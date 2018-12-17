Ахметов: «Жаль, что не удалось пробиться в евровесну. Но обыграть дважды «Реал» – это дорогого стоит»

Полузащитник ЦСКА Ильзат Ахметов заявил, что команда хорошо выступила в Лиге чемпионов, несмотря на занятое последнее место в группе. Футболист отметил, что армейцы поборются за чемпионство РПЛ в этом сезоне.

«Я считаю, что мы хорошо выступили, но всегда хочется чего-то большего. Надо трезво оценивать свои возможности, и то, что у нас было, – неплохое окончание года. Жаль, что не удалось пробиться в евровесну, но обыграть дважды «Реал» – это дорогого стоит. Надо делать выводы и делать работу над ошибками, и надеюсь, что мы попадeм в Лигу чемпионов в следующем году и будем дорожить шансами, которые у нас есть.

У нас теперь есть возможность направить все силы на внутренний чемпионат, и отрыв от лидера не такой большой, у нас есть возможность бороться за чемпионство. Будем работать, готовиться на сборах.

Максимум ли на данный момент третье место? Максимум – это всегда первое место, но нельзя сказать, что третье место – это наш максимум. В каких-то играх мы были лучше, где-то нам не повезло. Наш максимум покажет последняя игра чемпионата, и тогда мы увидим, на что мы наиграли», – сказал Ахметов.