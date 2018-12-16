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    «Ливерпуль» – «Манчестер Юнайтед»: красные не побеждают манчестерцев в АПЛ восемь матчей подряд

    В 19:00 по Москве начнется заключительный матч 17 тура АПЛ между «Ливерпулем» и «Манчестер Юнайтед». Обратим внимание на статистику личных встреч команд.

    Предыдущие восемь матчей между командами внутри турнира не оканчивались победой красных. Последняя виктория ливерпульцев датирована 16 марта 2014 года. Дублем отметился Стивен Джеррард, еще один гол забил Луис Суарес.

    «Бомбардир» проведет прямую текстовую трансляцию матча в Ливерпуле.

    Источник: Бомбардир.ру

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    16.12.2018 11:52
    Комментарии4
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      Рейтинг: +181

      whitecoal 16 декабря, 16:49

      ... не оканчивались победой красных. Так и те и другие — красные!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +39131

      Рубик Докоян 16 декабря, 16:14

      Сегодня " Ливер" должен разобраться с "МЮ", как тузик с грелкой, но это по ожиданиям и хотелкам, а как получится по ходу игры скоро увидим.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +230

      Platon Faustov 16 декабря, 14:44

      У Ливерпуля проблемы против автобусов. Еще не научились хорошо играть первым номером.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +962

      alex kidn 16 декабря, 13:23

      Сегодня Ливер разгромит мю

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