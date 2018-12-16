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    Моуринью: «Салах был хрупким парнем, а теперь он ядерная сила»

    Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью перед матчем 17-го тура АПЛ против «Ливерпуля» поделился мнением о нападающем соперника Мохамеде Салахе.

    «Салах удивительно развился физически. Он был хрупким парнем, а теперь очень сильный. Салах – фантастический игрок.

    У «Ливерпуля» множество сильных сторон. Но, конечно, Салах – ядерная сила», – сказал Моуринью.

    Моуринью и Салах вместе работали в «Челси».

    Матч «Ливерпуль» – «Манчестер Юнайтед» пройдет сегодня на стадионе «Энфилд Роуд» и начнется в 19:00 по московскому времени. «Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию игры.

    Источник: Goal.com

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    16.12.2018 14:50
    Комментарии7
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      Рейтинг: +123

      Санёк 17 16 декабря, 18:36

      Моур, завидуй молча,ты многих хороший игроков сломал карьеру

      0
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    • ...
      Рейтинг: +1316

      Tajik-za Zenit 16 декабря, 18:25

      То чувство когда ты понял что на самом деле ты сделал

      0
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    • ...
      Рейтинг: +247

      Gorasul 16 декабря, 18:19

      Зачем открывали спортивный канал, отдали грузинке и платим за него мы же сами, и сами же не можем посмотреть такие матчи... Абсурдная страна...

      0
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    • ...
      Рейтинг: +41691

      zigbert 16 декабря, 17:31

      Все верно ,когда Салах в хорошей форме его трудно остановить.

      1
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      Рейтинг: +131

      JellyBean 16 декабря, 16:35

      Надеюсь Мохамед сегодня сделает хет-трик!
      Y N W A

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +10727

      DOCTOR PENALTY 16 декабря, 15:21

      +++И вряд ли ты сегодня, Моур, найдёшь бомбоуубежище!

      2
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      Рейтинг: +993

      giluxa1963 16 декабря, 15:03

      В ОТЛИЧИИ ОТ ТЕБЯ КАК БЫЛ НЕКУДЫШНИМ ТРЕНИРИШКОЙ ТАК ИМ И ОСТАЛСЯ

      4
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