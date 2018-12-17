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    «Так, как ЦСКА, могут только дураки. Не надо с говна собирать сметану». Уткин оценил победы армейцев над «Реалом»

    Спортивный комментатор Василий Уткин поговорил о победах ЦСКА над «Реалом» в групповом этапе Лиги чемпионов. Армейцы, несмотря на шесть очков с действующим победителем, из квартета не вышли.

    «Это наша русская судьба – не вовремя запрягаем, не туда едем. Только дураки могут два раза выиграть у мадридского «Реала», но не выйти из группы. Это уникальная и грустная глупость. Очки важны тогда, когда надо. Поэтому не следует собирать с говна сметану», – сказал Уткин в своем блоге.

    Из шести матчей в группе Лиги чемпионов ЦСКА победил в двух.

    Источник: YouTube-канал Василия Уткина

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    17.12.2018 16:26
    Комментарии59
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      Рейтинг: +124

      Футурист 6 часов назад

      Те, кто поддерживает высказывание Васи Уткина - вы забыли, что ЦСКА в этом сезоне координально обновился!!!! С таким обилием новый игроков в основе, да еще и таких молодых, рассчитывать на успех в любом из турниров, было смешно..Но по итогу первой половину ЧР - ЦСКА в верху таблицы, в ЛЧ обыгран Реал, и это всё ребята сделали, которым 20 лет!!! Найдите в мире еще одну такую молодую команду, которая способна обыгрывать "немотивированных грандов", думается мне что не найдете.

      1
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      Рейтинг: +304

      Paladius > Футурист 3 часа назад

      Ну как вариант Аякс!!! Вышел из группы и не проиграл в двух матчах Баварии. А состав больше чем наполовину молодежь. Но ЦСКА все равно молодцы, победы над Реалом это круто! Хотя лучше бы победили дважды Викторию и вышли в евровесну.

      0
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      Рейтинг: +12570

      Dominator777 6 часов назад

      У Васи в последние годы тенденция - обсирать ведущие российские клубы, так как он сам полностью состоит из дерьма и, кроме как обсирать - ничего больше не умеет делать. Убогое существо, на которое и обижаться грех.

      3
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      Рейтинг: +397

      zritelx > Dominator777 5 часов назад

      Понимаешь самое плохое то, что молодые пацаны которые только начинают интерисоваться и соображать в футболе , могут часто попадать на статейки и умозаключения этого типа , особенно в отношении ЦСКА, и кое чему и поверить.

      0
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      Рейтинг: +397

      zritelx 7 часов назад

      Когда Гинер по суду заставил Уткина прилюдно извиняться, ЦСКА стал главным врагом и объектом животной ненависти у деградирующего и ото всюду посланного на .... псевдоспортивного журналиста.

      4
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      Рейтинг: +701

      vovan55 14 часов назад

      м...да...ну что тут можно сказать...вот он такой - вася...свинья везде грязь найдет, а уж по сбору говна ему равных нет...

      7
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      Рейтинг: +627

      pegas1276 > vovan55 8 часов назад

      не может, чтобы свою бредятину вставить, редиска...

      1
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      Рейтинг: +129

      Kalida 15 часов назад

      Этот Птицын такой токсичный, даже когда по делу говорит...

      3
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      Рейтинг: +743

      ALEX ML 16 часов назад

      Прибауткин , с тебя ничего нельзя собрать, кроме разжиревшего говна

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      Рейтинг: +1316

      каа 16 часов назад

      не следует собирать с говна сметану», – сказал Уткин...
      - а ты не лей говно тут, Уася...- ведь многих норовит собирать с нее сметану...
      Победа ЦСКА над Реалом это История, которую будут вспоминать много лет... а вот все остальное то, с чего не стоит собирать сметану..

      5
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      Рейтинг: +478

      ivan-football-fan 17 часов назад

      Говорить о заработках ЦСКА в двух победных играх против Реала глупо... 5-6 лямов зелени???? СМЕХ!ПОСМОТРИТЕ, СКОЛЬКО ЭТОТ ЦСКА ЗА ПОСЛЕДНИЕ ГОДЫ ДЕНЕГ СОЖРАЛ!
      Кто то скажет, они близки к окупаемости?))))
      Да и победы над Реалом.... Вы-то верите, что , если бы Реалу нужны были бы очки в этих играх, то у ЦСКА были бы шансы......??????

      0
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      Рейтинг: +18

      kbbros > ivan-football-fan 17 часов назад

      шансов бы не было.но не всё сразу в связи с обновлением цска

      3
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      Рейтинг: +1316

      каа > ivan-football-fan 16 часов назад

      а ты можешь доказать обратное?

      1
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      Рейтинг: +8164

      KOLBIS > ivan-football-fan 16 часов назад

      Насчет первой игры готов поспорить,тогда стопудово очки нужны были...

      4
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      Рейтинг: +397

      zritelx > ivan-football-fan 8 часов назад

      Прочитай испанскую прессу , она есть в переводе, и посмотришь тогда, нужно ли было первое поражение Реала на своем поле с крупным счетом в еврокубках, по деньгам- единственный клуб России постоянно играющий в еврокубках, взявший наибольшее количество титулов в России да и в Европе есть, имеет положительный баланс финансов, а вот многие клубы почему-то бояться открыть свой бюджет, вопрос-почему.

      1
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      Рейтинг: +148

      vavilon69 > ivan-football-fan 5 часов назад

      нужны очки или не нужны - через 2 года уже забудут. А вот счёт на ТАБЛО останется и это уже ИСТОРИЯ !

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      Рейтинг: +181

      mab1011 17 часов назад

      Журналист Уткин проспал тот момент, когда в нем проснулся ассенизатор. Обоср...ть молодую команду дело не хитрое, а обыграть и разгромить всухую сливочно-сметанных дважды, не каждому "дураку" удастся в обозримом будущим. Да, обидно вылетели, но это футбол и более именитые команды проигрывали аутсайдерам. Надо поддержать команду и тренера , а не сыпать соль на рану...

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      Рейтинг: +26

      I'm 18 часов назад

      Когда Уткин успел превратиться в клоуна..пропустил момент

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