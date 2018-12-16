«Ребята вымотаны и истощены». Защитников Кокорина призвали собраться у суда в день заседания

На странице нападающего «Зенита» Александра Кокорина появилась запись, в которой сторонников футболиста призвали собраться у суда в день заседания. Слушание по делу игрока пройдет 18 декабря.

«18 декабря в 10 утра в Московском городском суде слушается жалоба защитников Кокорина. Это очень важный день для ребят, они вымотаны и эмоционально истощены. Им, как воздух, необходима поддержка. Давайте соберемся и поддержим их вместе! Встречаемся в 9:30 у Московского городского суда», – говорится в сообщении.

Кокорин до 8 февраля пробудет в СИЗО. Его обвиняют по статьям «Побои» и «Хулиганство».