над «Реалом»

Те, кто поддерживает высказывание Васи Уткина - вы забыли, что ЦСКА в этом сезоне координально обновился!!!! С таким обилием новый игроков в основе, да еще и таких молодых, рассчитывать на успех в любом из турниров, было смешно..Но по итогу первой половину ЧР - ЦСКА в верху таблицы, в ЛЧ обыгран Реал, и это всё ребята сделали, которым 20 лет!!! Найдите в мире еще одну такую молодую команду, которая способна обыгрывать "немотивированных грандов", думается мне что не найдете.
Спортивный комментатор Василий Уткин поговорил о победах ЦСКА над «Реалом» в групповом этапе Лиги чемпионов. Армейцы, несмотря на шесть очков с действующим победителем, из квартета не вышли.
«Это наша русская судьба – не вовремя запрягаем, не туда едем. Только дураки могут два раза выиграть у мадридского «Реала», но не выйти из группы. Это уникальная и грустная глупость. Очки важны тогда, когда надо. Поэтому не следует собирать с говна сметану», – сказал Уткин в своем блоге.
Из шести матчей в группе Лиги чемпионов ЦСКА победил в двух.