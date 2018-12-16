«Ливерпуль» – «Манчестер Юнайтед»: красные не побеждают манчестерцев в АПЛ восемь матчей подряд

В 19:00 по Москве начнется заключительный матч 17 тура АПЛ между «Ливерпулем» и «Манчестер Юнайтед». Обратим внимание на статистику личных встреч команд.

Предыдущие восемь матчей между командами внутри турнира не оканчивались победой красных. Последняя виктория ливерпульцев датирована 16 марта 2014 года. Дублем отметился Стивен Джеррард, еще один гол забил Луис Суарес.

«Бомбардир» проведет прямую текстовую трансляцию матча в Ливерпуле.