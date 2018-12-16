Моуринью: «Салах был хрупким парнем, а теперь он ядерная сила»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью перед матчем 17-го тура АПЛ против «Ливерпуля» поделился мнением о нападающем соперника Мохамеде Салахе.

«Салах удивительно развился физически. Он был хрупким парнем, а теперь очень сильный. Салах – фантастический игрок.

У «Ливерпуля» множество сильных сторон. Но, конечно, Салах – ядерная сила», – сказал Моуринью.

Моуринью и Салах вместе работали в «Челси».

Матч «Ливерпуль» – «Манчестер Юнайтед» пройдет сегодня на стадионе «Энфилд Роуд» и начнется в 19:00 по московскому времени. «Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию игры.