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    «Ребята вымотаны и истощены». Защитников Кокорина призвали собраться у суда в день заседания

    На странице нападающего «Зенита» Александра Кокорина появилась запись, в которой сторонников футболиста призвали собраться у суда в день заседания. Слушание по делу игрока пройдет 18 декабря.

    «18 декабря в 10 утра в Московском городском суде слушается жалоба защитников Кокорина. Это очень важный день для ребят, они вымотаны и эмоционально истощены. Им, как воздух, необходима поддержка. Давайте соберемся и поддержим их вместе! Встречаемся в 9:30 у Московского городского суда», – говорится в сообщении.

    Кокорин до 8 февраля пробудет в СИЗО. Его обвиняют по статьям «Побои» и «Хулиганство».

    Источник: Инстаграм Александра Кокорина

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    16.12.2018 17:05
    Комментарии24
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      Рейтинг: +2796

      nik55 17 декабря, 12:57

      Ребята вымотаны и истощены----интересно кто их там гоняет ?

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +2422

      +50/-50 17 декабря, 09:37

      Зае.б.али Дели Али. Ну сколько можно гнать волну за этот мусор. Расскажите за тех футболистов (хоккеистов, фигуристов, шахматистов, рапиристов, биатлонистов) кто помогает больным детям, ветеранам и просто НАШИМ РУССКИМ ЛЮДЯМ.

      2
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      Рейтинг: +2433

      ivany4 17 декабря, 00:41

      Миллер: - говорил ему, шампанское и Монако доведут до цугундера.
      Вот что я миркую, надо идти вынимать Кокошу с кичи, а то и с нас станется.))

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +2422

      +50/-50 > ivany4 17 декабря, 09:32

      Блеск.

      0
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      Рейтинг: +4

      Govy 16 декабря, 23:17

      Как свинарник то заверещал,обделались заранее ущербные,размазать надо по весне на выезде эту гумозную всенародную....

      -3
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      Рейтинг: +1352

      Агасфер 16 декабря, 23:00

      Подозреваю,что и из группы поддержки у них появятся соседи по камере.Те кто призывает,сами не придут,а вот шпана-да!

      2
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      Рейтинг: +285

      3емлянин 16 декабря, 21:42

      Пофиг на них, они еще даже не получили наказание за свои преступления !!!

      6
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      Рейтинг: +193

      lexazenit_89 16 декабря, 21:25

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      ДАЙТЕ СВОБОДУ КОКОРИНУ И МАМАЕВУ !!! МУСОРА МУСАРЯНСКИЕ!!!!

      -5
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      Рейтинг: +4

      Govy 16 декабря, 20:31

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Кокора,стадион на Крестовском тебя заждался,встреча будет супер)

      -6
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      Рейтинг: +2651

      la verdad 16 декабря, 20:13

      Приходите со стульями - символом истощения!!!)))

      7
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      Рейтинг: +41691

      zigbert 16 декабря, 20:12

      Поддержка им и так идет со всех сторон и каждый день.

      4
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