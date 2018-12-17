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    Ахметов: «Жаль, что не удалось пробиться в евровесну. Но обыграть дважды «Реал» – это дорогого стоит»

    Полузащитник ЦСКА Ильзат Ахметов заявил, что команда хорошо выступила в Лиге чемпионов, несмотря на занятое последнее место в группе. Футболист отметил, что армейцы поборются за чемпионство РПЛ в этом сезоне.

    «Я считаю, что мы хорошо выступили, но всегда хочется чего-то большего. Надо трезво оценивать свои возможности, и то, что у нас было, – неплохое окончание года. Жаль, что не удалось пробиться в евровесну, но обыграть дважды «Реал» – это дорогого стоит. Надо делать выводы и делать работу над ошибками, и надеюсь, что мы попадeм в Лигу чемпионов в следующем году и будем дорожить шансами, которые у нас есть.

    У нас теперь есть возможность направить все силы на внутренний чемпионат, и отрыв от лидера не такой большой, у нас есть возможность бороться за чемпионство. Будем работать, готовиться на сборах.

    Максимум ли на данный момент третье место? Максимум – это всегда первое место, но нельзя сказать, что третье место – это наш максимум. В каких-то играх мы были лучше, где-то нам не повезло. Наш максимум покажет последняя игра чемпионата, и тогда мы увидим, на что мы наиграли», – сказал Ахметов.

    Источник: «Чемпионат»

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    17.12.2018 13:50
    Комментарии4
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      Рейтинг: +1672

      Nerlinger 13 часов назад

      с Реалом то молодцы, но вот в ЛЕ выходить надо было!!!

      1
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      Рейтинг: +493

      dolf666 17 часов назад

      обыграть Реал, и обыграть одно название из резерва - 2 разные вещи

      -2
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    • ...
      Рейтинг: +514

      talgatnurzhanov2006 23 часа назад

      до конца жизни теперь будут помнить этот выигрыш у немотивированного второго состава реала. Лучше бы дома викторию обыгрывали.

      0
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      Рейтинг: +1354

      Агасфер > talgatnurzhanov2006 18 часов назад

      Да хоть седьмой. Пусть сделает это какой-нибудь другой клуб.Второе Ваше бесспорное утверждение не отменяет значимости ДВУХ побед над действующим обладателем Кубка ЛЧ.Не говоря уже о том,какие все делали прогнозы,перед обеими матчами,в том числе-зная,что выйдет 4-5 резервистов "Реала".

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